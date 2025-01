Najlepsze seriale na Netflix oparte na faktach. Mocna dominacja thrillerów

Co sprawia, że seriale oparte na faktach tak nas wciągają? To nie tylko emocjonujące fabuły, ale także możliwość poznania historii, które nierzadko zmieniały losy ludzi, a nawet całego świata. Dzięki świetnym scenariuszom i znakomitym kreacjom aktorskim, te produkcje pozwalają nam lepiej zrozumieć realia przedstawianych wydarzeń, a często także spojrzeć na nie z zupełnie nowej perspektywy.

Netflix doskonale rozumie to zainteresowanie widzów i regularnie wzbogaca swoją ofertę o nowe tytuły, które nawiązują do prawdziwych historii. Obojętnie, czy szukasz mrożącego krew w żyłach thrillera czy wzruszającej opowieści o ludzkiej walce z przeciwnościami losu – przejrzyj listę topowych według nas seriali z tej półki. Wytypowaliśmy 21 produkcji, które wciągną cię bez reszty.

Najlepsze seriale na Netflix na podstawie prawdziwej historii. Tego szukacie!

„Mindhunter”



Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.



„The Spy”



Fabuła serialu jest zainspirowana autentyczną historią byłego agenta Mosadu, Eliego Cohena, któremu w latach 60. XX wieku udało się incognito przeniknąć do Syrii. Cohen zdobył zaufanie tamtejszych ambitnych przywódców wojskowych i ich zamożnych przyjaciół, dzięki czemu poznał najważniejsze tajne plany Syrii wymierzone przeciwko Izraelowi.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



„Kim jest Anna?”



Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Alias Grace”



Opowieść o Grace Marks (Sarah Gadon), mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem (Kerr Logan), o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery (Anna Paquin). Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia opartą na faktach historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych — prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi — które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata: kokainy. Obejrzyj serial „Narcos” w serwisie Netflix.



„Wąż”



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim „szlaku hipisów” i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg (Billy Howle), początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą (Ellie Bamber), policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial „Dahmer — Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.



„Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów”



Kronika sprawy braci, którzy w 1996 r. zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców — José i Mary Louise „Kitty” Menendezów. Choć oskarżyciel twierdził, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, bracia utrzymywali — jak zresztą twierdzą po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia — że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Sprzątaczka”



Główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Griselda”



Serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.



„Przełom”



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. „Przełom” to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania „kto?” i „dlaczego?”.



„Sprawa Asunty”



Dwudziestego pierwszego września 2013 r. Rosario Porto i Alfonso Basterra zgłaszają zaginięcie córki. Kilka godzin później zwłoki Asunty zostają znalezione przy drodze w okolicy Santiago de Compostela. Śledczy wkrótce odkrywają ślady mogące wskazywać, że to Rosario i Alfonso stoją za jej śmiercią. Informacja o tym wstrząsa nie tylko ich rodzinnym miastem, ale i całym krajem. Co mogło skłonić rodziców do odebrania życia własnej córce? Jaka prawda kryję się za fasadą idealnej rodziny?



„Zaginięcie w Lørenskog”



Zniknięcie Anne-Elisabeth Hagen w 2018 roku zszokowało cały naród. Ten fikcyjny serial opowiada o śledczych, dziennikarzach i prawnikach, którzy po porwaniu zostają wciągnięci w wir teorii, spekulacji i plotek. W obliczu trudnej do rozwikłania tajemnicy bohaterowie odkryją, jak daleko są gotowi się posunąć w poszukiwaniu odpowiedzi. Serial pokazuje, jak podatni jesteśmy na snucie własnych teorii przy braku obiektywnej prawdy.



„Pielęgniarka”



Pewnego wczesnego poranka w marcu 2015 roku duńska policja odebrała telefon od pielęgniarki ze szpitala Nykøbing Falster, która zgłosiła, że podejrzewa swoją koleżankę z pracy o celowe zabijanie pacjentów i obawia się, że właśnie doszło do kolejnego morderstwa. Sprawa szybko nabrała tempa niespotykanego w historii duńskiego prawa. Kilku innych pracowników szpitala zgłosiło się na policję, donosząc, że też podejrzewają, że pielęgniarka truje pacjentów, a niektórzy twierdzili nawet, że robi to od wielu lat. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował? Gdzie są dowody? Serial „Pielęgniarka” powstał na podstawie prawdziwej historii duńskiej pielęgniarki Christiny Aistrup Hansen, która została skazana na 12 lat więzienia za cztery zarzuty usiłowania zabójstwa w 2017 roku, opisanej w książce Kristiana Corfixena o tym samym tytule.



„Ciało w ogniu”



W maju 2017 roku na terenie zbiornika Foix w okolicach Barcelony zostaje znaleziony spalony wrak samochodu ze zwęglonymi szczątkami policjanta Pedro (José Manuel Poga) w środku. Odkrycie szybko wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, zwłaszcza gdy w toku śledztwa ujawnione zostają toksyczne powiązania, oszustwa, przemoc i skandale seksualne z udziałem ofiary oraz dwojga innych policjantów - partnerki Pedro, Rosy (Úrsula Corbero), i jej byłego chłopaka Alberta (Quim Gutiérrez).



„42 dni w mroku”



Po zniknięciu Veróniki jej siostra, Cecilia, rozpoczyna poszukiwania, podczas których przyjdzie jej zmierzyć się z zaniedbaniami władz, uprzedzeniami społecznymi i prześladowaniem w mediach.



„Wormwood”



Errol Morris bada sprawę tajemniczej śmierci amerykańskiego naukowca związanego z tajnym zimnowojennym programem znanym jako MK-Ultra.



„Dobry opiekun”



