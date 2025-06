Seriale podobne do „Nabrzeża” na Netflix. Lista perełek z tym samym klimatem

„Nabrzeże” zadebiutowało na Netflix 19 czerwca i od tamtej pory jest absolutnymi hitem i pozostaje w czołówce list najpopularniejszych seriali na platformie. To serial, który zachwyca nie tylko intrygującą fabułą i wyrazistymi bohaterami, ale też surową atmosferą i powolnie narastającym napięciem.

Dla wszystkich fanów tej produkcji przygotowaliśmy zestaw 12 seriali, które pod względem klimatu, tempa i tematyki mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Znajdziesz tu zarówno europejskie thrillery psychologiczne, jak i skandynawskie kryminały oraz produkcje z wątkiem osobistych dramatów na tle małomiasteczkowych społeczności.Zanurz się w historie, które – podobnie jak „Nabrzeże” – potrafią poruszyć, zaintrygować i zatrzymać widza na dłużej przed ekranem.

Seriale podobne do „Nabrzeża”. Co podobnego obejrzeć po nowym hicie Netfliksa?

„Ozark”



Fabuła serialu koncentruje się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.



„Bloodline”



Danny, najstarszy z rodzeństwa i jednocześnie czarna owca rodziny powraca po latach do domu. Niespodziewany przyjazd na rodzinną uroczystość okazuje się próbą naprawienia relacji, która spotyka się z odrzuceniem. Krewni nie są skłonni zaakceptować powrotu syna marnotrawnego, którego pojawienie się odbierają jako rodzaj złego omenu. Obecność Danny'ego przywołuje bowiem niewygodne wspomnienia. Komfort i spokój rodzinnego ośrodka w idyllicznym Florida Keys zostaje zaburzony, a stopniowo odkrywane okoliczności tragicznego wypadku sprzed lat rzucają nowe światło na oblicze klanu.



„ZeroZeroZero”



Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawiająca historię walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.



„Królestwo zwierząt”



Serial kryminalny opowiadający historię 17-letniego Josha, który po śmierci matki przeprowadza się do krewnych w Południowej Kalifornii. Szybko odkrywa, że jego rodzina, na czele której stoi babka Janine "Smurf" Cody, zajmuje się nielegalnymi interesami. Serial ukazuje dysfunkcyjną rodzinę przestępców i ich skomplikowane relacje, w których dominują przemoc, zdrada i walka o władzę.



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„McMafia”



Alex Godman, syn moskiewskiego biznesmena prowadzący w Londynie fundusz inwestycyjny, zostaje wciągnięty w wojnę między rosyjskim a izraelskim podziemiem finansowym. W odwecie za zamach na życie powiązanego z Kremlem Vadima Kaliagina, rosyjska mafia morduje Borysa Godmana, stryja Alexa. Młody londyńczyk pomaga prać ogromne pieniądze inwestorowi z Tel Awiwu, który chce przejąć narkotykowe interesy Kaliagina w Indiach i w Europie.



„Bad Banks”



Jana Liekam (Paula Beer) traci pracę w Crédit International, dobrze prosperującym, luksemburskim banku inwestycyjnym. Ambitna dziewczyna dostaje szybko nową, prestiżową posadę we Frankfurcie. Jej mentorem staje się wpływowy finansista Gabriel Fenger (Barry Atsma). Nowa praca daje jej dużo satysfakcji, ale wpływa na jej życie prywatne. Jana musi rozstać się ze swoim chłopakiem i jego pięcioletnią córką, co nie jest dla niej łatwe. Szybko okaże się z powodu swojej byłej szefowej, Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), Jana nie będzie mogła spać spokojnie.



„Queen of the South”



Teresa Mendoza ucieka z Meksyku, gdy jej chłopak zostaje zamordowany. Pragnąc pomścić śmierć ukochanego i pogrążyć odpowiedzialnych za to członków mafii, kobieta staje na czele kartelu narkotykowego.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Zainspirowany przez rzeczywiste osoby i wydarzenia, serial "Ojciec chrzestny Harlemu" na nowo przedstawia historię niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona (zdobywca Oscara Forest Whitaker), który na początku lat 60-tych XX wieku wrócił z dziesięcioletniej odsiadki i zastał dzielnicę, którą niegdyś rządził, w ruinie. Gdy ulicą rządzi włoska mafia, Bumpy musi zmierzyć się z rodziną przestępczą Genovese, aby odzyskać kontrolę. Podczas brutalnej walki zawiera sojusz z radykalnym kaznodzieją Malcolmem X (Nigél Thatch) - biorąc polityczną karierę Malcolma na celownik społecznych wstrząsów i wojny gangów, która grozi rozdarciem miasta. "Ojciec chrzestny Harlemu" to zderzenie kryminalnego półświatka z ruchem na rzecz praw obywatelskich w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Ameryki. Historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, lecz niektóre postacie, charakterystyki, zdarzenia, miejsca i dialogi zostały sfabularyzowane lub wymyślone dla udramatyzowania.



„Ray Donovan”



Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.



„Życie bez pozwolenia”



Szef galicyjskiego kartelu narkotykowego szuka następcy, jednocześnie starając się ukryć wyniszczającą go chorobę.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy.

Ten serial to nowy hit Netfliksa! Dlaczego warto obejrzeć „Nabrzeże”?

Serial "Nabrzeże" jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i przedstawia losy rodziny Buckleyów, która usiłuje zachować kontrolę nad swoim podupadającym imperium rybnym w Karolinie Północnej, sięgając po coraz drastyczniejsze środki, aby utrzymać się na powierzchni. Produkcja jest dziełem doświadczonego showrunnera Kevina Williamsona („Krzyk”, „Jezioro marzeń”, „Pamiętniki wampirów”).

Przez dziesięciolecia rodzina Buckleyów wiodła prym w Havenport w Karolinie Północnej, kontrolując wszystko — od przemysłu rybnego po restauracje. Jednak ich imperium zaczyna chwiać się w posadach, gdy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch atakach serca, a jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) rzucają się na głęboką wodę, aby utrzymać rodzinny biznes na powierzchni.

Gdy wpływają na wzburzone wody, Harlan znów wkracza do akcji, by przejąć dowodzenie. Zmagająca się z własnymi demonami córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) — narkomanka w trakcie odwyku, której odebrano prawa do opieki nad synem, Dillerem (Brady Hepner) — wplątuje się w skomplikowany związek, który może na zawsze zagrozić przyszłości rodziny.

Ten pełen zwrotów akcji, ośmioodcinkowy dramat to historia o dynamice rodzinnej i o tym, do czego potrafią posunąć się ludzie, gdy stawką jest ich dziedzictwo. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go obejrzeć – gorąco do tego zachęcamy! A potem wróćcie do naszej listy i sprawdźcie pozostałe perełki w tym klimacie.

