60+ najlepszych miniseriali. Zestawienie perełek od 6-8 odcinków

Miniseriale to skondensowana fabuła, brak niepotrzebnych wątków i angażujące historie. To wszystko sprawia, że mimo krótkiej formy potrafią wciągnąć widza już od pierwszego odcinka. Jeśli masz ochotę na coś krótszego niż klasyczne wielosezonowe serie, ale nadal satysfakcjonującego i pełnego emocji, z pewnością znajdziesz coś dla siebie w naszym zestawieniu.

Miniseriale w przedziale 6–8 odcinków to świetna opcja na intensywny maraton serialowy lub kilka wieczorów z dobrą historią. Można je pochłonąć w jeden weekend, bez obawy, że fabuła straci na dynamice. Zróżnicowana tematyka – od thrillerów i dramatów, przez produkcje historyczne, aż po science fiction – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Dzięki temu zestawieniu nie musisz już tracić czasu na poszukiwanie idealnego miniserialu. Poniżej publikujemy listę ponad 60 produkcji, które warto obejrzeć. Znajdziesz je na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych, takich jak Max, Netflix, Apple TV+, Disney+ czy Prime Video.

60+ wybitnych miniseriali, które obejrzysz w max dwa wieczory

„Sprawa Asunty” (Netflix)



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Dochodzenie” (Max)



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Szpieg wśród przyjaciół” (Max)



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce” (Max)



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Świt Ameryki” (Netflix)



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„W głębi lasu” (Netflix)



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Senna” (Netflix)



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„Las” (Netflix)



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Facet z zasadami” (Netflix)



Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.



„To wiem na pewno” (Netflix)



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Ruchome piaski” (Netflix)



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Ukochane dziecko” (Netflix)



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Angielka” (Max)



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anioły w Ameryce” (Max)



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Eric” (Netflix)



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Zabić ból” (Netflix)



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Czarny ptak” (Apple TV+)



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Griselda” (Netflix)



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„The Spy” (Netflix)



Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.



„Co kryją jej oczy” (Netflix)



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Od nowa” (Max)



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Szczera prawda” (Netflix)



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Chłopiec pochłania wszechświat” (Netflix)



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Będzie bolało” (Canal+)



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix)



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Sprostowanie” (Apple TV+)



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Miłość i śmierć” (Max)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Gambit królowej” (Netflix)



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Mare z Easttown” (Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Reniferek” (Netflix)



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Generation kill – Czas wojny” (Max)



Ekranizacja dokumentalnej książki Evana Wrighta i opowiada historię specjalnego oddziału marines, który w marcu 2003 roku - na krótko przed inwazją na Irak - działał na terenie wroga przygotowując grunt dla nadciągających wojsk.



„Godless” (Netflix)



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„Nocna msza” (Netflix)



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Hollywood” (Netflix)



Opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II Wojnie Światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. Prowokujący, ostry serial ujawnia obowiązujący od wielu dekad w Hollywood układ sił i stawia niewygodne pytanie - jak wyglądałaby branża rozrywkowa, gdyby go obalić?



„Małe wielkie historie” (Disney+)



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial "Małe wielkie historie" opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Patria” (Max)



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Irma Vep” (Max)



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Witamy w Chippendales” (Disney+)



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix)



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Towarzysze podróży” (SkyShowtime)



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.



„Zepsuta krew” (Disney+)



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„22.11.63” (Prime Video)



Główny bohater Jake Epping czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.



„Schody” (Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Układanka” (Netflix)



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Ostre przedmioty” (Max)



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Długa noc” (Max)



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Niewiarygodne” (Netflix)



Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Lekomania” (Disney+)



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Zagłada domu Usherów” (Netflix)



Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa - Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości.



„The Stranger” (Netflix)



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„W obronie syna” (Apple TV+)



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix)



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Clickbait” (Netflix)



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Ciała” (Netflix)



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Małe ogniska” (Prime Video)



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Safe” (Netflix)



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie” (Netflix)



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Ripley” (Netflix)



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Wąż” (Netflix)



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim "szlaku hipisów" i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg, początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą, policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Lekcje chemii” (Prime Video)



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Niewinny” (Netflix)



Pewnego wieczoru przed dziewięcioma laty Mateo interweniował w trakcie bójki i przypadkiem zabił człowieka. Teraz jest byłym skazańcem, który niczego już nie bierze za pewnik, ale razem z ciężarną żoną Olivią przymierza się do kupna domu ich marzeń. Wtedy właśnie szokująca i tajemnicza rozmowa telefoniczna ponownie rujnuje mu życie.



„Zostań przy mnie” (Netflix)



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan pracująca matka trójki dzieci, Ray, niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine, dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„Pam i Tommy” (Disney+)



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial "Pam & Tommy" opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Kalejdoskop” (Netflix)



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada. Czytaj też:

