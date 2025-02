Seriale z perfekcyjnymi zakończeniami. Widzowie zgodni – satysfakcja gwarantowana

W świecie seriali finałowy odcinek to moment, który może zadecydować o tym, czy dany tytuł zostanie zapamiętany jako arcydzieło, czy jako rozczarowanie (naprawdę nie chcemy o tym wspominać, ale pamiętacie, jak było w przypadku „Gry o tron”?). Widzowie dobrze wiedzą, jak ważne jest odpowiednie zakończenie – takie, które domyka wątki, daje satysfakcję i pozostaje w pamięci na długo.

Niektóre produkcje telewizyjne przez lata budują napięcie, tworzą intrygujące postacie i splatają skomplikowane historie, tylko po to, by na końcu nie sprostać oczekiwaniom fanów. Inne zaś dostarczają finały, które są majstersztykiem narracji – poruszające, logiczne i zgodne z duchem całej serii. To właśnie one pozostawiają po sobie najlepsze wrażenie i sprawiają, że widzowie chętnie wracają do nich, nawet znając zakończenie, a co więcej – bardzo ochoczo polecają te tytuły innym.

Jakie cechy powinien mieć idealny finał serialu? Przede wszystkim musi być zgodny z tonem opowieści i wiernością wobec postaci, które przez lata śledziliśmy z zaangażowaniem. Powinien dostarczać emocji, które nie są wymuszone, ale płyną naturalnie z historii. Nie bez znaczenia jest też brak niepotrzebnych cliffhangerów – widzowie chcą czuć, że ich podróż dobiegła końca w sposób satysfakcjonujący, a nie pozostawiać ich z większą ilością pytań niż odpowiedzi.

Seriale z najlepszymi zakończeniami w historii telewizji. Lista, którą pośrednio stworzyli sami widzowie

Sprawdziliśmy fora internetowe dla maniaków serialowych i zbadaliśmy, które tytuły serialowe są najczęściej wymieniane przez widzów w kontekście najlepszych zakończeń w historii telewizji. To właśnie one pozostawiły po sobie najlepsze wrażenie i pokazały, jak należy zamykać wieloletnie historie. Oto lista tytułów, które według fanów zakończyły się perfekcyjnie.

„Sukcesja” (Max)



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



„Detektyw” (Max)



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Breaking Bad” (Netflix)



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Dobre miejsce” (Netflix)



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Figurantka” (Max)



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



„Sześć stóp pod ziemią” (Max, Netflix)



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Mad Men” (Netflix)



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



„Fleabag” (Prime Video)



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Mindhunter” (Netflix



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Fargo” (MGM+/Prime Video)



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Zakazane imperium” (Max)



Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.



„Gotowe na wszystko” (Disney+)



Na przedmieściach Fairview każda z gospodyń domowych coś ukrywa. Gdy jedna z nich popełni samobójstwo, na jaw zaczną wychodzić mroczne sekrety mieszkańców ulicy Wisteria Lane.



„Peaky Blinders” (Max)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Dark” (Netflix)



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



„Zawód: Amerykanin” (Disney+)



Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.



„Mr. Robot”



Młody programista komputerowy pracujący nad bezpieczeństwem sieciowym wielkich korporacji zostaje zwerbowany przez grupę hakerów.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix)



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Ostry dyżur” (Max)



Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym.



„Prawo ulicy” (Max)



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



„Przyjaciele” (Max)



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Rodzina Soprano” (Max)



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.



„Pozostawieni” (Max)



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



„M*A*S*H” (Disney+)



Przez wielu uważany za najlepszą komedię wszech czasów, serial opowiada historię nietypowego amerykańskiego szpitala polowego podczas wojny w Korei. By przetrwać koszmar wojny lekarze robili co w ich mocy, chcąc oderwać myśli od brutalnej rzeczywistości.Czytaj też:

10/10 i bez dłużyzny! Najlepsze miniseriale na MaxCzytaj też:

8 perełek od Netflix w tym tygodniu. W nowym serialu ulubienica Polaków!