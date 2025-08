Ostatnia szansa, by wziąć udział w popularnym show. Takie są warunki

Już niebawem wraca reality show „Bitwa o gości”, a to oznacza kolejną dawkę emocji, ostrej rywalizacji i pięknych widoków z całej Polski. To ostatnia szansa, by jeszcze dołączyc do programu.

„Bitwa o gości” – relaks po polsku i bezlitosna ocena konkurencji

Marzysz o darmowej reklamie, nowych znajomościach i dobrej zabawie przed kamerami? To ostatni dzwonek, by wziąć udział w zabawie. W „Bitwie o gości” właściciele pensjonatów, hoteli, glampingów i innych obiektów noclegowych odwiedzają się nawzajem, spędzają wspólnie dobę hotelową i... bez pardonu wystawiają sobie obiektywne oceny. Pod lupę trafia wszystko – od wystroju pokoi po jakość śniadania i dodatkowe atrakcje. Na koniec uczestnicy ujawniają, ile by zapłacili za dany nocleg. Jak dotąd w programie nie brakowało zaskoczeń i szczerych, często surowych opinii.

„Bitwa o gości” to coś więcej niż reality show, to także prawdziwa podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski, gdzie właściciele dzielą się pasją do swojego biznesu, a widzowie zyskują inspiracje na weekendowy wypad. „Program przybliży miejsca, w których Polacy szukają błogiego relaksu i spędzają czas wolny. Umożliwi również poznanie nowych, atrakcyjnych i wyjątkowych lokalizacji w całej Polsce” – zapowiadają twórcy.

Zgłoś się już teraz. Trwa casting do drugiego sezonu!

Produkcja poszukuje właścicieli ośrodków wypoczynkowych z całej Polski – pensjonatów, agroturystyk, glampingów i innych klimatycznych miejscówek. Kandydaci powinni być otwarci, gotowi na zdrową rywalizację i chcący wypromować swój biznes w ogólnopolskiej telewizji. „To już ostatni moment na zgłoszenie się do programu »Bitwa o gości«! Jak to zrobić? Wypełnij formularz dostępny pod adresem: https://shortaudition.com/BitwaoGosci?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadJa1o8BA-OAf7u42a6sSU_SlYVbWA8qpiCuH24SEeN6oiFsyBQEJQFOb4-Yw_aem_6djfPD89U-8Du9RYLdXEgg” – czytamy w komunikacie.

Drugi sezon „Bitwy o gości” zadebiutuje już tej jesieni na antenie TVN, a także w serwisach streamingowych Player i HBO Max. Format ma międzynarodową historię – powstał w Wielkiej Brytanii w 2010 roku pod tytułami „Four in a Bed” i „Three in a Bed”, a lokalne wersje z sukcesem emitowano także w Holandii, Hiszpanii i Francji.

