Jeden z najlepszych ostatnio seriali Netfliksa doczeka się 2. sezonu! Co wiemy?

Matthew Goode powróci jako inspektor Carl Morck, podobnie jak Alexej Manvelov jako Akram, Leah Byrne jako Rose i Jamie Sives jako Hardy. Podobnie jak w przypadku 1. sezonu, zdjęcia do kolejnej odsłony będą odbywać się w Edynburgu w Szkocji.

Brytyjski kryminał będzie miał kolejny sezon na Netflix. Główny aktor już zareagował

Dramat, który po premierze 29 maja tego roku, znajdował się przez sześć tygodni w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych na Netflix, opowiada o detektywie Carlu Morcku, który jest genialnym gliną, ale okropnym kolega. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu.

Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.

Scott Frank („Gambit królewski”, „Bezbożni”) jest scenarzystą i reżyserem. Jest również producentem wykonawczym wraz z Robem Bullockiem i Charlotte Moore.

„Chciałbym podziękować Netflixowi za umożliwienie nam dalszego zgłębiania wątków Departamentu Q” – przekazał aktor Matthew Goode w oświadczeniu, wydanym po ogłoszeniu przez Netfliksa, że serial zostaje przedłużony na kolejny sezon. „Mamy wspaniałą obsadę i ekipę, na czele z naszym geniuszem Scottem Frankiem. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam, co wyjdzie spod jego magicznego pióra” – czytamy.

