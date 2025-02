10/10 i bez dłużyzny! Najlepsze miniseriale na Max

Niestety Max nie zakłada opcji wyszukania treści po frazie „miniseriale”. A szkoda! Bo to właśnie tego typu produkcje są teraz najpopularniejszymi. Dlatego stworzyliśmy dla was listę, która będzie pomocna w znalezieniu krótkiego, a treściwego i dobrego serialu, idealnego na binge-watching!

W naszym zestawieniu przedstawiamy 24 miniseriale, wśród których znajdziecie thrillery („Ostre przedmioty”, „Od nowa”), dramaty („To wiem na pewno”, „Sceny z życia małżeńskiego”) czy produkcje, oparte na prawdziwych zbrodniach („Schody”) – najlepsze, jakie ma do zaoferowania swoim subskrybentom Max. Nie musicie się też martwić – te seriale z pewnością nie będą miały kontynuacji, ponieważ są zamkniętymi historiami, dlatego nie będą one oznaczały długiego zobowiązania, a wręcz przeciwnie – zapewnią wam dużą dawkę dobrej i konkretnej rozrywki, a ich fabuła, zamknięta w maksymalnie dziesięciu odcinkach, pochłonie was całkowicie. Nasza lista zawiera tylko te najwyżej oceniane pozycje, w których często grają największe gwiazdy, jak Hugh Grant, Nicole Kidman, Colin Firth, Amy Adams, Mark Ruffalo, Frances McDormand czy Bill Murray.

Jeżeli szukacie dobrego miniserialu do obejrzenia w kilka dni czy weekend, koniecznie zajrzyjcie na tę listę, zapiszcie ją na przyszłość i korzystajcie z podpowiedzi, gdy już zabraknie wam weny!

Najlepsze miniseriale na Max. Tytuły, które pochłoniesz w jeden wieczór

„Patria”



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Irma Vep”



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Ostre przedmioty”



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Długa noc”



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Bo to grzech”



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Mildred Pierce”



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Olive Kitteridge”



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Dochodzenie”



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Od nowa”



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Mare z Easttown”



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Generation kill – Czas wojny”



Ekranizacja dokumentalnej książki Evana Wrighta i opowiada historię specjalnego oddziału marines, który w marcu 2003 roku - na krótko przed inwazją na Irak - działał na terenie wroga przygotowując grunt dla nadciągających wojsk.



„Watchmen”

Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.









„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.

Jeżeli interesują cię tylko nowości, w tym tygodniu Max ma dla swoich subskrybentów całą masę dobrych premier. Oprócz nowych sezonów uwielbianych przez Polaków programów, jak „Masterchef", „Hotel Paradise" czy „Kuchennych rewolucji", obejrzycie między innymi thriller „Królowe podziemia", oscarowy film „Amerykańska fikcja" czy świeżutkie reality show o aktorskiej rodzinie Baldwinów.

