Środowe nowości na Netflix. Trzy dobre tytuły na dziś

W środę 24 maja na Netflix trafiły trzy nowe tytuły, które mają szansę stać się nowymi ulubieńcami widzów. Podpowiadamy wam też, co świeżego pojawiło się na platformie dzień wcześniej. Sprawdźcie premiery i poszukajcie czegoś, co was zainteresuje.

„Hard Feelings”

Przyjaciele Charly i Paula nie mogą znaleźć dla siebie miejsca w licealnej hierarchii, jednak na szczęście mogą polegać na sobie nawzajem. Lecz gdy jego penis („wacek”) i jej pochwa („myszka”) nagle nabierają świadomości i zaczynają dawać im znać o swoich pilnych potrzebach, nastolatkowie muszą nie tylko chronić swój status w szkole, lecz także ratować wieloletnią przyjaźń. W gąszczu szkolnych intryg i hucznych imprez Charly i Paula odkrywają swoje naturalne pragnienia oraz zdają sobie sprawę, że ich ciała mają w sobie więcej urody, a ich relacje są bardziej złożone, niż początkowo im się wydawało.



„Dzień Matki”



Nina (w tej roli Agnieszka Grochowska), żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.



„Ultimatum: Queer Love”



Uniwersum „Ultimatum” się rozszerza. Zobaczymy jeszcze więcej opowieści o miłości, związkach oraz plusach i minusach zobowiązań. W „Ultimatum: Queer Love” każda z pięciu nowych par składających się z kobiet i osób niebinarnych znajduje się w decydującym momencie swojej relacji. Jedna osoba jest gotowa na małżeństwo, a druga jeszcze się waha. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni pary muszą zdecydować się na małżeństwo albo rozstać po tym, gdy każda z osób wybierze potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.



„Syreni biznes” – dostępny już od wtorku

Historia podwodnych artystów, którzy zmienili swoje uwielbienie dla tajemniczych morskich stworzeń w źródło dochodów. Od czarujących pokazów w małych miasteczkach na Florydzie po koronację Króla i Królowej Mórz na Bahamach — ten serial to niesamowita opowieść o pasji i wytrwałości. Przygotuj się na niezapomnianą podróż i zanurz się w świecie, w którym fantazja staje się rzeczywistością.



„Ofiara/Podejrzana” – dostępny już od wtorku

Podróżując po całym kraju podczas swojego pierwszego samodzielnego śledztwa, dziennikarka Rae de Leon odkrywa szokującą prawidłowość. Młode kobiety zgłaszające policji, że padły ofiarami napaści seksualnej nie znajdują sprawiedliwości. Zamiast tego są oskarżane o składanie fałszywych doniesień, aresztowane, a nawet więzione przez system, który — jak wierzyły — miał je chronić.



„Wanda Sykes: I'm An Entertainer” – dostępny już od wtorku

Słynna komiczka, aktorka i producentka Wanda Sykes powraca z drugim, godzinnym programem komediowym Netflix. Znana z wnikliwych komentarzy społecznych Sykes w szczerym stand-upie z domieszką ostrych dowcipów, które jak zawsze zachwycają widzów, mówi o wyzwaniach związanych z wychowywaniem nastolatków z pokolenia Z i wyznawaniem liberalnych poglądów w napiętym klimacie politycznym.

