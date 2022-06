Powstaje reality show inspirowane „Squid Game”. Do wygrania 4,56 mln dolarów. Kto może się zgłosić?

W środę 15 czerwca platforma ogłosiła, że szykuje serię „Squid Game: The Challenge”, w której 456 uczestników z całego świata będzie grać w różne gry, w których „przegrany wraca do domu z pustymi rękami”, tracąc możliwość zarobienia 4,56 mln dolarów. Według zapowiedzi giganta streamingu, będzie to największa nagroda pieniężna do zdobycia w historii telewizyjnych show.

„Gracze będą rywalizowali w serii gier, inspirowanych oryginalnym serialem, a także nowych dodatkowych grach, ich strategie, sojusze i charaktery, zostaną wystawione na próbę, podczas gdy ich konkurenci będą kolejno eliminowani” – czytamy.

Uczestnicy nowego programu muszą mieć ukończone 21 lat. Muszą mówić po angielsku i być dostępni przez 4 tygodnie. Zdjęcia ruszyć mają na początku 2023 roku.

2. sezon „Squid Game”

W tym tygodniu Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon „Squid Game”. W oświadczeniu reżyser, scenarzysta i producent wykonawczy serii Hwang Dong-hyuk powiedział, że 12 lat zajęło mu to, aby przekonać kogoś do ekranizacji serialu, a teraz jest to najpopularniejsza produkcja w historii. „Squid Game” utrzymuje rekord jako najchętniej oglądana seria na platformie - w ciągu 28 dni od premiery transmitowało ją 111 mln użytkowników.

