Nowy miniserial szturmem podbija Netflix! Co w podobnym klimacie warto obejrzeć?

Nowość „Morderstwa w Are” zadebiutowała na Netflix 6 lutego i opowiada o zawieszonej w pracy i porzuconej przez partnera sztokholmskiej policjantce Hannie Ahlader, która przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry a Are. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na jej pomoc. Pytanie jednak brzmi – czy mogą sobie nawzajem zaufać?

Jednym z kluczowych czynników sukcesu najnowszego hitu Netfliksa jest fakt, że Polacy od lat mają słabość do miniseriali – krótkie, ale intensywne historie wciągają ich bez reszty. Dodatkowo widzowie w Polsce chętnie sięgają po skandynawskie produkcje, które słyną z mrocznego klimatu, intrygujących fabuł i doskonałego aktorstwa. To połączenie sprawia, że serial błyskawicznie zyskuje popularność. Podobny entuzjazm budziły już wcześniej inne tytuły o nordyckim rodowodzie, które podbiły serca polskiej publiczności, zdobywając wysokie miejsca w rankingach oglądalności.

Oto tytuły, które przypadną wam do gustu, jeżeli podobał wam się miniserial „Morderstwa w Are”.

Nowy miniserial bije rekordy na Netflix. Podobne hity w skandynawskim klimacie

„Ruchome piaski” (6 odcinków)

W prywatnej szkole średniej w bogatej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu dochodzi do tragedii. Podczas procesu przeciętnej licealistki Mai Norberg na jaw wychodzą sekrety dotyczące tragicznego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną. „Störst av allt” („Ruchome piaski”) to serial na podstawie bestsellerowej, wydanej w 26 krajach powieści Malin Persson Giolito, która została okrzyknięta najlepszą nordycką powieścią kryminalną 2016 roku.

„Kalifat” (8 odcinków)

Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.

„Zupełnie normalna rodzina” (6 odcinków)

Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?

„Przełom” (4 odcinki)

Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę. Ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „Kto?” i „Dlaczego?”.

„Mało prawdopodobny morderca” (5 odcinków)

Fikcyjna interpretacja historii Stiga Engströma, grafika podejrzewanego o zabójstwo premiera Szwecji Olofa Palmego. Mężczyzna do końca życia wymykał się sprawiedliwości, wykorzystując wrodzoną pewność siebie, szczęśliwe zbiegi okoliczności oraz nieudolność policji. Co o nim wiemy? Dlaczego policja wypuściła go z rąk, mimo że cały czas deptała mu po piętach? Zabójstwo było kiepsko zaplanowane, Engström od samego początku popełniał błędy i niemal nikt nie uwierzył w jego kłamstwa na temat tego, co robił w Sztokholmie owej tragicznej nocy w 1986 roku.

„La Palma” (4 odcinki)

Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?

„Zaginięcie w Lørenskog” (5 odcinków)

Zniknięcie Anne-Elisabeth Hagen w 2018 r. zszokowało cały naród. Ten fikcyjny serial opowiada o śledczych, dziennikarzach i prawnikach, którzy po porwaniu zostają wciągnięci w wir teorii, spekulacji i plotek. W obliczu trudnej do rozwikłania tajemnicy bohaterowie odkryją, jak daleko są gotowi się posunąć w poszukiwaniu odpowiedzi. Serial pokazuje, jak podatni jesteśmy na snucie własnych teorii przy braku obiektywnej prawdy.

