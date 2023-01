Żabcia usłyszy groźby. „Barwy szczęścia” już dzisiaj

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Elżbieta zaniepokojona po szkolnej aferze z alkoholem – wyznaje Alicji, że Ewa coraz bardziej się od niej oddala. Nastolatka odwiedza w tym czasie w squacie Chowańskiego. Jest gotowa, by w końcu szczerze porozmawiać z ojczymem o swoich uczuciach.

Na stronie Szoku ukazuje się reportaż o zemście Doleckiego i Kolarowa. A wściekły Koralow zaczyna grozić nie tylko Damianowi, ale też Sadowskiemu oraz Żabci, która nagrała ich rozmowę, co nie podoba się Vincenzo. Kilka godzin później związek Włocha z Anią staje pod znakiem zapytania, gdy kobieta odkrywa, że jej ukochany pragnie mieć dzieci. Luiza nadal okazuje Renacie niechęć. W pracy ostentacyjnie nie odzywa się do szefowej. A gdy dowiaduje się, że Dolecki szkodzi jej ojcu, postanawia ruszyć do akcji ku przerażeniu Aro. Z kolei Renata prosi o pomoc Marcina w sprawie Wójcika.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

