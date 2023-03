HBO Max pozbywa się prawie 100 seriali i filmów. Lista usuwanych tytułów

Przygotowaliśmy dla was listę filmów i seriali, które w marcu zostaną usunięte z platformy HBO Max. Jeżeli chcecie je obejrzeć, musicie się pospieszyć.

„Kłamstwa” – do 2 marca



Laura jest nauczycielką. Pewnego dnia decyduje się iść na randkę z Andrew, który jest ojcem jednego z jej uczniów. Para nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie pociągnie za sobą spotkanie.



„Austin Powers i Złoty Członek” – do 7 marca



Minęły trzy lata odkąd Austin Powers, agent specjalnej troski, stawił czoła swemu arcywrogowi, Doktorowi Zło. Jednak Doktor i jego pomocnik, Mini Mój, zdołali zbiec z pilnie strzeżonego więzienia i ponownie chcą spróbować podbić świat. Wspólnie z tajemniczym Złotym Członkiem obmyślają plan, który ma na celu porwanie Nigela Powersa, ukochanego ojca Austina i najbardziej znanego angielskiego szpiega. Podczas pościgu za złoczyńcami, Austin przenosi się do roku 1975 i łączy siły ze swą starą przyjaciółką, Foxxy Kleopatrą, stylową i znającą życie półświatka panią detektyw. Wspólnie muszą ocalić Nigela i powstrzymać Doktora Zło i Złotego Członka.



„Batman: Powrót Jokera” – do 7 marca



Szalony Joker powraca do miasta Gotham, aby zemścić się na Batmanie. Starszego herosa może ocalić tylko jego następca Terry McGinnis.



„Batman DCU: Mroczny Rycerz – Powrót” – do 7 marca



Batman powstrzymał terror Mutantów, który opanował jego miasto. Jednak teraz pojawia się jego dawny przeciwnik, a rząd chce, aby Człowiek ze stali położył kres działalności mrocznego rycerza.



„Batman i Harley Quinn” – do 7 marca



Poison Ivy i Jason Woodrue szukają sposobu na ocalenia planety przed katastrofą ekologiczną. Niestety najbardziej skuteczny plan zakłada eliminację większości ludzi. Aby uratować ludzkość, Batman i Nightwing są zmuszeni zrekrutować Harley Quinn, której zlecają misję powstrzymania swojej najlepszej przyjaciółki Poison Ivy.



„Powrót Batmana” – do 7 marca



Miasteczko Gotham opanowały groźne stwory: dziwaczny i zarazem przerażający Pingwin, oraz zwinna i tajemnicza Kobieta-Kot. To właśnie tę parę musi pokonać Batman. Zadanie jest tym trudniejsze, że nie sposób oprzeć się zniewalającemu urokowi Kobiety-Kota, a Pingwin wprowadza w czyn swe niecne plany.



„Ścigany” – do 7 marca



Przyzwoity, zwykły obywatel, lekarz Richard Kimble, zostaje niesłusznie oskarżony o zabicie żony. Ucieka i w zapierających dech w piersiach scenach jest ścigany przez oddział policjantów pod dowództwem Marshalla Geralda, aż w końcu sam dopada prawdziwego mordercę żony.



„Czarnoksiężnik z Oz” – do 7 marca



Pewnego dnia, Toto - pies Dorotki (Judy Garland) gryzie w nogę podłą panią Gulch (Margaret Hamilton). Kobieta z zemsty chce uśpić Toto. Dorotka postanawia ratować przyjaciela i razem uciekają do domu. Jednak po drodze spotyka profesora Marvela (Frank Morgan), który namawia ją do powrotu. Gdy Dorotka jest już w domu, potężne tornado przenosi ją do czarodziejskiej krainy Oz. Okazuje się, że dom spadł na Czarownicę ze Wschodu. Jej siostra poprzysięga zemstę. Dorotka musi jak najszybciej dotrzeć do Szmaragdowego Miasta, stolicy krainy Oz i błagać władcę, wielkiego czarnoksiężnika o pomoc.



„Doktor Żywago” – do 7 marca



Akcja filmu opartego na powieści Borysa Pasternaka rozciąga się na przestrzeni 30 lat. Przeznaczenie sprawia, że w przedrewolucyjnej Rosji dochodzi do spotkania między żonatym lekarzem, Jurijem Żywago, a młodą Larą. Wstrząsy rewolucji październikowej najpierw łączą, a potem rozdzielają dwoje kochających się ludzi. Kinomani na całym świecie ze wzruszeniem śledzą losy obojga, tylko w Rosji powieść i film są zakazane. W 1966 roku film ten otrzymał Oscary za: scenariusz, zdjęcia, scenografię, kostiumy i muzykę.



„Zakonnica” – do 7 marca



Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w rumuńskim klasztorze, doświadczony ksiądz i nowicjuszka, zostają wysłani by zbadać tą tajemniczą tragedię. Kiedy odkryją sekret zakonu, będą musieli zaryzykować nie tylko utratą wiary, ale również życiem, stawiają czoła demonicznej sile pod postacią przerażającej zakonnicy. Opactwo od teraz stanie się odwiecznym polem walki pomiędzy dobrem a złem...



„Wielki Mike” – do 7 marca



Historia Leigh Anne Touhy - matki dwojga dzieci, silnej kobiety kierującej się chrześcijańskimi wartościami, która wraz z mężem nie boi się zaryzykować i postanawia zaopiekować się skrzywdzonym w dzieciństwie bezdomnym czarnoskórym nastolatkiem. Otoczenie go właściwą opieką powoduje, że chłopak wyrasta na gwiazdę futbolu amerykańskiego.



„Obecność 2” – do 7 marca



Kolejna odsłona kultowej "Obecności" Jamesa Wana. Paranormalny thriller, w którym para słynnych demonologów Lorraine i Ed Warrenowie udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu, gdzie samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, poprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających śledztw.



„Happy Feet: Tupot małych stóp 2” – do 7 marca



W kontynuacji wyróżnionego nagrodą Akademii hitu kasowego Happy Feet 2 widzowie znów zobaczą bajeczne krajobrazy Antarktyki i spotkają się z najpopularniejszym stepującym pingwinem Mambo (Elijah Wood), miłością jego życia Glorią (Alecia Moore {Pink}) i ich starymi znajomymi Ramonem i Lovelace’em (Robin Williams). Mambo i Gloria mają syna Erika (EG Daly), który próbuje znaleźć swoje powołanie w świecie cesarskich pingwinów. Nowe zagrożenia nadciągają jednak nad populację pingwinów i aby ocaleć, wszystkie pingwiny będą musiały współpracować — i tańczyć.



„Bociany” – do 7 marca



Bociany przynoszą dzieci... A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz bowiem zajmują się dostarczaniem przesyłek dla światowego giganta sprzedaży internetowej Cornerstore.com. Junior to najlepszy kurier w firmie, który na dodatek spodziewa się awansu. Przypadkowo jednak uruchamia Maszynę Produkującą Dzieci. W efekcie na świat zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna dziewczynka. Junior nie ma wyjścia — musi podrzucić komuś ten kłopotliwy prezent, zanim szef się zorientuje. Wraz z Tulipem, jedynym człowiekiem na Bocianiej Górze, wyrusza na pierwszą w życiu misję "narodziny". Szalona podróż może sprawić, że powiększy się niejedna rodzina, a bociany odzyskają właściwą rolę w świecie.



„Boduguard” – do 7 marca



Frank Farmer (Kevin Costner) jest zawodowym ochroniarzem, jednym z najlepszych w swoim fachu. Rachel Marron (Whitney Houston) jest aktorką i piosenkarką, jedną z największych gwiazd Hollywood. Od pewnego czasu ktoś wysyła anonimy z pogróżkami pod adresem Rachel. Jej najbliżsi współpracownicy postanawiają wynająć profesjonalistę do jej ochrony. Ich wybór pada na Franka Farmera. Nieświadoma grożącego jej niebezpieczeństwa, Rachel lekceważy Franka. Wkrótce sama zaczyna zdawać sobie sprawę, że Frank jest kimś, bez kogo nie może się obejść. Frank staje się jedyną osobą, która jest w stanie dać jej poczucie bezpieczeństwa.



„Wielki Gatsby” – do 7 marca



Film opowiada o nieszczęśliwej miłości w czasach prohibicji i gangsterów na tle Nowego Jorku lat 20 ubiegłego wieku. Miejscowy milioner Gatsby (Leonardo DiCaprio) po 5 latach spotyka swoją dawną miłość Daisy (Carey Mulligan). Mężczyznę i kobietę łączył kiedyś romans, jednak ich drogi rozeszły się z powodu różnić klasowych. Gatsby wyjechał w poszukiwaniu bogactwa, a Daisy nie czekając na niego, wyszła za mąż za majętnego Toma. Po latach dochodzi między nimi do spotkania. Dawni kochankowie próbują na nowo wzbudzić uczucia do siebie.



„Godziny Szczytu 2” – do 7 marca



Inspektor Lee z Królewskiej Policji Hongkongu i detektyw James Carter z wydziału policji Los Angeles, przybywają do Hongkongu na zasłużony urlop. Carter, nierozstający się z podręcznym słownikiem chińsko-angielskim, nie może się doczekać oczekujących go egzotycznych rozrywek. Niestety, Lee, policjant z powołania, nie zaprzestaje wykonywania swych obowiązków, co irytuje jego towarzysza. Niemal natychmiast po przybyciu na miejsce, mają możliwość sprawdzenia się w największej sprawie w ich dotychczasowych karierach. Bomba, która wybuchła w ambasadzie amerykańskiej, zabiła dwóch agentów amerykańskiego Urzędu Celnego, pracujących nad rozwikłaniem zagadki gangu, fałszującego i przemycającego stu dolarowe banknoty.



„Pełny magazynek” – do 7 marca



Epicka opowieść o oddziale marines wysłanym do Wietnamu. Wpierw poznajemy przyszłych żołnierzy jak odbywają szkolenie w specjalnym obozie. W drugiej części filmu akcja przenosi się do Wietnamu. Głównym bohaterem jest Joker, młody rekrut który pracuje jako korespondent wojenny i na własne oczy przekonuje się, czym naprawdę jest walka.



„Elf” – do 7 marca



Wychowany na elfa Świętego Mikołaja Buddy zostaje wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu ojca.



„Constantine” – do 7 marca



Urodził się z niechcianym darem, potrafi z łatwością rozpoznawać potomstwo aniołów i demonów, kroczące po ziemi w osłonie ludzkiego ciała. Niesamowite, kryształowo wyraźne wizje pchnęły Constantina (Keanu Reeves) ku samobójstwu. Niestety, próba się nie udała. Odratowany wbrew swej woli ponownie znajduje się w świecie żywych. Na zawsze naznaczony jest już piętnem samobójcy, przemierza ziemskie granice pomiędzy piekłem a niebem. Rozczarowany światem, w sporze z zaświatami, mocno pije, ostro żyje, zaśmiewa się do łez z samej idei bohaterstwa. Constantine będzie walczył o twoją duszę, ale nie potrzebuje ani podziwu, ani podziękowań; a już na pewno nie chce współczucia.. Chce jedynie wytchnienia. Kiedy zdesperowana i sceptyczna detektyw policyjna (Rachel Weisz jako Angela Dodson) nakłania go do pomocy w sprawie zagadkowej śmierci jej bliźniaczej siostry (w tej roli także Weisz), śledztwo wiedzie wprost do świata demonów i aniołów.



„Wonder Woman: Więzy krwi” – do 7 marca



Wonder Woman pomaga młodej dziewczynie, która została częścią złowieszczej organizacji Villainy Inc.



„Północ w ogrodzie dobra i zła” – do 7 marca



Do miasta Savanah w stanie Georgia przybywa literat z wielkiego świata, ma napisać artykuł o przyjęciu, wydanym przez zamożnego handlarza antyków. Zaraz po przyjęciu gospodarz zabija swego kochanka - homoseksualistę. Literat postanawia napisać książkę o zbrodni.



„Superman 3” – do 7 marca



Ratując Paryż przed eksplozją atomową, Superman uwalnia uwięzionych w kosmosie trzech przestępców z planety Krypton. Sprzymierzają się oni ze zbiegłym z więzienia Lexem Luthorem. W tym samym czasie Superman musi dokonać wyboru pomiędzy swoją nadprzyrodzoną mocą a miłością do Lois.



„Północ, północny zachód” – do 7 marca



Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed ścigającymi go agentami.



„2001: Odyseja kosmiczna” – do 7 marca



Początek XXI wieku. Prowadzone na Księżycu wykopaliska ujawniają istnienie tajemniczego monolitu emitującego sygnał kierowany w stronę Jowisza. Na pokładzie wysłanego tam statku Discovery dochodzi do poważnej awarii. Część załogi ginie. David Bowman, jedyny ocalały astronauta, wyrusza na spotkanie krążącego po orbicie Jowisza ogromnego monolitu, przypominającego obiekt znaleziony na Księżycu...



„Oczy szeroko zamknięte” – do 7 marca



Bill Harford (Tom Cruise) jest lekarzem, a jego żona Alice (Nicole Kidman) prowadzi galerię. Wraz z córeczką zajmują apartament na Manhattanie. Są zamożni i obracają się wśród bardzo wpływowych ludzi. W ich długoletnie, spokojne małżeństwo zaczyna wkradać się nuda. Pewnego dnia na przyjęciu William zaczyna zdawać sobie sprawę ze swych fascynacji erotycznych. Niezaspokojone fantazje seksualne sprawiają, że małżonkowie coraz bardziej oddalają się od siebie. Poszukiwanie erotycznego spełnienia o mało nie doprowadza do tragedii.



„Chłopcy z ferajny” – do 7 marca



Film opowiadający historię Henryego Hilla (Ray Liotta), który już jako dzieciak chciał zostać gangsterem. Chłopak rozpoczyna swą karierę u boku Tommiego DeVito (Joe Pesci). Z czasem pnie się coraz wyżej co pozwala mu poznać Jimmyego Conwaya (Robert De Niro). Zapragnie być taki jak on. Mieć pieniądze, przyjaciół, wpływy i popularność.



„Tenet” – do 14 marca



Agent CIA (John David Washington) zwany Protagonistą, pewnego dnia zostaje zwerbowany do tajemniczej organizacji Tenet. Jego głównym zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem.



„Batman: Hush” – do 7 marca



Adaptacja przełomowej klasycznej opowieści DC. Film koncentruje się na nowym, mrocznym złoczyńcy znanym jako Hush, który zrobi wszystko, aby dopaść Batmana. Chce nie tylko zniszczyć karierę zwalczającego przestępców obrońcy miasta, ale także życie osobiste Bruce'a Wayne'a, które i tak już zostało skomplikowane przez związek z Seliną Kyle, znaną jako Kobieta-Kot.



„Batman” – do 7 marca



Pod postacią Batmana (Michael Keaton) człowieka-nietoperza kryje się atletycznie zbudowany, super inteligentny mężczyzna, uzbrojony w niesamowitej konstrukcji przedmioty, służące walce i przemieszczaniu się w przestrzeni. Powołaniem naszego bohatera jest niesienie pomocy i wybawienia wszystkim będącym w potrzebie ludziom. W jego niezwykłych przygodach towarzyszy mu super atrakcyjna reporterka. Najpotężniejszym przeciwnikiem Batmana jest wróg publiczny - Joker (Jack Nicholson) - odrażająca postać o czarnej psychice.



„Kosmiczny mecz” – do 7 marca



Królik Bugs wraz z przyjaciółmi stawia czoła zrzędliwym przybyszom z obcej planety, których niecne zamiary mogą wszystkim przysporzyć poważnych tarapatów. Pokraczni kosmici zamierzają porwać i przenieść postaci Looney Tunes na ponurą i najnudniejszą w całej galaktyce planetę. Zrozpaczeni przyjaciele kierują oczy na Bugsa - najbardziej szalonego królika na świecie, który proponuje kosmitom rozegranie meczu koszykarskiego. Stawką jest pozostawienie Królika Bugsa i jego przyjaciół w spokoju, no i oczywiście - przyszłość całej Ziemi.



„Gremliny rozrabiają” – do 7 marca



Rand Peltzer w sklepie ze starociami znajduje nietypowy prezent dla swojego syna - milutkie, małe zwierzątko z wielkimi uszami i oczami. Mogwaj jest bardzo przyjacielski, ale w obchodzeniu się z nim trzeba przestrzegać pewnych reguł. Przypadkowo jedna z nich zostaje złamana i mały stworek (Gizmo) zaczyna się rozmnażać...



„Zabójcza broń 3” – do 7 marca



Martin Riggs i Roger Murtaugh są policjantami z wydziału zabójstw z Los Angeles. Kolejny raz stają do walki z przestępczym światem. Tym razem muszą ustalić, kto kradnie z policyjnych magazynów broń zarekwirowaną przestępcom. W znalezieniu sprawców pomaga im ich nowa koleżanka, wyjątkowo atrakcyjna i doskonale przeszkolona w walce wręcz sierżant Lorna Cole.



„Egzorcysta” – do 7 marca



Kontrowersyjny i popularny od momentu pojawienia się na ekranach, "Egzorcysta" przetrwał jako klasyk, który miał ogromny wpływ na kolejne filmy, i który szokuje oraz przeraża do dnia dzisiejszego. Ta wywołująca dreszcze, realistyczna opowieść o przerażającej istocie obecnej w niewinnej dziewczynie, szalonej decyzji jej matki, która ma pomóc ją uratować oraz dwóch księżach - jednym wątpiącym i drugim, głęboko wierzącym - łączącym siły w walce z najpotężniejszym złem, zawsze zapiera dech w piersiach widzów. Fenomen swoich czasów i wszech czasów, "Egzorcysta", zaskakuje i wywołuje niepokój, jak żaden inny film.



