Zatrzęsienie nowości na Netflix! 20+ premier i coś specjalnego dla Polaków!

Jak co tydzień, Netflix serwuje swoim subskrybentom sporą dawkę nowości. Będzie w czym wybierać – na platformę wpadnie ponad 20 nowości, w tym coś specjalnego dla fanów polskich produkcji, uniwersum Wiedźmina, dobrych komedii czy zakochanych, którzy nie mają planów na walentynkowy wieczór. Bardzo dużo nowości zadebiutuje włąśnie 14 lutego! Pojawi się między innymi ósmy już sezon uwielbianej serii „Miłość jest ślepa”, w którym po raz kolejny obejrzeć będziemy mogli zmagania singli, którzy decydują się na „randkowanie w ciemno”.

W tym tygodniu na Netflix obejrzymy również ostatnią już w historii odsłonę popularnego „Cobra Kai” czy kolejny sezon „Valerii”. Już od dziś na platformie zobaczycie nowy dokument o słynnej sprawie, która zainspirowała Ridleya Scotta do nakręcenia kultowego „Helikoptera w ogniu”. Z kolei na dniach na Netflix wpadną klasyki z Clintem Eastwoodem czy Russelem Crowem, wzruszająca biograficzna opowieść o Stephenie Hawkingu czy kolejne części „Minionków” – specjalnie dla tych najmłodszych widzów.

Tymczasem na Netflix wciąż popularność zyskują produkcje z ubiegłego tygodnia. Hitem jest „Ocet jabłkowy”, oparty na prawdziwej historii, polski „Kibic” czy thriller „Morderstwa w Are”. Jeżeli chodzi o filmy, subskrybenci Netfliksa najchętniej wybierają nową odsłonę „Mission Impossible” czy komedię z Amy Schummer „Tak jakby w ciąży”. Co ciekawe, mocne miejsca w zestawieniu TOP 10 teraz na Netflix mają wszystkie filmy o Shreku. Hitem jest wciąż „Znowu w akcji” z Cameron Diaz i Jamiem Foxxem, ostatni rozdział "Bez litości" z Denzelem Washingtonem czy polskie „Piep*zyć Mickiewicza”.

Co oglądać w tym tygodniu na Netflix? Czeka nas zatrzęsienie nowości! Oto, co rekomendujemy!

„Helikopter w ogniu: serial dokumentalny” – poniedziałek 10 lutego



Wciągająca i prawdziwa opowieść o przerażających wydarzeniach i wyjątkowym bohaterstwie, które stały się dla Ridleya Scotta inspiracją do nakręcenia kultowego „Helikoptera w ogniu”. Jego twórcy postanowili połączyć ze sobą surową i porywającą narrację z bezpośrednimi wywiadami z kombatantami walczącymi po obu stronach w bitwie w Mogadiszu.



„Wiedźmin: Syreny z głębin” – wtorek 11 lutego



Geralt z Rivii, zmutowany łowca potworów, zostaje wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce i zostaje wciągnięty w trwający od wieków konflikt między ludźmi i morskimi stworzeniami. Musi zwrócić się do przyjaciół — starych i nowych — aby rozwiązać tę zagadkę, zanim wrogość między dwoma królestwami przerodzi się w wielką wojnę.



„Zgon przed weselem” – środa 12 lutego



Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni, życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwójka rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy - mężczyzn i kobiety.



„Miesiąc miodowy z mamą” – środa 12 lutego



Gdy narzeczona porzuca go przed ołtarzem dla swojego eks, młodemu mężczyźnie nie pozostaje nic innego, jak wyjechać w romantyczną podróż poślubną ze swoją matką.



„Królowe giełdy”, sezon 2. – czwartek 13 lutego



Czy po spektakularnym początku na zdominowanym przez mężczyzn rynku akcji w Kuwejcie Farida i Munira będą nadal odnosić sukcesy, czy też stracą wszystko, na co pracowały?



„Cobra Kai”, sezon 6., część 3. – czwartek 13 lutego



Turniej Sekai Taikai zakończył się w szokujący sposób. Teraz Miyagi-Do i Cobra Kai muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie patrząc w niepewną przyszłość, na macie i poza nią. Czas na kulminację historii, którą zapoczątkował legendarny turniej karate w 1984 roku.



„La Dolce Villa” – czwartek 13 lutego



Odnoszący sukcesy przedsiębiorca Eric wybiera się do Włoch, aby powstrzymać swoją oderwaną od rzeczywistości córkę Olivię przed renowacją zrujnowanej willi. Jednak Italia ma wobec niego inne plany, dostarczając mu swoje słynne piękno, magię i atmosferę miłości.



„Jestem mężatką, ale...” – piątek 14 lutego



Romantyczny serial komediowy o meandrach życia małżeńskiego. I-ling od trzech lat mieszka razem z teściami i raz na tydzień zastanawia się nad rozwodem. Za wszelką cenę chce się wyprowadzić, ale nie może tego zrobić, bo jej mąż, Zeng Xue-you, to maminsynek. Choć kobieta jest naprawdę sfrustrowana, to jednak zawsze w krytycznym momencie potrafi odnaleźć w nim tę odrobinę uroku, która przekonuje ją do zmiany zdania. W ten sposób cały czas powtarza cykl „chcę odejść — nie jestem w stanie”. Sprawy przybierają jednak inny obrót, gdy w aplikacji randkowej poznaje bratnią duszę i zaczyna pragnąć dziecka. Jak wytrzyma to rozdarcie między niewiernością emocjonalną a życiem rodzinnym?



