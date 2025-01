2 perełki na Netlix, 3 świeżynki od Max. Co nowego warto oglądać?

Zastanawiasz się, co z nowości warto obejrzeć na Netflix i Max? My seanse mamy już za sobą i podpowiadamy, czego nie chcecie przegapić.

W tym tygodniu na Netflix zadebiutuje w sumie aż 14 nowości. Wśród nich dostępne są już od dziś dobre klasyki kina, jak "Joe Black" z Bradem Pittem i Anthonym Hopkinsem czy "Zapach kobiety" z Alem Pacino. Na Netflix obejrzycie także od wtorku całą serię filmów o przygodach ukochanej Bridget Jones. Już jutro, w piątek 17 stycznia, będziecie z kolei mogli zobaczyć nowiutki, wyczekiwany film akcji z Cameron Diaz i Jamiem Foxxem. My jednak skupiamy się na dziś – i proponujemy wam na Netlix szczególnie dwa świeżutkie tytuły.

Max także w tym tygodniu przygotowała dla swoich subskrybentów masę nowości. Od jutra obejrzycie "Chłopów", a w oczekiwaniu na polski klasyk, możecie odtworzyć kinowy hit z Willem Smithem, który pozostaje od lat jedną z najbardziej wzruszających filmowych opowieści. Polecamy też na Max dwa nowe seriale medyczne, które wciągną was bez reszty.

Co warto teraz obejrzeć? 2 hity Netflix i 3 nowości Max

„Anonimowi zakochani” – serial na Netflix



Cem, który już w dzieciństwie utracił wiarę w miłość, jest niewidzialnym bohaterem „Szpitala Miłości” — miejsca, w którym leczą się zakochani. Jednak gdy w jego życiu pojawia się Hazal, która wierzy, że miłość uratuje świat, jego poglądy — i marzenia — zostają wystawione na próbę.



„Watcher” – film na Netflix



W mieście grasuje seryjny morderca. Młoda aktorka Julia (Maika Monroe) wprowadza się ze swoim chłopakiem do nowego mieszkania. Dręczy ją uczucie, że jest obserwowana przez tajemniczego nieznajomego z sąsiedniego budynku.



„Doc” – serial na Max



Po urazie mózgu, który wymazał ostatnie osiem lat jej życia, dr Amy Larsen musi odnaleźć się w nieznanym świecie.



„The Pitt” – serial na Max



Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.



„W pogoni za szczęściem” – film na Max



Historia borykającego się z przeciwnościami losu Chrisa Gardnera (w tej roli nominowany do Oscara Will Smith) i jego rodziny. Kiedy Linda (Thandie Newton), matka 5-letniego Christophera (Jaden Smith) ugina się pod ciężarem finansowych trudności i opuszcza rodzinę, mężczyzna musi poradzić sobie ze znalezieniem dobrze płatnej posady oraz zapewnieniem dziecku dachu nad głową. Po wielu próbach Chris otrzymuje propozycję odbycia bezpłatnego stażu w prestiżowej firmie brokerskiej. Zdesperowany, bez środków do życia, Gardner decyduje się skorzystać z propozycji. Dzięki pewności siebie i miłości synka, Chris Gardner przezwycięża trudności stając się jedną z legendarnych postaci Wall Street.Czytaj też:

