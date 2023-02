Nowe seriale i filmy na Disney+, które warto obejrzeć. Mamy dla was 15 propozycji

„Nomadland” – film



Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne życie współczesnego nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek.



„Stary człowiek” – serial



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri” – film



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Witamy w Chippendales” – serial



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Nadzwyczajna” – serial



Jen żyje w świecie, w którym każda pełnoletnia osoba oprócz niej posiada jakąś supermoc. Ona sama skończyła już 25 lat i wciąż poszukuje swojej.



„Zabójcza sieć” – serial



Serial „Zabójcza sieć” śledzi pracę nieustępliwych i pomysłowych internetowych detektywów.



„Zakłamanie” – serial



Kiedy Lucy Albright i Stephen DeMarco spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.



„Amsterdam” – film



Lata 30 XX wieku. Dwóch żołnierzy i sanitariuszka to trójka bliskich przyjaciół, która zostaje uwikłana w jedną z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Stanów Zjednoczonych.



„Rozterki Fleishmana” – serial



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” – film



Po śmierci króla T'Challi królowa Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora Milaje stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią i Everettem Rossem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.



„The Bear” – serial



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



„Alaska Daily” – serial



Dziennikarka pragnie rozpocząć nowe życie na Alasce. Podejmuje pracę dla gazety w Anchorage.



„Lekomania” – serial



Życzliwy, pracujący w szkole, lekarz jest uwikłany w spisek Big Pharmy.



„The Dropout” – serial



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Candy. Śmierć w Teksasie” – serial



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.Czytaj też:

