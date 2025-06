Wielki powrót Maryli Rodowicz. 79-letnia diwa rusza w trasę

Maryla Rodowicz rusza w trasę. „Małgośka”, „Niech żyje bal”, kultowe hity w wersjach, jakich jeszcze nie słyszeliście na żywo.

Maryla Rodowicz akustycznie

To nie tylko koncert – to wielki powrót jednej z największych legend polskiej estrady. Maryla Rodowicz rusza w trasę koncertową pod hasłem „Niech żyje bal”. Tym razem w nowym, akustycznym wydaniu. Ikona polskiej sceny zabierze fanów w muzyczną podróż przez dekady swojej kariery. Na scenie pojawią się takie hity jak „Małgośka”, „Remedium” czy nieśmiertelne „Niech żyje bal” – w akustycznych aranżacjach. To zupełnie inne spojrzenie na znane melodie. Subtelniejsze, pełne intymności i nostalgii, podkreślą barwę głosu artystki, ale też magię samych kompozycji, które mimo upływu lat wciąż zapewniają nam moc wzruszeń.

Gdzie i kiedy wystąpi Maryla Rodowicz?

Organizatorzy zapowiadają trasę, która ma być wyjątkowa pod każdym względem – zarówno muzycznym, jak i emocjonalnym. Sprzedaż biletów właśnie ruszyła. Fani mogą już sprawdzać harmonogram wydarzeń i zarezerwować miejsca na występ w swoim mieście. Rozpiska trasy Maryli Rodowicz przedstawia się następująco: 4 października — Częstochowa, Filharmonia Częstochowska; 30 listopada — Łódź, Klub Wytwórnia; 6 grudnia — Zabrze, Dom Muzyki i Tańca; 14 grudnia — Toruń, Sala Koncertowa CKK Jordanki; 16 grudnia — Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA; 18 grudnia — Poznań, MTP Poznań Congress Center, Sala Ziemi; 19 grudnia — Wrocław, Hala Orbita; 21 grudnia — Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.

