W „M jak miłość” Aneta podpowiada Lilce szantaż. Chodzi o Ethana i Mateusza

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Zaskakujące zwroty akcji w „M jak miłość”

Damian buntuje się i ucieka z domu, gdy matka postanawia zabrać go do USA na spotkanie z ojcem, który nigdy wcześniej nie interesował się synem. Sandra okłamuje chłopaka, że chodzi jedynie o krótką wizytę i że jego ojciec jest śmiertelnie chory. Nastolatek zmienia w końcu zdanie i zgadza się polecieć do Ameryki.

Franka zagląda na chwilę do bistro, gdzie hucznie witają ją przyjaciele z pracy i bliscy na czele z Kingą oraz Gutowskim. Później Zduńska ma konsultację u Olka, a ten uprzedza dziewczynę, że może ją czekać kolejna operacja. Tymczasem Ethan na nowo próbuje zastraszyć Lilkę, informując ukochaną przez telefon, że odnalazł na statku Mateusza. Gdy dziewczyna wpada w panikę, Aneta radzi jej, by zaszantażowała bandytę, grożąc, że ujawni dowody wykradzione z jego laptopa, których tak naprawdę wcale nie ma.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

Uczestnik „Kuchennych rewolucji” zabił swoją 10-letnią córkę? Z sieci zniknął odcinekCzytaj też:

Żabcia usłyszy groźby. „Barwy szczęścia” już dzisiaj