Bardzo dobre serialowe thrillery Netfliksa. To warto obejrzeć

Na Netfliksie nie brakuje thrillerów – ale nie wszystkie trzymają poziom. Jeśli szukasz serialu, który naprawdę potrafi zbudować napięcie, zaskoczyć fabułą i nie znudzić po dwóch odcinkach, ta lista jest dla ciebie. Wybraliśmy sześć tytułów, które wyróżniają się nie tylko klimatem, ale też solidnym scenariuszem i dobrą grą aktorską. Niektóre to głośne hity, inne mogły ci umknąć w natłoku nowości – wszystkie jednak łączy jedno: warto je obejrzeć.

6 dobrych serialowych thrillerów na Netflix. To warto nadrobić

„Black Doves”



Serial, którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka — a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Bodyguard”



Serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Dyplomatka”



Śmiertelna w skutkach eksplozja w samym sercu Londynu wywraca do góry nogami świat ambasador USA Kate Wyler (Keri Russell). Próbując odbudować zniszczone życia i podzielony zespół, Kate musi też stawić czoła temu, czego obawiała się najbardziej: atak, który ściągnął ją do Wielkiej Brytanii, nie był dziełem wrogiego kraju, lecz brytyjskiego rządu. Podczas gdy Kate próbuje odkryć prawdę, jej jedynym sprzymierzeńcem okazuje się jej niemal były mąż Hal Wyler (Rufus Sewell), jak najbardziej żywy i mocno zaangażowany. Przed Kate stoją teraz takie wyzwania jak pełne napięć małżeństwo, skomplikowane układy z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) i możliwa wizyta wiceprezydent Grace Penn (Allison Janney).



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Porwana”



W poszukiwaniu porwanej córki Antonio umyślnie trafia do okrytego złą sławą kolumbijskiego więzienia. Tym samym uruchamia lawinę zdarzeń, która odmienia życie wielu osób.



„Kasztanowy ludzik”



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung (Iben Dorner).

