Najlepsze miniseriale teraz na Disney+. Krótkie, ale mocne historie

Platforma Disney+ kojarzy się przede wszystkim z superprodukcjami Marvela, uniwersum „Gwiezdnych wojen” i kultowymi animacjami dla całej rodziny. Ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Wśród wielu tytułów na tej platformie można znaleźć także świetnie zrealizowane miniseriale – czyli zamknięte historie opowiedziane w kilku odcinkach, które nie przeciągają fabuły na siłę i od razu wciągają widza bez reszty.

Miniseriale zyskują na popularności nie bez powodu. To idealna propozycja dla tych, którzy nie mają czasu (lub cierpliwości) na wielosezonowe opowieści, a jednocześnie nie chcą rezygnować z jakości, głębi i emocji. Twórcy coraz chętniej sięgają po ten format, traktując go jako formę pomiędzy pełnometrażowym filmem a serialem – z przestrzenią na rozwinięcie bohaterów, ale bez zbędnych dłużyzn.

Na Disney+ znajdziemy miniseriale, które zdobyły prestiżowe nagrody, były szeroko komentowane w mediach i zachwycały zarówno krytyków, jak i widzów. Poniżej przedstawiamy subiektywny wybór najlepszych miniseriali dostępnych na platformie. Jeśli szukasz produkcji na jeden intensywny weekend – te tytuły są warte twojej uwagi.

Najlepsze miniseriale na Disney+

„Devs”



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Fosse/Verdon”



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„High Fidelity”



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Zepsuta krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Stumptown”



Ekranizacja powieści graficznych, których bohaterką jest Dex Parios, silna i asertywna weteranka z Portland, mająca skomplikowane życie miłosne, długi z hazardu oraz młodszego brata pod opieką. Dzięki doświadczeniom wywiadowczym z wojska jest świetnym detektywem, ale bezkompromisowy styl działania naraża ją na ciągłe zagrożenia ze strony przestępców i konflikty z policją.



„WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Małe wielkie historie”



Serial opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Nauczycielka”



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Porządna amerykańska rodzina”



Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie chronią swoją rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość, w starciu, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.



„Tysiąc ciosów”



Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.



„Kwestia seksu i śmierci”



Serial stacji FX "Kwestia seksu i śmierci" jest inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, opowiedzianą pierwotnie w podcaście Wondery, który powołała do życia wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nikki Boyer. Po tym, jak Molly otrzymuje diagnozę raka piersi z przerzutami w IV stadium, decyduje się opuścić swojego męża Steve'a i po raz pierwszy w życiu zaczyna odkrywać pełen zakres i złożoność swoich seksualnych pragnień. Odwagę i wsparcie w tej przygodzie daje jej najlepsza przyjaciółka Nikki, która pozostaje u jej boku do samego końca.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii. Czytaj też:

