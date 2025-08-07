Paweł Małaszyński gangsterem. Lada moment premiera na TVP

Na pierwszy rzut oka — przeciętniak po czterdziestce. Sympatyczny, uśmiechnięty, kochający dzieci. „Po godzinach” – mistrz złodziejskiego fachu. Bohater serialu „Drelich” zapewne żyłby sobie długo i na bogato, gdyby w jego prywatne życie nie strzelił znienacka grom z jasnego nieba.

„Drelich”. Opowieść o złodzieju i gangsterze

Tytułowy Marek Drelich, grany przez Filipa Pławiaka, żyje na styku dwóch światów. Z jednej strony to oddany ojciec i były mąż, który wciąż ma przyjacielskie relacje z żoną Izą (w tej roli Marianna Zydek). Łączy ich wspólna przeszłość, miłość do dzieci i ogromne przywiązanie.

Drelich ma też drugie, mroczne oblicze. To zawodowy włamywacz, dla którego przestępstwo to po prostu zwykła praca. Punktualny, precyzyjny, pozbawiony emocji, perfekcyjny specjalista od ryzykownych „zleceń”. Jego działania przypominają chirurgiczną operację, a zasady, którymi się kieruje, są równie sztywne co jego alibi. „Inni chodzą do biura, on organizuje skoki. Punktualny, skrupulatny, skuteczny. Idealny pracownik – tylko w nietypowej branży” – ujawniają twórcy nowego serialu Telewizji Polskiej.

Zemsta gangstera

Sielankę przerywa podejrzenie o romans, które wywraca wszystko do góry nogami. Wójcik – gangster z Trójmiasta, grany przez Pawła Małaszyńskiego – odkrywa, że jego żona Milena (w tej roli Marta Żmuda Trzebiatowska) rzekomo spotyka się z Drelichem. Choć Marek jej nawet nie zna, dowody są jednoznaczne. Zaczyna się brutalna rozgrywka.

Do Warszawy jadą ludzie Wójcika, na czele z niebezpiecznym Natanem (Rafał Stachowiak), a na celowniku znajdują się bliscy Drelicha. Akcja zaczyna się rozwijać lawinowo, a groteskowa wydawałoby się sytuacja, zamienia się w walkę o życie i lojalność. Jakby tego było mało, ktoś wyznacza nagrodę za głowę Drelicha. Zlecenie przyjmuje Stryj (Olaf Lubaszenko) – jego dawny mentor, który wprowadził go do półświatka. Co gorsza, to właśnie przez Stryja Drelich został samotnym wilkiem.

Gwiazdorska obsada serialu „Drelich”. Kiedy premiera?

Na ekranie oprócz Pławiaka, Małaszyńskiego, Żmudy Trzebiatowskiej i Lubaszenki zobaczymy też Przemysława Bluszcza, Krzysztofa Stelmaszyka, Bartłomieja Kotschedoffa, Marcina Kowalczyka, Mateusza Rusina, Mateusza Dymidziuka, Mateusza Kosiackiego i Natalię Szczypkę. Za kamerą stanął Grzegorz Jaroszuk, autorem zdjęć jest Jakub Czerwiński, scenariusz napisali Jakub Ćwiek i Bartosz Staszczyszyn na podstawie bestsellerowej powieści Ćwieka pod tym samym tytułem. Muzykę skomponował Łukasz Targosz, scenografię przygotowała Agata Stróżyńska, za kostiumy odpowiada Aleksandra Mrozińska, a charakteryzację nadzorowała Katarzyna Wilk.

Choć na razie TVP trzyma wszystko w sekrecie i nie chce zdradzać żadnych szczegółów, jak udało się dowiedzieć „Presserwisowi”, serial zadebiutuje we wrześniu 2025 roku w TVP1, w paśmie niedzielnym o godzinie 20:15.