„Mad Max” – do 7 marca



Świat po wojnie nuklearnej. Australią rządzą brutalni członkowie gangów motocyklowych, którzy atakują każdego, kto stanie im na drodze. Tytułowy Mad Max (Mel Gibson) jest gotowym na wszystko gliniarzem, który w pojedynkę postanawia wymierzyć im sprawiedliwość...



„Masz wiadomość” – do 7 marca



Kathleen dziedziczy po matce małą księgarnię. Niestety w pobliżu otwiera swój oddział największa nowojorska sieć wydawnicza.



„Godziny szczytu” – do 7 marca



Policjant z Hongkongu (w tej roli Jackie Chan) zostaje wysłany do Ameryki w celu odnalezienia porwanej córki konsula. Tam spotka czarnoskórego oficera, z którym podejmie współpracę. James Carter (z policji LAPD) trzyma detektywa Lee (Jackie Chan) z dala od sprawy ale tylko do czasu gdyż ten mu ucieka i wybiera się do domu konsula żeby pomóc im w śledztwie. James Carter i detektyw Lee zostają partnerami. Na początku w ogóle za sobą nie przepadają bo Carter cały czas gada i nie umie milczeć, ich relacje się poprawiają gdy wiedzą że są na siebie skazani do końca sprawy.



„Zabójcza broń” – do 7 marca



Po śmierci żony policjant Martin Riggs myśli o samobójstwie. Przełożeni przenoszą go na posterunek, gdzie jego partnerem zostaje Roger Mutaugh, przykładny ojciec, człowiek o nienagannej opinii. Ich pierwszym zadaniem jest zbadanie okoliczności podejrzanego samobójstwa. Podczas śledztwa zostają wplątani w porachunki mafijne. Pomimo niechęci do pracy z partnerem będą musieli sobie zaufać.



„Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie” – do 7 marca



W Coolsville zostaje otwarte Muzeum Kryminologii, w którym można oglądać przebrania straszydeł, zdemaskowanych kiedyś przez Scooby’ego, Kudłatego, Freda, Daphne i Velmę. Lecz Zamaskowany Człowiek porywa przebrania i ożywia je. Winą za to obarcza Tajemniczą Spółkę. Potwory demolują miasto, a mieszkańcy wierzą w winę detektywów. By uratować Coolsville – i swoją reputację – przyjaciele nie tyle postanawiają, co zmuszeni są po raz kolejny stawić czoła tym samym straszydłom.



„Przeminęło z wiatrem” – do 7 marca



Ekranizacja bestsellerowej powieści Margaret Mitchell, o tym samym tytule. Film opowiada o losach Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), beztroskiej, pięknej i otoczonej kawalerami dziewczyny, której przyjemne i bogate życie przerywa niosąca z sobą śmierć i zniszczenie wojna. Równocześnie spada na nią wieść o ślubie Ashleya (Leslie Howard), w którym potajemnie się kochała, z nienawistną jej Melanią (Olivia de Havilland). Scarlett, chcąc zrobić mu na złość, przyjmuje oświadczyny pierwszego z brzegu mężczyzny, który bardzo szybko umiera. Jako wdowa Scarlett zostaje pozbawiona wszelkich zabaw i przyjemności. Wtedy w jej życiu zjawia się awanturnik - Rhett Butler (Clark Gable).



„Looney Tunes znowu w akcji” – do 7 marca



Bezrobotny Kaczor Daffy razem z ochroniarzem DJ Drake’m wyrusza na poszukiwania jego uprowadzonego ojca.



„Legion Samobójców: Piekielna Misja” – do 7 marca



Przestępcy ponownie się zjednoczą, aby stawić czoła jeszcze większym przestępcom. Tym razem drużyna pod rozkazami Amandy Waller ma udać się po pewien mistyczny przedmiot. Jak na razie wiadomo, że do filmowej ekipy zbirów dołączy kilku nowych członków, którzy dotychczas pojawiali się tylko w komiksach.Przeznaczony jest dla widzów dorosłych ze względu na liczne sceny przemocy i wątki seksualne.



„Superman” – do 7 marca



Superman jest obdarzony nadludzkimi mocami przybyszem z planety Krypton, który na co dzień wciela się w Clarka Kenta, skromnego dziennikarza z popularnej gazety. Nadchodzi jednak czas, gdy musi zmierzyć się ze swym największym wrogiem - Lexem Luthorem, złoczyńcą, który pragnie przejąć władzę nad światem.



„Annabelle wraca do domu” – do 7 marca



Demonologowie Ed i Lorraine Warren za wszelką cenę chcą uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych okrutnych czynów. Przywożą opętaną lalkę do zamkniętego pokoju w swoim domu.



„Annabelle: Narodziny zła” – do 7 marca



Annabelle powraca! Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza - Annabelle.



„Zabójcza broń 2” – do 7 marca



Martin Riggs i Roger Murtaugh mają pilnować Leo Getza, nieuczciwego księgowego, świadka koronnego w procesie mafii. Leo prał brudne pieniądze pochodzące z interesów mafii narkotykowej, którą policjanci od dawna próbują wyśledzić. Do Los Angeles przybywa dyplomata z Afryki Południowej - Arjen Rudd. Według informacji Getza, to on jest szefem narkotykowego imperium. Riggs zakochuje się w pięknej asystentce Rudda, która nie zdaje sobie sprawy, czym naprawdę zajmuje się jej szef. W rolach policjantów ponownie wystąpili Mel Gibson i Danny Glover.



„Batman: Atak na Arkham” – do 7 marca



Film na podstawie bestsellerowej gry wideo. Batman musi odszukać bombę podłożoną przez Jokera, a przy tym poradzić sobie z tajemniczą grupą czarnych charakterów - Legionem Samobójców.



„Batman Forever” – do 7 marca



Kolejna, trzecia część przygód jednego z największych komiksowych bohaterów Batmana. Jego przeciwnikami tym razem są Człowiek Zagadka i Dwie Twarze. Jednak Batman nie będzie sam, u jego boku stanie nowy pomocnik Robin i piękna pani psycholog.



„Kto się boi Virginii Woolf?” – do 7 marca



Martha (Elizabeth Taylor) i George (Richard Burton), wieloletnie małżeństwo, wracają nocą z przyjęcia do domu. Pomimo zmęczenia i późnej pory, oczekują jeszcze gości: Nicka (George Segal) i Honey (Sandy Dennis), młodego małżeństwa, które niedawno przeprowadziło się do ich miasta i z którym łączą ich stosunki natury zawodowej. Z początku ich spotkanie przebiega zwyczajnie, jednak z czasem Martha i George, sfrustrowane i wyraźnie zmęczone sobą małżeństwo, zaczyna wciągać młodych gości w nietypową grę psychologiczną, wyładowując na ich oczach wzajemny żal, ból i rozczarowanie, a przy tym odkrywając hipokryzję i skrywane głęboko tajemnice młodego małżeństwa, które wydaje się idealne na pierwszy rzut oka. Dla czwórki głównych bohaterów będzie to długa noc, przepełniona ogromnymi ilościami alkoholu, papierosów, a przede wszystkim trudnych i niejednoznacznych rozmów.



„Zabójcza broń 4” – do 7 marca



Policjanci Martin Riggs (Mel Gibson) oraz Roger Murtaugh (Danny Glover) w ramach kary za przyczynianie się do sporych zniszczeń w mieście zostają odesłani do pracy biurowej. Kiedy nadarza się okazja, wracają na ulice Los Angeles. Muszą rozwikłać tajemnicę serii zabójstw ludzi powiązanych z azjatycką mafią, która czerpie korzyści z handlu żywym towarem. Policjantów wspiera narzeczona Riggsa, Lorna (Rene Russo), zabawny prywatny detektyw Leo Getz (Joe Pesci) i początkujący funkcjonariusz Lee Butters (Chris Rock).



„Batman i Robin” – do 7 marca



Przerażliwy chłód spraliżował Gotham City. Znękane miasto ponownie staje w obliczu zagłady. Ostanią nadzieją na ocalenie jest Batman. Gdy na nocnym niebie pojawia się znak nietoperza, Batman natychmiast rusza na pomoc w swoim potężnym, niesamowitym Batmobilu. Tym razem nie jest sam. Towarzyszy mu przyjaciel i pomocnik-Robin, który na swym turbo motocyklu podąża jak cień za pojazdem Batmana.



„Austin Powers: Szpieg, który nie umiera nigdy” – do 7 marca



Brytyjski agent cofa się w przeszłość do roku 1969, aby powstrzymać Doktora Zło i jego organizację.



„Batman: Zabójczy żart” – do 7 marca



Poznaj skromne początki walczącego o uznanie komika i zobacz, jak brzemienne w skutki spotkanie z Mrocznym Rycerzem zmienia całe jego życie. Teraz zbiegły ze szpitala psychiatrycznego Arkham Joker postanawia udowodnić, że jeden fatalny dzień może doprowadzić do szaleństwa każdego, a za cel obiera sobie komisarza Gordona. Czy Batman zdoła w porę pokrzyżować obłąkańcze plany przeciwnika?



„Mechaniczna pomarańcza” – do 7 marca



Historia czterech wandali: Pete'a (Michael Tarn), Georgiego (James Marcus), Dima (Warren Clarke) oraz przywódcy grupy Alexa (Malcolm McDowell). Wieczory chłopcy spędzają przesiadując w barze i pijąc mleko, wsłuchują się w przepiękną muzykę Ludwiga van Beethovena. W nocy zaś w pełni oddają się swojemu hobby, jakim jest bicie i dręczenie znacznie słabszych od siebie. Jednak ich "szczęście" nie trwa wiecznie. W grupie dochodzi do małych sprzeczek. Na poprawienie sobie humorów chłopcy postanawiają popełnić zbrodnię. Sytuacja wymyka się spod kontroli i dochodzi do tragedii. Przyjaciele Alexa wydają go policji. Chłopak trafia do więzienia. Po kilku spędzonych tam latach otrzymuje propozycję wzięcia udziału w dziwnym eksperymencie...



„Jestem legendą” – do 7 marca



Nowy Jork. Miasto opanował dziwny wirus, który spowodował zmianę ludzi w pełne agresji i szaleństwa potwory. Osoby, które były odporne na działanie wirusa, zostały zabite przez ukrywające się w mroku kreatury. Przeżył tylko jeden człowiek, Robert Nevill, który wraz ze swoim psem prowadzi monotonne życie: w dzień stara się zdobyć pożywienie a w nocy ukrywa się i walczy o swoje życie. Nevill postanawia odkryć szczepionkę, by odwrócić obecną sytuację. W piwnicy ma laboratorium, gdzie przeprowadza eksperymenty. Pewnego dnia traci wszelką nadzieję i rusza do bezpośredniej walki z przerażającymi potworami.



„Obecność” – do 7 marca



Obecność opowiada prawdziwą historię Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson, Vera Farmiga), światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali wezwani przez rodzinę terroryzowaną na odludnej farmie przez mroczną zjawę. Zmuszeni do konfrontacji z potężnym demonem, Warrenowie stają przed najbardziej przerażającym przypadkiem w ich życiu.



„Ekspres polarny” – do 7 marca



Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam Biegun Północny. Podczas podróży poznaje on trójkę nowych przyjaciół, z którymi przeżyje wiele niezwykłych przygód i, co najważniejsze - odzyska wiarę w Mikołaja.



