Polski miniserial, który podbił Netfliksa w 2022. Czy już go widziałeś?

Sześcioodcinkowy serial fabularny Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka, inspirowany wydarzeniami z okresu powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i okolice w 1997 roku, w 2022 roku zachwycił widzów Netfliksa. „Wielka woda” to uniwersalna opowieść o relacjach i solidarności w obliczu katastrofy.

Tak tworzony był jeden z najlepszych polskich seriali. Obejrzycie go na Netflix

„Fala powodziowa zbliża się do stolicy Dolnego Śląska. Aby oszczędzić miasto przed niszczącym żywiołem, zapada trudna decyzja o wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych w wiosce pod Wrocławiem. Jak jedna decyzja wpłynie na życie całej społeczności? Trójka głównych bohaterów, postawiona w obliczu sytuacji ekstremalnej, zmierzy się z wydarzeniami, których następstwem będzie ogrom zniszczeń oraz śmierć niewinnych osób” – brzmi oficjalny opis serii.

Stworzenie przekonującej historii o sile żywiołu oraz realistyczne odtworzenie klimatu lat 90. wymagało rzetelnego przygotowania do produkcji. Prace nad scenariuszem trwały 2 lata. W trakcie zdjęć filmowcy dysponowali rozbudowanym zapleczem technicznym – autentycznymi rekwizytami, gadżetami i samochodami z tamtego okresu. Przy kręceniu serialu zbudowano dekoracje w wodzie, korzystano z doświadczenia kilkudziesięciu kaskaderów, a także z najnowszych technologii w obszarze efektów specjalnych. W produkcję serialu zaangażowano ponad 300 osób. Autentyczności dodaje też fakt, że odtworzono realne zachowania mieszkańców, np. to, że w czasie powodzi życie Wrocławia przeniosło się na dachy domów i kamienic. W obsadzie pojawiła się plejada gwiazd, w tym:

Agnieszka Żulewska („1983”, „Rojst”, „Rojst'97”), która wcieliła się w rolę Jaśminy Tremer – hydrolog, która po wielu latach wraca do rodzinnego Wrocławia, aby pomóc władzom miasta przygotować się na nadchodzącą powódź.

Tomasz Schuchardt („Jesteś bogiem”, „Cicha noc”) jako Jakub Marczak – urzędnik z dużymi ambicjami, samotnie wychowujący nastoletnią córkę.

Ireneusz Czop („Rojst'97”, „Nielegalni”) jako Andrzej Rębacz – walczy, aby nie dopuścić do zniszczenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu jego rodzinnej wsi.

Blanka Kot, debiutująca na ekranie, jako Klara Marczak

Anna Dymna jako Lena Tremer

Jerzy Trela jako ojciec Rębacza

W pozostałych rolach: Jacek Beler, Klara Bielawka, Lech Dyblik, Roman Gancarczyk, Łukasz Garlicki, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Łukasz Lewandowski, Leszek Lichota, Maria Maj, Adam Nawojczyk, Marta Nieradkiewicz, Katarzyna Pośpiech, Piotr Rogucki, Tomasz Sapryk, Katarzyna Pośpiech, Dariusz Toczek, Piotr Trojan, Grzegorz Warchoł.

„Wielka woda”. Czy Andrzej Rębacz to prawdziwa postać? Ireneusz Czop opowiedział „Wprost” o idei serialu

Sukces polskiego serialu w kraju i na świecie. Tyle osób go obejrzało

Serial zadebiutował na Netflix 5 października 2022 roku i zaledwie tydzień od premiery obejrzano go już w 10 mln gospodarstw na całym świecie. „Wielka Woda” była drugim najbardziej oglądanym nieanglojęzycznym serialem na Netflix, plasując się w rankingu Top 10 serwisu w 78 krajach, w tym w Polsce, Kanadzie, Meksyku, USA, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Maroko i Turcji. Tytuł spotkał się także z wyjątkowym uznaniem widzów i krytyków.

– To niesamowite, że z całego świata spływają do nas słowa, że „Wielka Woda” to wciągający i poruszający serial. Dzięki popularności produkcji ludzie z każdego zakątka globu poznają ważny fragment polskiej historii. Ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to że niezależnie od kontynentu, widzowie utożsamiają się z naszymi bohaterami. Właśnie o to nam chodziło, aby stworzyć uniwersalną opowieść o sile wspólnoty i rodziny w obliczu katastrofy – mówił wtedy Jan Holoubek.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tego serialu, to idealny moment, by przekonać się, dlaczego mówił o nim cały świat. Wszystkie 6 odcinków „Wielkiej wody” znajdziecie na Netflix.

