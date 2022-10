„Pierwsza miłość”. Sandra ma żal do Artura

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Sandra jest niezadowolona z tego, że Artur ją ignoruje. Nie zamierza ustąpić i chce wiedzieć, dlaczego tak postępuje. Czy zdradzi ich relacje Dorocie? Wenerski mówi Marysi o klinice, którą prowadzi jego znajomy. Można przenieść tam Michała, którego Grażyna nie chce już w swoim szpitalu. Leczenie jest jednak kosztowne a sam Michał nie ma środków, by z nich opłacić jego pobyt i opiekę medyczną. Marysia postanawia skontaktować się z kimś, kto może jej w tym pomóc. Julka bardzo przeżywa całą tę sytuację.

Anka nie rozumie, dlaczego Biały nagle przestał mieć chęci na spotkania z nią i szuka najróżniejszych wymówek. Laura robi co może, żeby córka skupiła się wyłącznie na nauce. Tymczasem Karol prosi Artura o listę kandydatów do współpracy przy projektach. Oskar chce, by to Kalina dostała to stanowisko i wesprze ją w tym, jak tylko będzie umiał. Ma nawet pomysł co zrobić, aby to właśnie ona została wybrana. Natomiast Kalina rozmawia z Dorotą o jej planach zawodowych.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

