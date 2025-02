Najlepsze polskie seriale na Netflix i Max. 40 topowych tytułów według widzów

Jeszcze do niedawna polskie seriale kojarzyły się głównie z klasykami, nadawanymi przez wiele lat w telewizji, jak „Plebania”, „M jak miłość”, „Klan” czy „Na dobre i na złe”. W ostatnich latach sporo się jednak zmieniło. Platformy streamingowe, takie jak Netflix i Max, zaczęły inwestować w rodzime produkcje dzięki czemu polscy twórcy dostali szansę, by pokazać swoje umiejętności na światowym poziomie. Efektem jest prawdziwa serialowa rewolucja, dzięki której widzowie mogą cieszyć się opowieściami dorównującymi jakością międzynarodowym hitom.

Na Netflix i Max roi się obecnie od polskich seriali z odważnymi, dopracowanymi scenariuszami, często będącymi adaptacjami popularnych rodzimych bestsellerów czy opowiadających historie oparte na faktach. Twórcy nie boją się eksplorować mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki, obyczajowych tabu czy historycznych tematów, które długo czekały na odpowiednie ujęcie. Widzowie mają też do czynienia z całym wachlarzem gatunków – znajdą tu zarówno mroczne thrillery, jak i inteligentne komedie czy wciągające dramaty. Polacy przyciągać też mogą przed ekrany ulubieni od lat aktorzy, jak Bogusław Linda, Robert Więckiewicz, Maciej Stuhr, Joanna Kulig czy Agata Kulesza.

Co więcej, na Max i Netflix często pojawiają się też teraz znane właśnie z telewizji hitowe produkcje, jak kultowa „Misja Afganistan”, „Ranczo” czy „Rodzinka.pl”. Pierwsza z platform stała się także domem dla wielu hitów stacji TVN, podczas gdy druga promuje chętnie między innymi seriale Telewizji Polskiej.

Dobre polskie seriale na Netflix i Max. Te Polacy oceniają najwyżej

Sprawdziliśmy, które polskie seriale, z tych należących do bibliotek platform Netflix i Max, mają najwyższe oceny od widzów i krytyków. Tak powstała lista 40 najlepszych polskich tytułów na streamingach, które obejrzeć możecie już dziś. Sprawdźcie, czy coś wpadnie wam w oko – może poczujecie chęć odświeżenia sobie jakiegoś tytułu albo będziecie mieli ochotę na zupełną nowość. Zapiszcie listę i wracajcie do niej zawsze, kiedy będziecie chcieli obejrzeć dobrą, rodzimą produkcję!

„Wataha” (Max)



Serial rozpoczyna się od zamachu bombowego, w którym giną oficerowie jednej z jednostek straży granicznej w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota) w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół, ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani również jego przełożeni.



„Ślepnąc od świateł” (Max)



Kuba (Kamil Nożyński) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy.



„1670” (Netflix)



Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi.



„Rojst” (Netflix)



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„Wielka woda” (Netflix)



Wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem (Tomasz Schuchardt), ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer (Agnieszka Żulewska), aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie Andrzej Rębacz (Ireneusz Czop) wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Z biegiem czasu, pod narastającą presją władze podejmują trudną decyzję, która na zawsze zmieni życie głównych bohaterów oraz historię całego regionu i jego mieszkańców.



„Rodzinka.pl” (Netflix)



Boscy są po trzydziestce i mają trójkę dzieci. Poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, a owocem ich miłości był Tomek (Maciej Musiał). Niedługo później przychodzi na świat ich kolejny syn Jakub (Adam Zdrójkowski) – zamknięty w sobie nieśmiały nastolatek. Średnia latorośl to w odróżnieniu od najstarszej typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper (Mateusz Pawłowski) lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy. Boscy mieszkają pod Warszawą w przestronnym, kupionym na kredyt domu. Pieczę nad rodziną sprawuje Ludwik (Tomasz Karolak), który jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska (Małgorzata Kożuchowska) po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy.



„Ranczo” (Netflix)



Losy Amerykanki Lucy Wilskiej, która po przyjeździe do małej wioski na Podlasiu dostaje w spadku dworek. Z biegiem czasu jej życie zaczyna się coraz bardziej komplikować.



„Odwróceni” (Max)



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii "Blacha" zostaje oskarżony o gwałt.



„W głębi lasu” (Netflix)



Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.



„Informacja zwrotna” (Netflix)



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Idź przodem, bracie” (Netflix)



Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec popełnił samobójstwo, pozostawiając ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.



„Krew z krwi” (Netflix)



Akcja serialu rozgrywa się w Gdyni. Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wychowując trójkę dzieci, a jej mąż Marek (Zbigniew Stryj) oficjalnie prowadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywistości razem z bratem Carmen Wiktorem (Andrzej Andrzejewski) i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat) zajmuje się przemytem papierosów. Gdy mąż Carmen ginie w wyniku gangsterskich porachunków, jej życie nagle się zmienia.



„Prawo Agaty” (Max)



W każdym z piętnastu odcinków serialu poznacie nową, ciekawą, poruszającą, a czasem groteskową sprawę, której podejmie się kancelaria bohaterów serialu. Problemy ich klientów będą się często wiązać z tym, co aktualnie przeżywają prywatnie. A przed nimi m.in. zawirowania małżeńskie Doroty i jej męża Wojtka (Tomasz Karolak) oraz wyjątkowo gorący trójkąt zawodowo-emocjonalny: mecenas Agaty Przybysz, Dębskiego (Leszek Lichota) i jego życiowej partnerki, prokurator Marii Okońskiej (Małgorzata Kożuchowska).



„Chyłka” (Max)



Prawnicy z kancelarii Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra Langera juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka). U boku patronki stanie jej aplikant - Kordian Oryński (Filip Pławiak). Czy prawnikom uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Kto i dlaczego spróbuje przeszkodzić im w odkryciu prawdy?



„Bez tajemnic” (Max)



Główną postacią serialu jest psychoterapeuta, który regularnie odbywa spotkania z pięciorgiem swoich pacjentów. Jest uznanym specjalistą i ojcem rodziny. Jednak sam zmaga się z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Pochłonięty dylematami swoich pacjentów, musi zmierzyć się z niewygodnymi prawdami o sobie samym.



„Usta usta” (Max)



Komedia obyczajowa o współczesnych smakach miłości. Poznajemy trzy pary. Każda z nich przechodzi różne fazy bycia razem, od pierwszego zauroczeniu i flirtu, aż po poważne zawirowania małżeńskie. Serial opowiada o tym, co się dzieje, kiedy znajdziemy swoją drugą połówkę i decydujemy się razem iść przez życie. Historia trzech par jest podana w sposób inteligentny, pełen ironii i błyskotliwego humoru.



„Skazana” (Max)



Alicja Mazur, sędzia Sądu Okręgowego to kobieta, która osiągnęła zawodowy sukces. Przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie, szczęśliwie zakochana w idealnym mężczyźnie. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa. Na pozór zna się na ludziach, potrafi szybko przejrzeć ich zamiary. Do czasu, gdy sama trafia do zakładu karnego dla kobiet, gdzie znajdzie się na samym dole więziennego układu pokarmowego. Czy przetrwa w nowej dla siebie rzeczywistości?



„Misja Afganistan” (Netflix)



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



„Szadź” (Max)



Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom?



„Odwilż” (Max)



Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo – niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.



„Służby specjalne” (Netflix)



Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań specjalnych. Trafiają do niej m.in. niepokorna, wyrzucona z ABW podporucznik (Olga Bołądź) , kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie (Wojciech Zieliński) oraz były pułkownik SB (Janusz Chabior). Pracując nad aferami z pierwszych stron gazet będą musieli zmierzyć się z demonami przeszłości. Pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie wiedzą dla kogo pracują.



„Prokurator” (Netflix)



Tytułowa postać, Kazimierz Proch (Jacek Koman), jest człowiekiem doświadczonym, opanowanym i rzeczowym, wyznającym zasadę "prawo jest jedno". Jego świat to zagadki kryminalne, układanie puzzli, muzyka słuchana na starym walkmanie i wspomnienia z przeszłości, o której stara się zapomnieć, a która dogoni go w najmniej spodziewanym momencie. Jego partnerem jest komisarz Witold Kielak (Wojciech Zieliński) - energiczny i porywczy, niecierpliwy i żywiołowy ekstrawertyk. Czterdziestolatek po rozwodzie, ojciec dwójki uroczych dzieci, którymi często opiekuje się Proch.



„Matki pingwinów” (Netflix)



Znana zawodniczka MMA dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do „Cudownej przystani” - placówki poleconej przez psycholożkę z poradni. Młoda mama nie zdaje sobie sprawy, że rodzice uczniów „Przystani” pochodzą z zupełnie innego świata niż ona. Wśród nich jest samotny ojciec, influencerka i oddana mama, która poświęciła wszystko dla swojego syna. Początkowo kobieta jest nastawiona do szkoły sceptycznie, ale po tym jak jej syn zaprzyjaźnia się z jedną z uczennic, młoda mama musi zaakceptować nową sytuację. Okazuje się jednak, że w „Cudownej przystani” nie brakuje problemów, które sprawiają, że wojownicze usposobienie kobiety daje o sobie znać.



„Absolutni debiutanci” (Netflix)

Historia dwójki przyjaciół od zawsze – Leny i Niko, dzielących wspólną pasję do kina, którzy pamiętnego lata odkryją, że łączy ich nie tylko hobby. Wszystko dzięki nowej osobie w ich świecie – wolnemu i buntowniczemu Igorowi, którego poznają nad polskim morzem, gdzie wspólnie z rodzinami spędzają każde lato. "Absolutni debiutanci" to odważna opowieść o sile przyjaźni, młodzieńczych miłościach, uczuciach, fascynacjach i wybuchających namiętnościach, jak również o pragnieniu bliskości i akceptacji niezależnie od wieku. Młodzieńcze niepokoje i marzenia głównych bohaterów przeplatają się z burzliwymi historiami rodziców, którzy sami próbują odnaleźć pasję i spełnienie.





„Infamia” (Netflix)



Po latach życia w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do rodzimej Polski. Po powrocie dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie zwyczajnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.



„Behawiorysta” (Max)



Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki - nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – nieśmiały, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów.



„Paradoks” (Netflix)

Historia zbudowana wokół postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego (Bogusław Linda) oraz podkomisarz Joanny Majewskiej (Anna Grycewicz) – funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej. Majewska zostaje skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Każdy odcinek opisuje jedną, tajemniczą sprawę z niedalekiej przeszłości. Relacje dwójki głównych postaci ewoluują na przestrzeni serialu. Początkowo cechuje je wyraźna wzajemna niechęć, wynikająca zarówno z roli jaką pełni komisarz Majewska wobec Kaszowskiego, jaki i różnic charakterologicznych między nimi. Z czasem zaczynają nabierać do siebie wzajemnego szacunku, aby wreszcie obdarzyć się zaufaniem, a nawet szczerą, choć wciąż skrywaną sympatią.







„Krucjata” (Netflix)



Klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.



„Lady Love” (Max)



Lucyna decyduje się na ucieczkę do RFN, bez względu na cenę, którą musi zapłacić. Tam rozpoczyna nowe życie, zanurzając się w świat pornobiznesu. Przemysłu, który przynosi jej sławę i uwielbienie publiczności, ale też wrogów – i to nawet wśród najbliższych.



„Powrót” (Netflix)



Czarna komedia, z Bartłomiejem Topą w roli głównej. Opowiada o zwykłym facecie, który zmarł na zawał serca ze stresu, a następnie... zmartwychwstał. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. My zastanawiamy się, dlaczego akurat on zmartwychwstał.



„Erynie” (Netflix)



Serial na podstawie kultowych kryminałów Marka Krajewskiego. Marcin Dorociński wciela się w komisarza Edwarda Popielskiego, prześladowcę lwowskich kryminalistów, który w śledztwach posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami. „Łyssy” z powodu padaczki wywoływanej przez światło chroni się za przyciemnianymi okularami i żyje po zmroku. Jego naturalnym środowiskiem są mroczne zaułki, całonocne knajpy i burdele. Surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa, w którym obok siebie żyją rzezimieszki, prostytutki, narkomani, zboczeńcy, arystokraci, niepiśmienni chłopi, cyrkowe dziwolągi, Ukraińcy, Żydzi i Polacy.



„Odwróceni. Ojcowie i córki” (Max)



Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. „Pruszkowscy” gangsterzy są na wolności, odsiedzieli swoje wyroki i stali się legalni. Stary „Pruszków” nie istnieje. Ten, który go zlikwidował – komisarz Paweł Sikora – jest emerytowanym policjantem. Córka Sikory, Lidka (Joanna Balasz) poszła w ślady ojca i jest policjantką w Komendzie Stołecznej. Odwrócony przez Sikorę gangster Blacha został biznesmenem i świadkiem koronnym – celebrytą. Wydał kilkanaście książek o mafii i spija śmietankę ze swojej dawnej złej sławy. Jego córka Kasia (Eliza Rycembel) właśnie skończyła z wyróżnieniem prawo. Jednak nierozwiązane wydarzenia z przeszłości niespodziewanie wracają do bohaterów.



„Pajęczyna” (Max)



Historia Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Pati” (Max)



Historia Patrycji „Pati” Cichy zanim trafiła do więzienia. Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na „Pati” spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki.



„Kontrola” (Max)



To historia spotkania dwóch dziewczyn, które kiedyś były razem. Wpadają na siebie przypadkiem podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Świat na chwilę się zatrzymuje, wspomnienia wracają, rozpoczyna się walka o stare uczucie. Walka z góry skazana na porażkę, czy może tym razem będzie inaczej?



„Tajemnica zawodowa”



Główna bohaterka, 40-letnia Julia po skończonych studiach prawniczych związała się z lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim. Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok własne ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która burzy jej cały dotychczasowy świat. Po 15 latach małżeństwa, w dzień rocznicy ślubu, Julia dowiaduje się, że Andrzej ją zdradza i od dwóch lat prowadzi podwójne życie.



„Receptura” (Max)



Klamrą spinającą dwie kobiece historie w „Recepturze” jest dziennik Marii Kielicz, który przypadkowo wpada w ręce młodej studentki architektury - Zosi. Wraz z jego kolejnymi stronami rozwija się opowieść o rozterkach, ambicjach i romantycznych wyborach kobiet szukających prawdy o sobie. Zosia odkrywa historię swojej prababki. W 1936 r. Maria, samotna matka z dyplomem z architektury, przyjeżdża do międzywojennej stolicy, aby rozpocząć nowe życie. W Warszawie kobieta otrzymuje posadę asystentki Jana Wedla. Szybko staje się jego zaufaną pracownicą i powiernicą tajemnic najprężniej działającej fabryki czekolady w Europie.



„Polowanie na ćmy” (Netflix)



Warszawa, maj 1905 roku. Młoda uwikłana w relacje z działaczami niepodległościowymi dziewczyna wychodzi z więzienia i zostaje sprzedana do ekskluzywnego burdelu Franciszki Szlimakowskiej. Przyjmuje imię Yvette i pracując jako prostytutka postanawia zarobić tam na wyjazd do swojego ukochanego na Syberię. Chce wziąć życie w swoje ręce, licząc na odmianę losu. Nie przeczuwa nadchodzącej burzy którą wywoła spisek polityczny zrodzony w głowie szefa carskiej Ochrany, generała Margrafskiego, realizowany z jednym z najbardziej niebezpiecznych ludzi warszawskiego półświatka, zarazem skorumpowanym policjantem, Wiktorem Grunem.



„Nago. Głośno. Dumnie” (Max)



Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras to wielcy indywidualiści. To co ich łączy to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem. Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym kim chcą. Niestety ta wolność ma swoją cenę. Dzisiejsza Polska to kraj, o którym coraz częściej mówi się w kontekście rasizmu, seksizmu i homofobii. Już trzeci rok z rzędu jest uznana za najbardziej homofobiczne państwo UE.



„Kolejarze” (Max)



Seria dokumentalna zrealizowana w konwencji ob doc, która przybliża licznym fanom kulisy działania największego przewoźnika kolejowego w Polsce. Polskie Koleje Państwowe udostępnili zamknięte dla podróżnych miejsca, do których nie dotarła jeszcze żadna telewizja. W tym programie zdradzamy tajniki funkcjonowania branży i obserwujemy pełnych pasji bohaterów, pokazując historie ludzi, którzy codziennie pracują dla nas – pasażerów.Czytaj też:

