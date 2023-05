To oglądają teraz Polacy na Netflix. 10 najpopularniejszych seriali

Tuż po premierze „Królowej Charlotty” do łask wrócili wśród polskich widzów „Bridgertonowie” i tym samym znów wskoczyli w zestawienie najpopularniejszych w ostatnich tygodniach serii. Furorę robi też niedawno dodany na serwis serial „Niema cisza” oraz tytuł „XO, Kitty”. O czym są najpopularniejsze na Netfliksie serie i co warto obejrzeć? Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie.

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



9. „Skradzione serce”



Zacarías Cienfuegos odkrywa, że jego żona Camila upozorowała swoją śmierć, aby zniknąć z jego życia. Postanawia zrobić wszystko, aby ją odzyskać. Popada przy tym w obsesję zemsty się na Simónie — mężczyźnie, w którym zakochała się Camila, nosząca w piersi wszczepione serce jego zamordowanej żony. Zacarías jest prawą ręką prezydenta oraz chce, aby Simón przeżył dokładnie to samo piekło, jakiego doświadczył on sam, przy wsparciu Organizacji — gangu bezwzględnych handlarzy ludzkimi organami. Jego intencje są jasne — chce udowodnić, że czasami jedynym wyjściem jest morderstwo w imię miłości.



8. „Firefly Lane”



Co mogłoby zakończyć bliską, trzydziestoletnią przyjaźń Tully i Kate, naszych „Najlepszych przyjaciółek z Firefly Lane”? Odpowiedź poznamy w tym sezonie. Na razie jednak Kate zmaga się z bolesnymi skutkami niefortunnej podróży Johnny’ego do Iraku, a Tully staje w obliczu procesu sądowego po odejściu z talk-show i musi zacząć swoją karierę od początku. Na życiowym rozdrożu postanawia odkryć, kim jest i skąd pochodzi. Wbrew życzeniom swojej tajemniczej matki hippiski, Cloud, zaczyna szukać ojca, którego nigdy nie poznała. W retrospekcji przenosimy się do lat 80., aby zobaczyć jak Kate i Johnny zakochują się w sobie, rozpętując małą rewolucję w redakcji, w której razem pracują. Kariera Tully się rozwija, a ona walczy (i flirtuje!) z zarozumiałym prezenterem sportowym Dannym Diazem. Wygląda na to, że w końcu znalazła odpowiedniego faceta — o ile uda im się wytrzymać bez kłótni przez pięć minut. W latach 70. nastoletnie Kate i Tully walczą o utrzymanie swojej przyjaźni, gdy Cloud trafia do więzienia za handel narkotykami, a Tully przeprowadza się do babci mieszkającej z dala od Firefly Lane. Dziewczyny osobno zmagają się z problemami w szkole, ale wiedzą, że wystarczy, że będą nawzajem się wspierać.



7. „Bridgertonowie”



Wytwórnia Shondaland i twórca Chris Van Dusen zapraszają na serial „Bridgertonowie”. Śledzimy w nim losy Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej familii, która wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings (Regé-Jean Page), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć — podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.



6. „Black Knight”



W dystopijnym 2071 roku zniszczonym przez zanieczyszczenie powietrza uchodźca stara się wstąpić w szeregi potężnych dostawców, aby zdobyć jedzenie i przetrwać.



5. „McGregor Forever”



Rok 2021 był dla Connora McGregora jednym z najtrudniejszych w karierze. W ciągu dwunastu miesięcy odbył trzy walki, które obserwował cały świat. Ten dokument śledzi przygotowania supergwiazdy do najważniejszego starcia w całej karierze, odsłania kulisy drogi Conora na szczyt i wyjaśnia, dlaczego wciąż pozostaje siłą napędową organizacji UFC.



4. „Selling Sunset”



Luksusowe nieruchomości. Dramatyczne konflikty. Agencja Oppenheim Group powraca! „Selling Sunset”, oryginalny serial reality TV Netflix osadzony w realiach ekskluzywnego rynku nieruchomości w Los Angeles, śledzi losy siedmiu odnoszących sukcesy agentek nieruchomości, które wspólnie tworzą najlepszą agencję na obszarze Hollywood Hills i Sunset Strip. Pracują ciężko i bawią się ostro, konkurując ze sobą nawzajem oraz z pozostałymi graczami na bezwzględnym rynku mieszkaniowym w Mieście Aniołów. Te kobiety nie cofną się przed niczym, aby stać się najpotężniejszymi zawodniczkami w swojej branży. Jednocześnie muszą również zadbać o swoje życie prywatne. W nowym sezonie w Oppenheim Group pojawiają się nowe agentki, a także kolejne luksusowe nieruchomości oraz emocjonujące konflikty. Ktoś też spodziewa się dziecka. Witajcie w świecie „Selling Sunset”!



3. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”.



2. „XO, Kitty”



Nastoletnia swatka Kitty Song Covey jest przekonana, że wie wszystko o miłości. Jednak gdy przeprowadza się na drugi koniec kraju, aby być bliżej swojego chłopaka, szybko odkrywa, że związki są o wiele bardziej skomplikowane, gdy stawką w grze jest jej własne serce.



1. „Niema cisza”



Sergio Ciscar wychodzi z więzienia sześć lat po morderstwie swoich rodziców, którego dokonał przed osiągnięciem pełnoletniości. Podczas pobytu w zakładzie karnym nie powiedział ani słowa i w żaden sposób nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, przez co jego motywacje pozostają tajemnicą. Młoda lekarka psychiatrii Ana Dussel wraz z zespołem zaczynają obserwować go przez całą dobę jak dzikie zwierzę, próbując określić, czy stwarza zagrożenie dla społeczeństwa.Czytaj też:

