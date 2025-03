Wciągają jak diabli! Najlepsze seriale o prawdziwych zbrodniach na Netflix

Niektórymi z tych spraw żył cały świat. Inne do tej pory pozostają nierozwiązane i wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Co sprawia, że tak chętnie sięgamy po seriale dokumentalne, które opowiadają o mrocznych zakamarkach ludzkiej natury? Często to połączenie napięcia, emocji i nieprawdopodobnych, czasem wręcz niewiarygodnych wydarzeń, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Lubimy poznawać nieznane dotąd wątki spraw, których podłoża nie potrafimy często zrozumieć.

Netflix od lat jest jednym z liderów w produkcji tego typu treści i w swojej ofercie ma całą masę świetnych serii opowiadających o prawdziwych zbrodniach. Wiele z tych produkcji daje widzom wgląd w rzeczywiste procesy dochodzeniowe, odtwarzając wydarzenia w taki sposób, jakbyśmy byli świadkami rozwiązywania sprawy na własne oczy. Często są to produkcje, które oprócz sensacji, poruszają także ważne tematy społeczne i prawne, ukazując, jak system sprawiedliwości radzi (lub kompletnie nie radzi) sobie z tymi, którzy łamią prawo. Równie często występują w nich osoby, które były zaangażowane w wieloletnie śledztwa, świadkowie czy rodziny ofiar oraz sami oskarżeni o ich popełnienie. Poznajemy świat zupełnie różniący się od naszego, mrożące krew w żyłach szczegóły dramatów, które wydarzyły się naprawdę i o których słyszeliśmy wyłącznie z przekazów medialnych i odkrywamy stojące za nimi motywacje przestępców.

28 seriali o prawdziwych zbrodniach, które pochłoną cię bez reszty. Są na Netflix

Jeżeli macie ochotę na weekend pełen dreszczyku emocji i zwrotów akcji, mamy dla was listę najlepszych seriali o prawdziwych zbrodniach, które znajdziecie na Netflix. Oto produkcje, które z pewnością pochłoną Was na wiele godzin…

„Amerykańska obława: O.J. Simpson”



Biały bronco. Rękawiczki. Proces stulecia. Oto serial dokumentalny poświęcony szokującemu morderstwu, które stało się częścią kultury.



„Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey”



Błędy policji i medialna wrzawa skierowały śledztwo w sprawie zabójstwa JonBenét Ramsey na złe tory. Ten serial dokumentalny to kronika długiej batalii o sprawiedliwość.



„Monique Olivier: Asystentka diabła”



W latach 1987-2003 Michel Fourniret zapracował na opinię najbardziej odrażającego mordercy we Francji, ale co z jego żoną? Była pionkiem w jego rękach czy wspólniczką?



„Na miejscu zbrodni: Morderca z Times Square”



Nowy Jork lat 70. Wymykający się policji morderca poluje na kobiety, by spełnić swoje groteskowe fantazje.



„Zaginięcie Birgit Meier”



Dokument przybliża zawiłą sprawę zaginionej Birgit Meier, poszukiwanej od blisko 30 lat.



„Grzech naszej matki”



Serial dokumentalny bada branżę vlogowania poprzez historię jednej rodziny i zaginięcie ich adoptowanego syna.



„Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh”



Szokujące tragedie powodują rozłam w zżytej społeczności w Karolinie Południowej i ujawniają wstrząsające sekrety jej najbardziej wpływowej rodziny.



„Morderstwo wśród mormonów”



Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.



„Morderstwo po amerykańsku: Laci Peterson”



W chwili zaginięcia Laci Peterson była w ósmym miesiącu ciąży. Jej poszukiwania miały tragiczny koniec. Ten serial dokumentalny bada sprawę morderstwa z 2002 roku.



„Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”



Jak wyglądały ostatnie dni życia Gabby Petito? W tym serialu o prawdziwej zbrodni jej bliscy ujawniają nieznaną historię tragicznego morderstwa.



„Taśmy winy”



Czasami skazani za morderstwa utrzymują, że ich zeznania zostały wymuszone lub były po prostu fałszywe. Właśnie o takich sprawach opowiada ten serial dokumentalny.



„Wyznania morderców”



Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Dziewczyna z Watykanu”



Rzym, rok 1983. Po skończonej lekcji muzyki 15-letnia Emanuela Orlandi znika bez śladu, a jej zaginięcie wplątuje Watykan w nierozwikłaną od dziesiątek lat tajemnicę.



„24 twarze Billy'ego Milligana”



Pod koniec lat 70. domniemany seryjny gwałciciel twierdził, że jego zachowaniem kieruje wiele osobowości. Zaczęła się epopeja prawna, której przyglądała się cała Ameryka.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera”



Seria rozmów, w których seryjny morderca Jeffrey Dahmer opowiada o swoich makabrycznych zbrodniach. Poruszająca podróż do ciemnych zakamarków zaburzonego umysłu.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego”



Ucztować lubił z potężnymi, polować - na słabych. Pod roześmianą twarzą skrywał przerażające oblicze sadystycznego seryjnego mordercy.



„The Confession Killer”



Henry Lee Lucas zyskał sławę, gdy przyznał się do setek niewyjaśnionych zbrodni. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil”



Renoma osławionego hotelu Cecil jeszcze bardziej się psuje, gdy znika zameldowana w nim Elisa Lam. Twórca „Taśm Teda Bundy'ego” zabiera nas tam, gdzie mieszka zbrodnia.



„The Keepers”



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Schody”



Gdy żona pisarza Michaela Petersona ginie w tajemniczych okolicznościach, jego życie zostaje odarte z wszelkich tajemnic.



„Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę”



W eleganckim, skąpanym w słońcu Los Angeles roku 1985 czai się nikczemny seryjny morderca. W tym opartym na faktach serialu dwóch detektywów zrobi wszystko, by go dopaść.



„Evil Genius”



Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi - a potem robi się jeszcze dziwniej.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”



Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.



„Elize Matsunaga: Historia pewnego morderstwa”



Ta zbrodnia wstrząsnęła Brazylią: Elize Matsunaga zastrzeliła i poćwiartowała swego bogatego męża. W serialu dokumentalnym znalazł się pierwszy wywiad ze sprawczynią.



„Sophie: Morderstwo w West Cork”



Szokujące morderstwo w irlandzkiej wiosce jest początkiem trudnej, wieloletniej i przekraczającej granice państw walki o sprawiedliwość.



„Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina”



Film dokumentalny opowiadający przy użyciu niezmontowanych, autentycznych nagrań wideo o zaginięciu Shanann Watts i jej dzieci oraz o przerażającym dalszym ciągu sprawy.Czytaj też:

10/10 i bez dłużyzny! Najlepsze miniseriale na MaxCzytaj też:

60+ najlepszych miniseriali. Zestawienie perełek od 6-8 odcinków