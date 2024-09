Kapitalne nowości od Netflix w październiku! Wraca uwielbiany serial, debiutują polskie tytuły

Październik w Netflixie zapowiada się wyjątkowo ekscytująco dla fanów zarówno międzynarodowego, jak i rodzimego kina. Polskie filmy i seriale będą miały silną reprezentację, oferując pełne napięcia historie i nietuzinkowych bohaterów. Wśród nich znajdziemy „Napad”, w którym Olaf Lubaszenko i Jędrzej Hycnar zmierzą się w psychologicznej rozgrywce między detektywem a ściganym przestępcą, oraz „Idź przodem, bracie” z Piotrem Witkowskim w roli byłego komandosa walczącego o przetrwanie. W ofercie pojawi się także długo wyczekiwana kontynuacja serialowego hitu – 2. sezon „Dyplomatki”, który ponownie zabierze widzów w świat międzynarodowych intryg i politycznych kryzysów. To tylko część nadchodzących premier, które sprawią, że jesienne wieczory będą pełne emocji i wrażeń. Sprawdź, co jeszcze warto obejrzeć w październiku na Netflix.

Nowości na Netflix w październiku. Co nowego obejrzymy? Rozpiska premier

„Osobliwy dom pani Peregrine” – 1 października

Jake przybywa na tajemniczą wyspę, by odkryć prawdę o dziwnym domu, w którym mieszkał jego dziadek.

„Spider-Man” – 1 października

Nastoletni Peter Parker zmienia się w Spidermana, gdy mieszkańcom zagraża szalony Zielony Goblin.

„Spider-Man 2” – 1 października

Peter Parker jest zmęczony byciem bohaterem i chce zostać zwykłym chłopakiem. Gdy jednak Doktor Octavius przemienia się w złego doktora, Spider-Man staje z nim do walki.

„Spider-Man 3” – 1 października

Kostium Spider-Mana łączy się z substancją z kosmosu i zmienia kolor na czarny. Nowy strój daje Parkerowi olbrzymią siłę, ale też odkrywa mroczną stronę jego osobowości.

„Patriota” – 1 października

Martin wstępuje do armii, gdy jego syn ginie z rąk Anglika. Wkrótce ważniejsza od zemsty staje się dla niego walka o niepodległość.

„Kolekcjoner kości” – 1 października

Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.

„Gnijąca panna młoda” – 1 października

Victor przypadkiem oświadcza się nieżyjącej dziewczynie. Nieboszczka zabiera młodzieńca ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić.

„The Missing” – 1 października

Po dwudziestu latach nieobecności mężczyzna powraca do domu, by naprawić relacje z córką. Kiedy pojawia się na farmie, ta prosi go, by odzyskał jej dziecko, porwane przez Indian.

„Gęsia skórka” – 1 października

Zacha i Hannę łączy tajemnicza więź. Gdy chłopak poznaje ojca dziewczyny, który jest pisarzem, uwalnia potwory pochodzące z jego książki.

„Gęsia skórka 2” – 1 października

Dwóch przyjaciół podczas porządków domowych uwalnia potwora imieniem Slappy. Od tej pory bohaterowie muszą dołożyć wszelkich starań, aby straszydło i inne bestie wróciły ponownie do księgi.

„Heartstopper”, sezon 3. – 3 października

Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.

„Niebeskie pudełko” – 3 października

Badmintonista Taiki zawsze z daleka podziwiał utalentowaną koszykarkę Chinatsu. Jednak pewnego wiosennego dnia ich drogi nieoczekiwanie się przecinają.

„To” – 4 października

Opowieść o bestii karmiącej się dziecięcym strachem.

„To: Rozdział 2” – 4 października

27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie „Klubu frajerów” powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

„Liczy się wnętrze” – 4 października

Przedślubne spotkanie grupy przyjaciół z liceum zmienia się w psychologiczny koszmar, gdy na progu zjawia się dawno niewidziany kolega z tajemniczą walizką.

„Platforma 2” – 4 października

Kiedy tajemniczy lider wprowadza swoje prawa w brutalnym kompleksie pionowych cel, nowo przybyła chce zmienić niesprawiedliwy system dystrybucji jedzenia.

„Historia braci Menendezów” – 7 października

Lyle i Erik Menendezowie, skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców, opowiadają swoją wersje wydarzeń w tym dokumencie o szokującej zbrodni i późniejszym procesie.

„Rodzina Addamsów” – 8 października

W mrocznym domu Addamsów pojawia się zaginiony przed laty członek rodziny, wujek Fester.

„Rodzina Addamsów 2” – 8 października

Rodzina Addamsów powiększa się o trzecie dziecko, które wymaga dodatkowej opieki. Nowo zatrudniona niania uwodzi wuja Festera.

„Pierwsza piątka” – 9 października

Wciągający serial sportowy śledzi losy gwiazd NBA jak Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis i Jayson Tatum w sezonie 2023-24.

„Outer Banks”, sezon 4., część 1. – 10 października

Grupa nastolatków ujawnia długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę.

„Planeta samotności” – 11 października

W zacisznym ośrodku dla pisarzy w Maroku pisarka – od niedawna singielka – nieoczekiwanie nawiązuje relację z młodszym mężczyzną, który znalazł się na życiowym zakręcie.

„Sweet Bobby: Koszmarne oszustwo” – 16 października

Szokujący dokument o Kirat zakochanej w mężczyźnie poznanym online i uwikłanej w wirtualny związek, który na długo wywraca jej życie do góry nogami.

„Napad” – 16 października

Początek lat 90-tych, wydalony ze służby funkcjonariusz policji, otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za schwytanie grupy odpowiedzialnej za napad na bank.

„Czas mroku” – 16 października

Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.

„Prawnik z Lincolna”, sezon 3. – 17 października

Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.

„Park Jurajski: Teoria chaosu”, sezon 2. – 17 października

Nowe dinozaury. Nowe zagrożenia. Nowi sprzymierzeńcy. Juro-rodzina rusza w świat, aby odnaleźć odpowiedzi – i pewnego nieuchwytnego wroga.

„Koszmar z ulicy Wiązów” – 18 października

Grupę nastolatków męczą senne koszmary, w których prześladuje ich mężczyzna ze spaloną twarzą, Freddy Krueger, psychopatyczny morderca dzieci.

„Wilkołaki” – 23 października

Kiedy stara gra karciana ożywa, rodzina cofa się w czasie do średniowiecznej wioski i zabiera się za szukanie wilkołaków, aby móc wrócić do domu.

„Terytorium” – 24 października

Gdy największa na świecie ferma bydła zostaje bez wyraźnego następcy, do gry wkraczają członkowie potężnych grup, które dzielą i rządzą na australijskim Outbacku.

„Idź przodem, bracie” – 30 października

Po odziedziczeniu ogromnego długu były oficer służb specjalnych zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.

„Bilet do raju” – 30 października

Rozwiedziona para wyrusza w podróż na wyspę Bali, aby odwieść córkę od podjęcie błędnej ich zdaniem decyzji o wyjściu za mąż.

„Martha” – 30 października

Szczery dokument, w którym królowa lifestyle'u Martha Stewart własnymi słowami opowiada o swoim wielkim wzlocie, nagłym upadku i trudnym powrocie.

„Dyplomatka”, sezon 2. – 31 października

W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.

