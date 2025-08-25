Fani martwią się o Britney Spears. Zapozowała nago

Britney Spears nie daje o sobie zapomnieć. 43-letnia gwiazda pop, która od tygodni wzbudza kontrowersje swoimi wpisami, po raz kolejny zaszokowała fanów.

Britney Spears nago. Zasłoniła się… emotką

Tym razem opublikowała zdjęcie, na którym pozuje całkowicie nago – ubrana jedynie w ciemne kowbojskie buty. Fotografia trafiła na Instagram, gdzie Britney obserwuje prawie 42 mln osób. Widać na niej wokalistkę stojącą tyłem do obiektywu. Jej nagie ciało zakrywa jedynie niewielka emotikonka róży. Spears trzyma splecione dłonie nad głową, patrzy przez szklane drzwi, a jej długie blond włosy swobodnie spływają na plecy. Zdjęcie nie zostało opatrzone żadnym podpisem.

Gwiazda blokuje komentarze, fani się martwią

Britney już jakiś czas temu zablokowała możliwość komentowania swoich co bardziej odważnych wpisów. Tak było i tym razem. Post, choć pozbawiony sekcji komentarzy, błyskawicznie zebrał jednak dziesiątki tysięcy polubień.

W ostatnich tygodniach piosenkarka udostępniła serię nagrań i zdjęć, które zaniepokoiły jej fanów, czemu dają wyraz pod innymi wpisami. Pojawiła się m.in. w złotej bieliźnie, a także w zielonym bikini, tańcząc, a raczej podrygując nerwowo na łódce. Na jednym z nagrań wylała sobie wodę na biust, w innym wystawiała język i wymachiwała rękami. Do tego niemal zawsze zasłania twarz dużymi okularami przeciwsłonecznymi.

Choć część obserwatorów wciąż reaguje entuzjastycznie na pikantne treści, wielu z nich otwarcie wyraża niepokój. Zwłaszcza że sporo filmów udostępnianych przez Spears znikała z sieci równie szybko, jak się pojawiała. Nie da się ukryć, że gwiazda, która jeszcze niedawno walczyła o wolność spod kurateli ojca, dziś znów wzbudza kontrowersje. Tym razem swoimi coraz śmielszymi i coraz bardziej niepokojącymi publikacjami.

instagramCzytaj też:

Ruda z Red Lips jest w ciąży. Tak ogłosiła radosne wieściCzytaj też:

Gwiazda muzyki „prawie umarła”. Znaleziono ją „w kałuży krwi”