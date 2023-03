Z Netfliksa znikną niebawem te tytuły. Pospiesz się, jeśli chcesz je obejrzeć

Jeżeli jeszcze nie obejrzałeś tych seriali i filmów, to ostatni moment, aby nadrobić zaległości. Sprawdź, co zniknie z Netfliksa w marcu.

„Głęboka woda” – 2 marca



Wiktor zostaje kierownikiem OPS-u w trudnym momencie. Z powodu powodzi ośrodek przeżywa oblężenie. Tymczasem jedna z pracownic zostaje brutalnie zaatakowana.



„Zmartwychwstały” – 4 marca



Poncjusz Piłat zleca rzymskiemu centurionowi rozwiązanie zagadki zniknięcia ciała Chrystusa po ukrzyżowaniu.



„Trumniarze” – 5 marca



Francis i Kaior Tipene, Maorysi prowadzący dom pogrzebowy, starają się łączyć szacunek z pogodą ducha, gdy pomagają polinezyjskim rodzinom radzić sobie ze stratą.



„Borderliner”– do 5 marca



Chroniąc swą rodzinę, detektyw Nicolai tuszuje morderstwo. Gdy jego partnerka Anniken zaczyna podejrzewać podstęp, mężczyzna zostaje schwytany w niebezpieczną grę zacierającą granice między dobrem i złem.



„Bullet Head”– do 6 marca



Po napadzie trzech kryminalistów zostaje uwięzionych w opuszczonym magazynie z psem szkolonym na zabójcę.



„Ciche miejsce” – do 6 marca



Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać w świecie pełnym potworów, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a zwabia je najmniejszy hałas.



„Bad Guys” – do 8 marca



Brutalny policjant tworzy na polecenie szefa specjalny zespół składający się z kryminalistów.



„L.A.’s Finest” – do 8 marca



Po nieudanej akcji w Miami Sydney Burnett przenosi się do Los Angeles, gdzie jej partnerką zostaje Nancy McKenna. Policjantki zwalczają przestępczość niekonwencjonalnymi metodami.



„For Life” – do 8 marca



Niesłusznie skazany na wyrok dożywotniego więzienia mężczyzna zostaje prawnikiem. Teraz jego misją jest pomoc osobom, które także zawiódł system sprawiedliwości.



„A Korean Odyssey” – do 15 marca



Pewne egoistyczne mityczne stworzenie pożąda ogromnej potęgi, ale okazuje się, że jest zdane na łaskę kobiety, która widzi stworzenia z innych światów.



„Instant Hotel” – do 19 marca



Drużyny złożone z australijskich właścicieli domów rywalizują o tytuł najlepszego „hotelu instant” — zatrzymują się na noc u konkurencji, a potem oceniają jakość pobytu.



„Poza czasem” – do 19 marca



Zespół złożony z naukowca, żołnierza i profesor historii podróżuje w czasie, by powstrzymać przestępców przed zniszczeniem Ameryki oraz zaburzeniem kluczowych zdarzeń.



„Shtisel” – do 25 marca



Rodzina ortodoksyjnych Żydów mieszkająca w konserwatywnej części Jerozolimy mierzy się z miłością, stratą i codziennością.



„Las” – do 30 marca



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Biała królowa” – do 30 marca



Anglia, trwają walki o tron między rodami Yorków i Lancasterów. Królem zostaje Edward IV, który poślubia plebejkę Elizabeth Woodville.



„Biała księżniczka” – do 30 marca



Po zwycięstwie nad Ryszardem III na angielskim tronie zasiada Henryk VII Tudor, który postanawia poślubić Elżbietę York, żeby zakończyć Wojnę Dwóch Róż.



„Hiszpańska księżniczka” – do 30 marca



Katarzyna Aragońska poślubia angielskiego następcę tronu. Gdy Książę Artur umiera przedwcześnie, pozycja Hiszpanki na brytyjskim dworze zostaje zagrożona.Czytaj też:

