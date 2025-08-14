Aneta Zając pokazała synów. Cios w Krawczyka?

Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając byli parą na ekranie i w życiu prywatnym. Teraz są gwiazdorami poruszającego dramatu, który na dodatek rozgrywa się w przestrzeni publicznej, na oczach nas wszystkich, a końca nie widać.

Burza wokół Mikołaja Krawczyka i Anety Zając narasta lawinowo

Oboje zdobyli szeroką rozpoznawalność i miłość milionów widzów dzięki rolom w serialu Polsatu „Pierwsza miłość”. Jednak w ostatnim czasie głośno o nich media nie z powodu kolejnych ról, czy sukcesów, lecz rozdmuchanego do granic konfliktu, jaki pomiędzy nimi panuje. Kiedy Aneta Zając zaprezentowała w sieci efekty pracy nad sobą, przyznając, że udało jej się zgubić trochę zbędnych kilogramów i zyskać formę, Krawczyk — jak donosił „Plotek” — skomentował, że fajnie, że „w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się” od niego. „Nie będę komentować uszczypliwości na mój temat. [...] Nasi synowie mają dostęp do tych treści i to jest zupełnie niepotrzebne” — zareagowała wówczas Aneta w rozmowie z „Plotkiem”. Teraz Mikołaj wywołał do dramatu synów, których doczekał się z Anetą.

Mikołaj Krawczyk: Moi synowie są alienowani

Aktor kolejny raz dał się wciągnąć w dyskusję z internautami na swoim profilu na TikToku i kolejny raz nie gryzł się w język. „A jak się mają dzieci pana?” – zapytała aktora jedna z internautek (Mikołaj i Aneta mają dwóch synów-bliźniaków, Roberta i Michała, którzy urodzili się w marcu 2011 roku).

„Moi synowie są alienowani, droga pani. I jest to fakt potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu” — odpisał Krawczyk, kolejny raz uderzając publicznie w byłą partnerkę i matkę jego dzieci. Po komentarz do Anety ponownie pospieszyła redakcja Plotka. „Sprawy sądowe, które dotyczą moich dzieci, traktuję jako prywatne” — podsumowała krótko aktorka, dodając, że zależy jej by „synowie byli chronieni przed publicznymi dyskusjami na ich temat”.

Aneta Zając pokazała 14-letnich bliźniaków

Aneta od lat dba o to, by jej synowie dorastali w spokoju i z dala od medialnego zgiełku. Aktorka rzadko pokazuje wizerunek 14-letnich bliźniaków w sieci, stawiając na ich prywatność. Teraz jednak zrobiła wyjątek i pochwaliła się wspólną przygodą w słonecznej Hiszpanii.

Na Instagramie gwiazdy pojawiła się relacja ze zwiedzania El Caminito del Rey, słynnego szlaku biegnącego wzdłuż malowniczego wąwozu. Na fotografiach widać, jak 43-latka wraz z nastoletnimi synami przemierza trasę w letnich ubraniach, z plecakami turystycznymi na plecach, ale też w zapewniających bezpieczeństwo kaskach ochronnych. Będzie kolejna reakcja Krawczyka?

instagramCzytaj też:

Mikołaj Krawczyk zmiażdżony jednym wpisem. Wymyśli na to odpowiedź?Czytaj też:

Mikołaj Krawczyk wbił szpilę w byłą: „Synu, zajmij się nią”. Aneta Zając pokazała to!