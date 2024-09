Hollywoodzki hit wpadł dziś na Max. Ale to od jutra zatrzęsienie dobrych tytułów

Platforma Max wciąż zaskakuje fanów filmów i seriali, dodając do swojej biblioteki kolejne gorące tytuły. Dziś na widzów czeka premiera hollywoodzkiego hitu, ale to dopiero początek. Już od jutra możemy spodziewać się prawdziwego wysypu świetnych produkcji, które zapewnią rozrywkę na długie jesienne wieczory. Podpowiadamy, na jakie nowości warto zwrócić uwagę.

Najbliższe dwa dni na Max. Wpadają dobre nowości

„Stamtąd”, 3. sezon

Jadąca na wakacje rodzina przypadkiem trafia do miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Uwięzieni mieszkańcy niewielkiego miasteczka gorączkowo szukają sposobu na wydostanie się z niewytłumaczalnej pętli. Na domiar złego muszą poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – po zachodzie słońca wyłaniają się przerażające stworzenia.

„Erin Brockovich”

Erin Brockovich (Julia Roberts) jest dwukrotną rozwódką i samotnie wychowuje trójkę dzieci. Nie ma pieniędzy, wykształcenia ani szansy na znalezienie pracy. Ma za to wybuchowe usposobienie i ostry język, wali prawdę prosto z mostu i ekstrawagancko się ubiera. I kto by pomyślał, że pewnego dnia rzuci sobie do stóp całe miasteczko i powali na kolana wielka korporację? Erin cudem zdobywa pracę w kancelarii wziętego adwokata Eda Masry (Albert Finney).

Wertując akta odkrywa, że potężny koncern doprowadził do zanieczyszczenia wody w małym prowincjonalnym miasteczku, którego mieszkańcy od dawna zapadają na najrozmaitsze choroby. Z pomocą Eda kieruje sprawę do sądu, który przyznaje reprezentowanym przez nią klientom odszkodowanie w wysokości 333 milionów dolarów, największe w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

„Moja szczęśliwa rodzina” – premiera w piątek

Nauczycielka literatury Manana żyje razem ze swoją trzypokoleniową rodziną: mężem Soso, rodzicami, synem siedzącym nieustannie przy komputerze, córką oraz jej mężem. W mieszkaniu panuje wieczny gwar, trudno tu choć o odrobinę spokoju i prywatności. Kiedy nadchodzą jej 52. urodziny, Manana zapowiada, że nie jest w nastroju, by je świętować. W odpowiedzi słyszy od męża: ludzie i tak przyjdą. Faktycznie goście przychodza, a kobieta zmuszona jest obsługiwać całą imprezę. Nazajutrz wyprowadza się z domu do wynajętego małego mieszkanka, nareszcie ma własny kąt. Rodzina, przyjaciele, całe gruzińskie patriarchalne społeczeństwo nie potrafi zrozumieć ani uszanować jej decyzji. Najbardziej wyrozumiały okazuje się Soso, który wciąż ma nadzieję, że żona do niego wróci. Ale czy jest to jeszcze możliwe?

„A Very Royal Scandal” - premiera w piątek

Serial oparty na wywiadzie z 2019 roku, w którym książę Andrzej odpowiadał na pytania dotyczące jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem. Przedstawia wydarzenia wokół wywiadu, który miał ogromny wpływ na życie księcia.