„Uciekająca para młoda” – piątek 14 lutego



W swoją noc poślubną niezbyt dobrana para zostaje wciągnięta w gorączkowe poszukiwania tajemniczego "Charliego", na którym zależy również policjantom i przestępcom.



„Miłość na dobre i złe” – piątek 14 lutego



Ciepła komedia romantyczna o sztokholmczykach Hannie i Samuelu, którzy marzą o kameralnym i dyskretnym ślubie, ale ich rodzina i przyjaciele mają inne plany. Zapanowuje chaos. Hanna ucieka „sprzed ołtarza” i wywiązuje się bójka. Po chaosie nastaje nowy dzień. Dzień, który będzie początkiem szczęśliwszej przyszłości.



„Miłość jest ślepa”, sezon 8. – piątek 14 lutego



Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 12-odcinkowy program odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.



„Światła, kamera, miłość” – piątek 14 lutego



Romantyczna opowieść o parze młodych ludzi szukających miłości i goniących marzenia. Wspólnie pokonują swoje traumy oraz odkrywają siebie nawzajem i iście filmowe czasy, w których przyszło im żyć.



„Najpiękniejsza dziewczyna na świecie” – piątek 14 lutego



Reuben, beztroski playboy i jedyny spadkobierca potentata medialnego, zawsze wyśmiewał obsesję ojca na punkcie programów randkowych. Ale aby dostać spadek, musi spełnić ostatnie życzenie zmarłego rodzica — poślubić najpiękniejszą dziewczynę na świecie.



„Umjolo: Na to nie ma lekarstwa” – piątek 14 lutego



Była królowa piękności, która utraciła tytuł za ujawnienie skandalu, pracuje nad książką, w której powie całą prawdę. Czy zapisze też nowe strony miłosnej księgi życia?



„Valeria”, sezon 4. – piątek 14 lutego



Cztery przyjaciółki przekraczają trzydziestkę i przychodzi im zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które stają się coraz trudniejsze. Cały czas jednak trzymają się blisko, bo wygląda na to, że tylko w ten sposób uda im się nie odejść od zmysłów. W sezonie finałowym Valeria będzie musiała podjąć kluczowe decyzje zarówno w życiu zawodowym, jak i miłosnym – kto wie, czy lepszy będzie dla niej Víctor, czy Bruno? Tymczasem Carmen będzie musiała sprostać wyzwaniom macierzyństwa u boku Borji, a Nereanspróbuje jakoś poukładać sobie swoją freelancerską karierę i życie z Georginą (Mima Riera). Z kolei Loli przyjdzie radzić sobie z kryzysem, który często przynoszą 30. urodziny, zwłaszcza kiedy ma się partnera będącego na zupełnie innym etapie życia – takiego jak Rai.



„Ucieczka z Alcatraz” – poniedziałek 10 lutego



Gwiazdor Clint Eastwood i reżyser Don Siegel spotykają się ponownie we wspólnym filmie, by opowiedzieć fascynującą historię ucieczki trójki więźniów z najcięższego i najlepiej strzeżonego więzienia świata. Przez 29 lat ponura sława tego miejsca została zachwiana tylko raz - przez trzech mężczyzn, o których później słuch zaginął. Eastwood wciela się w postać Franka Morrisa, przebiegłego kasiarza, który opracowuje misterny - i jak się okazuje - skuteczny plan ucieczki. Film, zrealizowany w autentycznych plenerach Alcatraz, zawiera wszystko to, czego można spodziewać się po produkcji spod znaku Eastwood - Siegel.



„M3GAN” – czwartek 13 lutego



Pracowniczka firmy produkującej zabawki buduje lalkę imitującą człowieka, która zaczyna prowadzić samodzielne życie.



„Gran Turismo” – czwartek 13 lutego



Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który od dziecka marzył, aby zostać kierowcą wyścigowym, a świat wyścigów znał wyłącznie z gier Playstation. Dzięki swoim umiejętnościom chłopak wygrał serię konkursów Nissana, aby stać się prawdziwym profesjonalnym kierowcą wyścigowym.



„Teoria wszystkiego” – niedziela 16 lutego



Film opowiada historię genialnego naukowca Stephena Hawkinga - rozwoju jego choroby, rodzącego się uczucia do Jane, a w końcu rozpadu ich małżeństwa.



„Młody Sheldon”, sezon 7. – niedziela 16 lutego



Perypetie dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów serialu "Teoria wielkiego podrywu".



„Minionki” – niedziela 16 lutego



Pozbawione szefa Minionki popadają w depresję. By uratować sytuację, Kevin ze Stuartem i Bobem wyruszają na poszukiwanie godnego ich służby nikczemnika.



„Minionki rozrabiają” – niedziela 16 lutego



Tajemniczy złoczyńca zamienia słodkie Minionki w paskudne potwory, które pożerają wszystko, co stanie im na drodze. Gru musi je uratować.



„Gru, Dru i Minionki” – niedziela 16 lutego



Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić.



„Gladiator” – niedziela 16 lutego



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

