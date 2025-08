Nowy sezon randkowego show zaskoczy fanów! Zmiany, których nikt się nie spodziewał

Już 1 września fani randkowego show ponownie utoną w romansach i dramatach, jakich nie brakuje w „Hotelu Paradise”. 11. sezon kultowego randkowego reality-show przeniesie nas na Filipiny, ale choć krajobrazy znajome, zasady gry – zupełnie nowe.

Złote Jabłko i Ruchome Rozdania – nowe zasady gry

W nowej edycji programu sceneria pozostaje bez zmian, ale pojawią się zupełnie nowe wyzwania. Produkcja wprowadza dwa rewolucyjne elementy: Złote Jabłko i Ruchome Rajskie Rozdania. To właśnie one mają podkręcić atmosferę w willi do granic możliwości.

„Gdy zawita (Złote Jabłko — przyp.red.) do hotelu, wszystko, co wydawało się stabilne, może runąć w jednej chwili. Mieszkańcy willi staną przed trudnym wyborem: pozostać przy tym, co znane i bezpieczne, czy zaryzykować kuszący skok w nieznane? Każda decyzja – zarówno ostrożna, jak i odważna – może prowadzić do zwycięstwa albo bolesnej porażki” – przestrzegają producenci.

Drugą nowością będą Ruchome Rajskie Rozdania, które wyeliminują jakąkolwiek przewidywalność. „Uczestnicy będą musieli funkcjonować w ciągłej gotowości. Koniec z bezpiecznymi schematami i przewidywalnymi strategiami – nawet spokojny poranek może przynieść decyzję, która zaważy o ich dalszym losie” – zapowiada stacja. W skrócie? Zero spokoju, maksimum czujności, bo każda błędna decyzja może kosztować miejsce w programie.

Pan Lektor wychodzi z cienia, Edyta Zając prowadzącą

Jednym z najbardziej zaskakujących ruchów producentów jest nowa rola Pana Lektora, czyli Bartosza Łabęckiego. Do tej pory jego charakterystyczny głos towarzyszył widzom zza kadru – teraz stanie twarzą w twarz z uczestnikami. „Tym razem wkroczy do gry i stanie twarzą w twarz z mieszkańcami willi. I nie tylko po to, by komentować” – informują tajemniczo twórcy show. W jakiej dokładnie roli pojawi się w programie, tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest pewne, jego obecność może nieźle namieszać w hotelowej rzeczywistości.

W 11. sezonie programu nie zabraknie również Edyty Zając, która ponownie wcieli się w rolę gospodyni show. Choć jest symbolem opanowania, tym razem i ona ma zaskoczyć uczestników, na dodatek w samym środku emocjonalnego chaosu. Premiera 11. sezonu „Hotelu Paradise” już 1 września – na antenie TVN7, w serwisie Player.pl oraz na HBO Max.

