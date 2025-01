30+ wybitnych seriali, których nie oglądałeś. Odkryj ukryte perełki popularnego serwisu

Platforma Disney+ kojarzy się głównie z animacjami Disneya i Pixara, uniwersum Marvela czy „Gwiezdnymi Wojnami”. Jednak platforma ma do zaoferowania znacznie więcej. Oprócz klasyków z lat 90., takich jak „Z Archiwum X” czy „Anioł ciemności”, znajdziecie tam nowiutkie hity, które są masowo nagradzane, jak „The Bear” czy „Szogun”. Wiele produkcji pozostaje jednak wciąż niezauważona przez szeroką publiczność, pozostając ukrytymi perełkami serwisu. Oto lista ponad 30 świetnych, mniej znanych seriali, które czekają na odkrycie.

Mało znane, a wybitne seriale. Odkryj perełki serwisu

„Emergence”



Na miejscu tajemniczego wypadku zostaje znalezione dziecko. Dziewczynkę przygarnia szeryf lokalnej policji, która stara się rozwikłać sprawę jej pochodzenia.



„Ucieczka z Chinatown”



Historia Willisa Wu, drugoplanowego aktora uwikłanego w policyjne procedury, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, przy okazji odkrywając jego tajemnice oraz pogrzebaną historię swojej rodziny.



„Nauczycielka”



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Will Trent”



Agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.



„Sekta”



Znika miejscowa dziewczynka, a pewna kobieta wraca myślami do dzieciństwa, gdy przynależała do sekty Klan.



„Stumptown”



Bystra weteranka armii amerykańskiej zostaje prywatnym detektywem w Portland. Kobieta próbuje pogodzić pracę ze skomplikowanym życiem uczuciowym, spłatą hazardowego długu i opieką nad bratem.



„Becoming Karl Lagerfeld”



W 1972 roku, 38-letni Karl Lagerfeld jest niezbyt znanym projektantem mało popularnej mody prêt-à-porter. Kiedy na swojej drodze spotyka młodego Jacques'a de Baschera, ambitnego i uwodzicielskiego dandysa, wszystko się zmienia. Karl w końcu odważa się marzyć o wielkich rzeczach. Rozpoczyna się zacięta rywalizacja pomiędzy nim a jego przyjacielem, geniuszem haute couture Yvesem Saint Laurentem i wpływowym biznesmenem Pierre'em Bergé.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Zakłamanie”



Kiedy Lucy Albright i Stephen DeMarco spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.



„Santa Evita”



Po śmierci Evy Perón w 1952 roku jej zwłoki przez trzy lata były przechowywane w oczekiwaniu na budowę mauzoleum - miejsca spoczynku, które nigdy nie powstało. W 1955 władzę w kraju przejęła junta, która ukryła ciało w obawie, że kult Evity zjednoczy lud przeciwko puczystom.



„Cristóbal Balenciaga”



Balenciaga porzuca udaną karierę w Madrycie i San Sebastian, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację i prezentuje swoją pierwszą paryską kolekcję haute couture. Jednak projekty, które wyznaczyły trendy w Hiszpanii, nie sprawdzają się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż, i gdzie trendy kreują Chanel, Dior i Givenchy. To obsesja na punkcie kontroli we wszystkich aspektach życia zdefiniuje styl Balenciagi.



„Witamy w Chippendales”



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Małe wielkie historie”



Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje.



„Gannibal”



Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.



„Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Gra o wszystko”



Prowadzący kasyno Mook-sik ucieka przed kontrolą Urzędu Skarbowego na Filipiny i robi wszystko, aby odbudować swoją karierę w biznesie hazardowym. Wkrótce zostaje wrobiony w morderstwo.



„Pandora: Poza granicą raju”



Tae-ra Hong wiedzie na pozór idealne życie, którego wszyscy jej zazdroszczą. Wszystko zmienia się, kiedy wracają do niej stłumione wspomnienia, a ona sama zostaje uwikłana w wydarzenia przywodzące na myśl los mitologicznej Pandory.



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy.



„Pod sztandarem nieba”



Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.



„Oderwani”



Kiedy mąż Antonii, ginie w wypadku kobieta odkrywa, że miał romans z młodym mężczyzną.



„Zepsuta Krew”



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„High Fidelity”



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Ojciec chrzestny Harlemu”



Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.



„W stronę światła”



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„Król telewizji”



Rok 1988. Brazylijski prezenter telewizyjny Silvio Santos, u którego zdiagnozowano poważną dolegliwość mogącą zakończyć jego karierę przed kamerami, wspomina, jak stał się jednym z największych prezenterów w całej Brazylii.



„Lepsze życie”



Sam Fox jest samotną matką trzech córek – Max, Frankie i Duke. Próbuje swoich sił jako aktorka w Los Angeles i jednocześnie zajmuje się swoją pochodzącą z Anglii matką, Phil, która mieszka po drugiej stronie ulicy. Mimo wielu obowiązków Sam stara się też znaleźć od czasu do czasu chwilę dla siebie i dobrze się bawić.



„Rywale”



Wieloletni konflikt pomiędzy dwójką mężczyzn osiąga apogeum, co wpływa negatywnie na lokalną niezależną telewizję.



„WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Rozterki Fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Nic”



Kultowy bon vivant, któremu ledwo starcza na kontynuowanie zamożnego trybu życia, zatrudnia młodą kobietę z Paragwaju, aby zastąpiła jego niedawno zmarłą pokojówkę.



„Gaduła”



Prawnik z dziesięcioprocentowym wskaźnikiem skuteczności zostaje wplątany w sprawę zabójstwa i z dnia na dzień staje się osławionym i genialnym oszustem znanym jako Big Mouse. Aby przetrwać i chronić swoją rodzinę, stara się ujawnić prawdziwe oblicze uprzywilejowanych osób zamieszanych w ogromny spisek.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Lekomania”



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.Czytaj też:

