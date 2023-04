Weekendowe nowości na Netflix. Oto, co obejrzycie

„Dyplomatka”

W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Brudne diamenty”

Gdy syn marnotrawny niemal doprowadza rodzinne imperium do bankructwa, jego brat powraca do antwerpskiej dzielnicy diamentowej, by zrobić porządek.



„Jak się wzbogacić”

Pieniądze nami rządzą — ale nie muszą. Ekspert finansowy Ramit Sethi pomaga osobom z całych Stanów Zjednoczonych wieść bogate życie.



„Power Rangers: Once & Always”

Tragedia sprawia, że niespodziewana bohaterka zajmuje należne sobie miejsce wśród Power Rangers, aby stawić czoła odwiecznej przeciwniczce drużyny.



„Toothpari: Ukąszenie miłości”

Zbuntowana wampirzyca ze złamanym zębem zakochuje się w nieśmiałym dentyście z Kalkuty – czy rozdzielą ich ludzkie i nadprzyrodzone siły?



„W uścisku”

Para ze Stambułu ucieka przed skandalem i zaczyna nowe życie w miasteczku nad Morzem Egejskim. Szybko odkrywa jednak, że miejscowi chcą się ich pozbyć.



„Przewodnik po miłości”

Nieoczekiwanie porzucona pracownica biura podróży (Rachael Leigh Cook) przyjmuje zlecenie, aby pod przykrywką zbadać branżę turystyczną w Wietnamie. Po drodze znajduje przygodę i romans. Razem ze swoim wietnamskim przewodnikiem (Scott Ly) postanawia zmienić trasę autobusu wycieczkowego, aby odkryć, jak wyglądają życie i miłość poza utartym szlakiem.



„Jeszcze jeden raz”

W dniu 40. urodzin Amelia życzy sobie, aby znowu być osiemnastolatką w 2002 roku. Jednak przyjdzie jej tego pożałować, gdy zacznie przeżywać w kółko ten sam dzień.



„Ada Bambini, naukowczyni”

Mała naukowczyni Ada Bambini i dwoje jej przyjaciół zadają ważne pytania i razem próbują odkryć prawdę o wszystkim, co ich otacza.



„Oggy Oggy”

Oggy i jego przyjaciele z barwnego kociego świata co dzień wymyślają nową zabawę.



„Imperium szympansów”

Życie prężnej społeczności szympansów zamieszkujących las w Ugandzie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium.



„Małżeństwo po indyjsku”, sezon 3.

Swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, co pozwala nam zobaczyć, jak obecnie wyglądają takie procedury.Czytaj też:

