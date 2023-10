5 nowości w piątek na Netflix. Wśród nich aż dwa polskie klasyki

W tym tygodniu na Netflix wpadło 17 nowych tytułów. W piątek 2 października na platformie zadebiutowało aż pięć nowości. Wśród premierowych tytułów są też polskie klasyki. Poza tym obejrzeć będziemy mogli halloweenową produkcję i aż dwa thrillery – jeden akcji drugi erotyczny. Sprawdźcie, co czeka na was na Netflix w wolny piątkowy wieczór.

Nowości na Netflix w piątek 2 października

„Fair Play”

Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary — oraz może przynieść jeszcze gorsze konsekwencje.



„Zaproszenie na morderstwo”

Ekscentryczna milionerka Olivia wysyła do swojej przyrodniej siostry Agathy i grona dawnych znajomych tajemnicze zaproszenie na weekend na jej jachcie, gdzie odkryją, po co organizuje tę imprezę: czy jest to świętowanie… morderstwa? Zaskoczona niespodziewaną śmiercią Agatha musi teraz, przy wsparciu świeżo upieczonego policjanta, odkryć, czy to zwykły wypadek, czy może misterny plan zemsty. Każdy jest podejrzany: Carlos (były mąż), Cary (aktor, któremu nie wiedzie się najlepiej), Sonia (dawna przyjaciółka), Doña Cristina (gosposia), Figue (lekarz), a nawet Naram (instruktor jogi).



„Skazany na bluesa”

Film biograficzny o legendzie polskiego bluesa, Ryśku Riedlu. To opowieść o jego sukcesach jako frontmana Dżemu oraz o przegranej walce z nałogiem.



„Sztos 2”

Środek stanu wojennego. Dwóch pechowych i zdesperowanych drobnych oszustów musi przetransportować działacza przez całą Polskę i przy okazji ukraść dużą kasę.



„Balerina”

Niezwykły thriller akcji opowiadający o zemście pozbawionego litości byłego ochroniarza Okju (Jun Jong-seo), który ściga Choia (Kim Ji-hun) — mężczyznę odpowiedzialnego za śmierć jego bliskiej przyjaciółki Minhee (Park Yu-rim). Czytaj też:

