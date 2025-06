Jeden z najmocniejszych seriali na Netfliksie znika. Był objawieniem

„Smak stokrotek” to pierwsza seria w języku galicyjskim dystrybuowana przez Netfliksa. Produkcja zadebiutowała na platformie 31 marca 2019 roku, ma dwa sezony i każdy z nich ma po sześć odcinków. Miesiąc po międzynarodowej premierze na Netfliksie zajął 7. miejsce w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych programów nieanglojęzycznych w Wielkiej Brytanii.

Perełka do nadrobienia na Netflix. Pospiesz się – masz czas do połowy lipca

Serial opowiada o Rosie Vargas, początkującej funkcjonariuszce hiszpańskiej Straży Obywatelskiej, która przybywa do małego miasteczka Murias w galicyjskiej prowincji, aby zbadać sprawę zaginięcia młodej dziewczyny o imieniu Marta Labrada. Chociaż wszystko wskazuje na to, że sama opuściła ona miasteczko, Rosa szybko odkrywa mroczny sekret tego miejsca, a jej śledztwo ujawnia serię przestępstw, które pozostały w wiosce ukryte.

W serialu występują María Mera, Miguel Insua, Ricardo de Barreiro, Nerea Barros i Toni Salgado.

Na temat serialu rozpisywali się w sieci sami widzowie – zarówno przy okazji jego premiery, jak i teraz sukcesywnie pojawiają się komentarze na jego temat. „Zacząłem go oglądać praktycznie przypadkiem, a ciężko było się oderwać. Serial ma swój klimat i do końca zaskakuje”; „Niepozorny, genialny serial kryminalny. Drugi sezon jeszcze lepszy”; „Naprawdę warto obejrzeć. Polecam wszystkim fanom »Broadchurch«, »Marcelli« czy»Mostu nad Sundem«. Dodatkowo drugi sezon jest ciekawszy niż pierwszy”; „Hiszpańskie kino nie jest zbyt doceniane a szkoda, serial rewelacyjny nie można się oderwać od ekranu. Drugi sezon lepszy od pierwszego co jest rzadkością”; „Ciekawa zagadka kryminalna, wciąga od pierwszego odcinka do ostatniego” – czytamy.

Serial”Smak stokrotek„ niebawem zniknie z Netfliksa – platforma zapowiedziała jego usunięcie. Ale macie jeszcze czas, by go nadrobić – produkcja zniknie z serwisu 17 lipca tego roku.

