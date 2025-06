Te 5 seriali właśnie podbija Netflix w Polsce. Wiesz już, który dziś obejrzysz?

Widzowie w Polsce nie mają ostatnio łatwo – tyle nowości, że trudno nadążyć, co warto obejrzeć jako pierwsze. Na szczęście niektóre seriale same torują sobie drogę na szczyt – dzięki szumowi wokół nich, rosnącej popularności i rozmowom, które toczą się wokół nich w sieci. W ostatnich dniach na Netfliksie furorę robi aż pięć tytułów.

Wśród nich historia, która przypomina atmosferą pierwsze, mroczniejsze sezony licealnego dramatu „Szkoła dla elity” – tyle że tu na celowniku jest świat sportu, dyscyplina i granice fizycznej wytrzymałości. Jest też świeży brytyjski serial, który powinien od razu trafić na radar fanów nieoczywistych kryminałów i śledczych z bagażem. Dla tych, którzy lubią dramaty rodzinne z napięciem pod powierzchnią, czeka amerykańska produkcja z aktorem znanym z „Mindhuntera” – jego powrót to coś, czego nie da się przeoczyć.

Nie zabrakło również polskiego akcentu – serialu, który wciąga zarówno fabułą, jak i niejednoznaczną bohaterką, mierzącą się z zupełnie nową rzeczywistością po spektakularnym upadku. A dla miłośników tajemnic sprzed lat i powrotów do rodzinnych miejsc, które nigdy nie były tak spokojne, jak się wydawało – kolejna propozycja z suspensem i emocjami w tle.

Zajrzyj na naszą listę i sprawdź, co dziś naprawdę liczy się na polskim Netfliksie.

Polski dramat, brytyjski thriller i więcej. Oto seriale, które wszyscy teraz oglądają na Netflix

„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Ocaleni”



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną — a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie… oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Olympo”



W Pirineos High Performance Center trenują najlepsi sportowcy w kraju, tacy jak Amaia, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu, stają przed dylematem: gdzie leży granica poświęcenia?



„Nabrzeże”



Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.



„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru traci wszystko i spada z lśniącego szczytu drabiny społecznej. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.Czytaj też:

