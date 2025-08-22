Ulubieniec Polaków w nowym serialu Netfliksa. O tym będzie głośno

To jedna z najbardziej wyczekiwanych nowości Netfliksowych w tym roku. „Black Rabbit” to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

„Black Rabbit” – pierwszy zwiastun. Netflix z mocną nowością

Serial „Black Rabbit”, osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Serial został stworzony i wyprodukowany przez Zacha Baylina i Kate Susman z Youngblood Pictures. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także: Jason Bateman i Michael Costigan z Aggregate Films; Jude Law i Ben Jackson z Riff Raff Entertainment; Brian Kavanaugh-Jones i Justin Levy z Range oraz Andrew Hinderaker, Zac Frognowski, David Bernon i Erica Kay.

„Black Rabbit” zadebiutuje na Netflix już 18 września. Sezon będzie liczył osiem odcinków.