„Annabelle” – do 7 marca



John Form znajduje idealny podarunek dla swojej ciężarnej żony Mii — piękną i rzadko spotykaną starodawną lalkę ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną. Radość Mii z prezentu nie trwa jednak długo. Pewnej straszliwej nocy para zostaje napadnięta w domu przez wyznawców szatana, którzy brutalnie atakują małżonków. Jednak rozlana krew i przerażenie to nie wszystko, co po sobie pozostawią. Okultyści wywołają istotę tak złą, że nic z tego, co uczynili, nie będzie w stanie równać się ze złowrogą bramą do świata przeklętych, jaką stanie się... Annabelle.



„Charlie i fabryka czekolady” – do 7 marca



Ekranizacja popularnej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla. Głównym bohaterem filmu "Charlie i fabryka czekolady" jest pochodzący z ubogiej rodziny chłopiec o imieniu Charlie, który żyje w cieniu fabryki czekolady należącej do Willy'ego Wonki. Ekscentryczny właściciel Willy Wonka, który przez piętnaście lat nie opuszczał swojej niezwykłej fabryki, pewnego dnia ogłasza konkurs. W pięciu tabliczkach czekolady umieszcza złote kupony, które są biletami wstępu do jego fabryki czekolady. Charlie znajduje jeden z nich i wraz z czwórką innych dzieci wygrywa wycieczkę do fabryki. Okazuje się jednak, że wycieczka po fabryce jest tylko przykrywką prawdziwych zamiarów Wonki. Willy Wonka szuka bowiem swojego następcy, który w przyszłości będzie zarządzał jego fabryką czekolady.



„Gran Torino” – do 7 marca



Walt Kowalski, weteran wojny w Korei i zapiekły rasista z krwi i kości o stalowej woli, żyjący w świecie, który nieustannie ulega zmianom, zostaje zmuszony przez sąsiadów-imigrantów, którzy wraz ze swoją rodziną wprowadzili się po sąsiedzku, do trudnej konfrontacji z własnymi zadawnionymi uprzedzeniami. A wszystko zacznie się od klasycznego samochodu Kowalskiego - Gran Torino z 1972 roku.



„Happy Feet: Tupot małych stóp” – do 7 marca



W Imperium Pingwinów, wszystkie te ptaki uprzyjemniają sobie czas śpiewaniem. Jest to ich naturalny dar, który wykorzystują z wielkim zapałem. Jednak któregoś dnia rodzi się jeden maluszek, który nie potrafi śpiewać. Na szczęście malec wyjątkowo dobrze stepuje i po wielu perypetiach zdobywa upragnioną akceptację.



„Scooby Doo” – do 7 marca



Scooby-Doo wraz z ekipą detektywów wyruszają na wyspę strachu, by rozwiązać zagadkę.



„Ostrym nożem” – do 21 marca



Dorastający syn Ludovíta (Roman Luknár) traci życie z rąk bezwzględnych neonazistów. Z powodu nieścisłości w słowackim ustawodawstwie odpowiedzialni za tę zbrodnię napastnicy szybko wychodzą na wolność, a zrozpaczony ojciec nie może przejść nad tym do porządku dziennego. Robi, co w jego mocy, by sprawcy ponieśli odpowiednio wysoką karę, jednak natrafia na bierny opór policji, a sądy pozostają oportunistyczne. Ludovít nie może poradzić sobie z wyrzutami sumienia, ponieważ nie zdążył nawiązać bliskiej relacji z synem. Im bardziej obciąża się winą o jego śmierć, tym bardziej nadwyręża swoje relacje z żoną i córką... Film oparty na faktach.



„Ojciec” – do 22 marca



Kobieta próbuje zaopiekować się ojcem wykazującym oznaki demencji, który mimo postępującej choroby pragnie pozostać samodzielny.



„Sanktuarium” – do 25 marca



W małym miasteczku w Nowej Anglii dziennikarz (Jeffrey Dean Morgan) odkrywa serię pozornie "boskich" zdarzeń. Postanawia przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, bo "cuda" mogą mieć znacznie mroczniejsze źródła.



„Kto porwał Madeleine McCann” – do 29 marca



W maju 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann zniknęła z wakacyjnego kurortu w Portugalii. Teraz niemiecka policja uważa, że wie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię. Wywiady z dziennikarzami śledczymi dotyczą nowego podejrzanego.



„Wielki apetyt” – do 31 marca



Ying-juan ma niezwykły talent kucharski, jednak jej nadwaga sprawia, że wciąż spotyka się z odrzuceniem i krytyką ze strony społeczeństwa, które akceptuje tylko szczupłe i młode ciała. Na co dzień Ying-juan przygotowuje obiady w przedszkolu prowadzonym przez jej wymagającą matkę, która uosabia dietetyczny rygor i dążenie do ideału piękna. Zmusza ona córkę do zapisania się do popularnej kliniki odchudzania, w zamian za możliwość samodzielnego ułożenia przez Ying-juan spisu dań dla dzieci w przedszkolu. Młoda kobieta staje do walki z własnym ciałem, jednak po drodze spotka sojuszników i towarzyszy w nierównej walce z samą/samym sobą.



„Boże, ale z ciebie dupek” – do 31 marca



16-letnia Steffi właśnie kończy szkołę średnią i nie może się doczekać wycieczki klasowej do Paryża, gdzie obiecała swojemu chłopakowi Fabianowi romantyczną noc. Dziewczyna marzy też o wstąpieniu do policji, ale po serii rutynowych badań kontrolnych Steffi i jej rodzice stają przed wstrząsającą wiadomością. U nastolatki zostaje zdiagnozowany nieuleczalny rak, z którym średnia długość życia wynosi mniej niż rok. Matka próbuje ze wszystkich sił ją chronić, a ojciec, protestancki pastor, kwestionuje wszystko, w co kiedykolwiek wierzył. Sama Steffi jest natomiast zdeterminowana, by żyć dalej. Ucieka z charyzmatycznym akrobatą motocyklowym, który obiecuje zabrać ją do Paryża.



„Masza” – do 31 marca



Trzynastoletnia Masza dorasta między ringiem bokserskim a ulicami prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka w burzliwych latach 90. Jej najbliżsi przyjaciele to znienawidzeni przez całe miasto młodzi gangsterzy. Dla niej jednak są rodziną, która ją kocha i chroni. Masza odkrywa zamiłowanie do jazzu i marzy o zostaniu piosenkarką. W końcu zdaje sobie też sprawę, kim naprawdę są mężczyźni wokół niej i co zrobili jej rodzinie. Dorosła wyjeżdża z rodzinnego miasta do Moskwy, próbując rozpocząć nowe życie. Kiedy jednak dopada ją przeszłość, Masza jest zmuszona wrócić do miejsca, w którym spędziła dzieciństwo.



„Nowicjat” – do 31 marca



We wczesnych latach sześćdziesiątych, w czasach II Soboru Watykańskiego, młoda zakonnica zmaga się z problemami wiary, zmieniającym się kościołem i seksualnością.



„Transporter” – do 31 marca



Były komandos Frank Martin (Jason Statham - "Przekręt") jest najlepszy w swej robocie jako transporter - przewozi dowolne ładunki we wskazane miejsce... szybko, solidnie i bez zbędnych pytań. Opracował system reguł, których nigdy nie łamie: Po pierwsze - nigdy nie zmieniaj warunków umowy; po drugie - żadnych nazwisk; i po trzecie - nigdy nie zaglądaj do przesyłki. Jednak jego najnowszy ładunek - piękna kobieta porwana przez międzynarodowy gang handlarzy niewolników wprowadziła nie lada zamęt ww jego klarowne zasady. Frank wplątuje się w śmiertelnie groźną intrygę i przekonuje się, że reguły są po to, by je łamać. Nagłe zwroty akcji, nieustanne napięcie, zapierające dech pościgi i sceny kaskaderskie gwarantują prawdziwie wysokooktanową rozrywkę dla wszystkich miłośników podwyższonego poziomu adrenaliny.



„Luther” – do 31 marca



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Kamień, papier i nożyce” – do 31 marca



Rodzeństwo Jesús i María José mieszkają razem w domu po ich niedawno zmarłym ojcu. Ich codzienne życie zostaje zakłócone przez przybycie Magdaleny, ich przyrodniej siostry ze strony ojca, której od dawna nie widzieli. Wróciła z Hiszpanii, aby odebrać swój udział w spadku. Starając się utrzymać dom, rodzeństwo zaczyna z nią bawić się w perwersyjną grę, w której stopniowo staje się niejasne, kto ma kamień, papier czy nożyczki.



„Morderstwo w Orient Expressie” – do 31 marca



Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy amerykański biznesmen. Luksusowa podróż staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej, uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc, co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie.



„Jaja w tropikach” – do 31 marca



Ben Stiller, Jack Black i Robert Downey Jr. stoją na czele gwiazdorskiej obsady najnowszej komedii akcji "Jaja w tropikach". To historia grupy egocentrycznych aktorów, zaangażowanych, żeby nakręcić najlepszy w historii kina film wojenny. Rosnące w zastraszającym tempie koszty oraz kaprysy gwiazdorów grożą wstrzymaniem produkcji. Sfrustrowany reżyser chwyta się więc ostatniej deski ratunku - wysyła ekipę filmową w dzikie tereny południowo-wschodniej Azji, by film zyskał realizm partyzanckich podchodów. Aktorzy muszą sobie poradzić bez asystentów, pomocników a nawet telefonów komórkowych. Ale nikt nie przewidział, że ekipa zetknie się z lokalną bandą handlarzy narkotyków. Ci błędnie biorą amerykańskich aktorów za agentów wywiadu i swoimi dość konwencjonalnymi w tych kręgach metodami (karabin, granat, bomba) starają się rozwiązać problem zachodnich "najeźdźców".



„Rob Roy” – do 31 marca



Liam Neeson występuje w roli legendarnego bohatera, który broni swego honoru, a Jessica Lange jako lojalna kobieta wspierająca go i podtrzymująca jego wolę walki. Majestatyczne wyżyny Szkocji przygotowują się na przyjęcie groźnej zimy. By zapewnić byt i przetrwanie swemu klanowi Rob Roy MacGregor (Liam Neeson) zmuszony jest pożyczyć pieniądze od niezbyt szlachetnego i szczodrego markiza Montrose'a (John Hurt). Tymczasem poplecznik Montrose'a (Tim Roth) podstępnie spiskuje, aby zagarnąć bogactwo dla siebie. Rob Roy musi stawić czoła największemu wyzwaniu swego życia. [opis dystrybutora dvd]



„Jej wysokość Pani Brown” – do 31 marca



W 1861 r., po śmierci swego męża, księcia Alberta, brytyjska królowa Wiktoria pogrąża się w tak głębokiej żałobie, że cały dwór zaczyna się niepokoić o jej zdrowie i wizerunek monarchii w oczach poddanych. 42-letnia wówczas władczyni opuszcza Londyn, zaszywa się w posiadłości na wyspie Wight, nie chce pokazywać się publicznie ani nawet opuszczać swego domu, w którym wszystko musi nadal być tak, jak za życia męża.



„Milion małych kawałków” – do 31 marca



Młody, uzależniony od narkotyków pisarz poddaje się dwumiesięcznemu zabiegowi detoksykacji w ośrodku terapeutycznym.



„Crescendo” – do 31 marca



Kiedy światowej sławy dyrygent Eduard Sporck przyjmuje zlecenie stworzenia izraelsko-palestyńskiej orkiestry młodzieżowej, szybko napotyka na swojej drodze masę problemów. Młodzi muzycy, wychowani po dwóch stronach barykady, nie są w stanie stworzyć zespołu. Stając za dwójką najlepszych skrzypków – wyemancypowaną Palestyńską Laylą i przystojnym Izraelczykiem Ronem - tworzą dwa obozy, które nie ufają sobie nawzajem, zarówno na scenie, jak i poza nią. Czy Sporck odniesie sukces i sprawi, że młodzi ludzie zapomną o swojej nienawiści, przynajmniej na trzy tygodnie przed koncertem?



„Niepamięć” – do 31 marca



Po pandemii powodującej amnezję mężczyzna zostaje zapisany do programu rehabilitacyjnego, który ma pomóc pacjentom zbudować nowe tożsamości.



„Swatka na tropie: W muzeum” – do 31 marca



Swatka na tropie: W muzeum Angie Dove jest swatką. Wykorzystując swoją zdolność obserwowania ludzkich zachowań, angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa archeologa. Badacz miał zweryfikować autentyczność etruskich posągów.



„Siostry w ogniu” – do 31 marca



Rojda jest młodą niemiecką żołnierką z kurdyjsko-irackiej rodziny, która od dzieciństwa mieszka w Niemczech. Po długich poszukiwaniach udało jej się znaleźć swoją matkę w greckim obozie dla uchodźców. Po latach rozłąki, przepełnia je ogromna radość, która kończy się, ponieważ siostra Rojdy, Dilan jest nadal na terytorium Iraku. Kobieta prosi o przeniesienie do Erbil i tam intensywnie szuka swojej siostry. Film ukazuje złożone emocje i problemy emigrantów z Bliskiego Wschodu.



„I oto jesteś” – do 31 marca



Mąż Annabelle Wilson umiera nagle po 32 latach trwania ich małżeństwa. Para przez całe życie mieszkała na Nantucket, gdzie prowadzili sklep z narzędziami i co tydzień chodzili do kina. Pogrążona w żalu Annabelle sporządza listę swoich 20 ulubionych filmów, sprzedaje dom i postanawia zostawić za sobą dawne życie. Rusza śladem miejsc, które zna z kina. W pierwszej kolejności jedzie do Szkocji, inspirowana filmem "Braveheart".



„Lorelei” – do 31 marca



Po piętnastu latach odsiadki za napad z bronią w ręku Wayland wychodzi z więzienia. Wraca w rodzinne strony, do niewielkiego robotniczego miasteczka, gdzie przypadkiem trafia na swoją licealną sympatię. Życie Dolores dalekie jest od młodzieńczych wyobrażeń. Większość czasu zajmują jej obowiązki rodzicielskie, zwłaszcza że samotnie wychowuje trójkę dzieci. Spotkanie po latach szybko przeradza się w coś więcej, w efekcie czego Wayland wprowadza się do kobiety. Zapełnia tym samym miejsce pozostawione przez nieobecnego ojca dzieci. Codzienności bohaterów daleko jednak do rodzinnej sielanki, a sprowadza się ona głównie do tego, że próbują oni związać koniec z końcem. Dolores chce od życia czegoś więcej. Kobiecie wciąż po głowie chodzi marzenie z młodości, jakim jest przeprowadzka do Los Angeles.



„Zapomniane drogi” – do 31 marca



Claudina to tradycyjna kobieta ze wsi. Po śmierci męża wpada w rutynę samotności. W trudnej sytuacji ekonomicznej musi przeprowadzić się do najdroższego wnuka Cristóbala i córki Alejandry, wiedząc, że obie kobiety łączy dystans. Mieszkając razem, Claudina poznaje sąsiadkę Elsę, niezależną i zamężną kobietę, która śpiewa w ukrytym barze „Porvenir”…



„Coś się kończy, coś zaczyna” – do 31 marca



Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, przeprowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim życiu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać się z nimi jednocześnie, jej plan rozpływa się w powietrzu.



„Odpowiedzialność” – do 31 marca



Ray, dwunastoletni chłopiec, musi zmierzyć się z brytyjskim systemem prawnym, gdy zostaje oskarżony o morderstwo.



„200 metrów” – do 31 marca



Tytułowe dwieście metrów to dystans, jaki dzieli Mustafę od jego najbliższych. Nie stanowiłoby to pewnie problemu, gdyby nie fakt, że przez ten dystans przebiega mur oddzielający część izraelską od tej kontrolowanej przez Palestyńczyków. Rozłąka rodziny ma podłoże ekonomiczne, jakim jest praca mężczyzny, ale i polityczne, związane z niechęcią do posiadania przez bohatera izraelskiego paszportu. Codzienny kontakt sprowadza się zatem do rozmów telefonicznych oraz sygnałów świetlnych, za pomocą których próbują się komunikować. Odwiedziny najbliższych możliwe są jedynie dzięki pozwoleniu na pracę, umożliwiającemu bohaterowi przekroczyć przejście graniczne. Okazuje się jednak, że ważność dokumentu wygasła, a do wyrobienia nowego potrzeba czasu. Biurokratyczny problem przybiera na sile z chwilą, gdy Mustafa dowiaduje się, że jego syn uległ poważnemu wypadkowi. Mężczyzna zrobi wszystko, by w tej dramatycznej chwili być jak najbliżej rodziny.



„Nie ma ojców w Kaszmirze” – do 31 marca



Noor to nastoletnia Brytyjka pochodzenia kaszmirskiego, która chce odszukać swojego ojca. W Kaszmirze dołącza do niej Majid, miejscowy chłopak, któremu podoba się zagraniczne pochodzenie dziewczyny. Majid prowadzi Noor w niebezpieczne rejony granicy indyjsko-pakistańskiej - zamieszkałe przez dzikie niedźwiedzie, duchy z przeszłości i wojsko. Nastolatkowie zostają aresztowani, ale Noor zostaje szybko zwolniona ze względu na brytyjski paszport. Majida czeka "przesłuchanie".



„Wszystko zostaje w rodzinie” – do 31 marca



Neapol, wczesne lata 80. Małżeństwo Vandy i Alda przeżywa kryzys, gdy ten zakochuje się w młodej Lidii. Ich dwoje małych dzieci jest rozdartych między rodzicami, w atmosferze krzywdy i urazy. Jednak okazuje się, że więzi, które łączą rodzinę są bardzo silne, nawet bez miłości. Teraz, trzydzieści lat później Aldo i Vanda nadal są małżeństwem. Co się w tym czasie wydarzyło? Czytaj też:

