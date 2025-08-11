„Suknia pękła w biuście”. Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub

Jedna z najbardziej lubianych par 9. edycji „Rolnik szuka żony” stanęła na ślubnym kobiercu! Klaudia i Valentyn powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w tradycyjnej, prawosławnej ceremonii w cerkwi w Nowej Woli. W sieci już pojawiły się pierwsze zdjęcia z uroczystości i choć większość fanów składa młodej parze gratulacje i śle życzenia, to część komentujących skupiła się na… sukni panny młodej i tym, czego owa nie skrywa.

Z „Rolnik szuka żony” do ślubnego ołtarza

Historia ich miłości zaczęła się w 2022 roku na planie programu „Rolnik szuka żony”. Mimo dzielącej ich odległości uczucie szybko nabrało tempa. – „Jestem przy niej szczęśliwy” – mówił w programie Valentyn. Klaudia w finałowym odcinku przyznała: „Zmieniło się we mnie to, że się otworzyłam emocjonalnie. [...] Cieszę się, że zgłosiłam się sama do programu. Mam to, co chciałam”. Po zakończeniu nagrań Valentyn przeprowadził się na Podlasie, do wsi Krugły Lasek pod Michałowem, gdzie wspólnie zamieszkali. Rok później ogłosili zaręczyny, a w sierpniu 2025 roku spełnili swoje marzenie o ślubie.

W uroczystości wzięli udział bliscy, przyjaciele i znajomi z programu, w tym prowadząca Marta Manowska. Klaudia wybrała białą suknię z opadającymi, zwiewnymi rękawami ozdobionymi aplikacjami przypominającymi płatki kwiatów. Stylizacja była romantyczna, elegancka i subtelna, a bukiet białych kwiatów dopełniał całości. Valentyn postawił na jasnobeżowy garnitur z białą koszulą i ciemną muchą.

Ślub Klaudii i Valentyna z „Rolnik szuka żony”. Co „poszło nie tak z suknią ślubną?”

Krótką fotorelację ze ślubu opublikowano na profilu programu w mediach społecznościowych. Pod postem od raz posypały się gratulacje od widzów. „Piękna historia miłości – wszystkiego najlepszego dla Młodej Pary”, „Szczęścia i miłości na nowej drodze życia” – pisali internauci. Z życzeniami pospieszyły też m.in. gwiazdy poprzednich edycji "Rolnika…”, Marta Paszkin, Joasia Osypowicz i Elżbieta Czabator.

Wielu internautów skupiło się jednak wyłącznie na kreacji Klaudii. „Uppppssss. Coś poszło nie tak z suknią ślubną?”, „Suknia – lekka przesada, czy mi się wydaje?”, „Czy ta suknia pękła w biuście?” – kpili w komentarzach. Inni stanęli w obronie panny młodej i jej stylizacji. „Przepiękna kreacja, suknia cudo! Ale ładnemu to we wszystkim! Piękny biust, zazdrość ściska tu niektórych” – przekonywali.

Co ciekawe, w komentarzach pojawiły się nawet sugestie, że wyjątkowy wygląd Klaudii może być związany z… jej błogosławionym stanem. „Po biuście wnioskując, to chyba potomek w drodze”, „Biust duży, bo może w ciąży”, „Też mi się wydaje, że dzidziuś w drodze” – spekulowali internauci.

