Małgorzata Rozenek-Majdan bierze się za kobiety. Pomoże jej chirurg plastyczny

Małgorzata Rozenek-Majdan została gospodynią nowego programu „Bez kompleksów". Co zamierza tym razem pokazać?

Małgorzata Rozenek-Majdan – królowa mediów. Każdych

Małgorzata Rozenek-Majdan, czyli „Perfekcyjna Pani Domu”, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu. Prawniczka z wykształcenia, która została królową mediów. Znana jest m.in. z takich programów TVN, prowadząc hity takie jak „Projekt Lady”, czy wspomniana „Perfekcyjna Pani Domu”. Autorka bestsellerowych poradników i mama trójki dzieci, w tym syna z obecnym mężem Radosławem Majdanem, z którym stworzyła parę na miarę polskich Beckhamów. Nie boi się angażować w ważne sprawy społeczne, jak dla przykładu w głośną dyskusję o in vitro, nie waha się też systematycznie dzielić kulisami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Jesienią znów ma być o niej głośno.

„Bez kompleksów”, czyli Rozenek, chirurg plastyczny i stomatolog na ekranie

W programie „Bez kompleksów”, który już jesienią pojawi się na antenie TVN7, uczestniczki przejdą spektakularne metamorfozy, by odzyskać pewność siebie i zawalczyć o nowe życie — jak czytamy w opisie nowej produkcji.

Kamery towarzyszyły bohaterkom przez osiem miesięcy. Uczestniczki zdecydowały się publicznie poddać zabiegom chirurgii plastycznej, co wymagało ogromnej odwagi i determinacji. O ich wygląd zadbają w programie specjaliści – dr Marek Szczyt, jeden z najbardziej znanych chirurgów plastyków w Polsce, oraz dr Michał Nawrocki, który zatroszczy się o piękne uśmiechy uczestniczek.

Rozenek-Majdan – kobieta, która wie, jaką siłę daje zmiana

„Bez kompleksów” pokaże najnowsze techniki medycyny estetycznej i odsłoni kulisy pracy lekarzy. W programie nie zabraknie również sztabu ekspertów od urody – makijażystki Kamili Tadryian i stylisty fryzur Bartosza Bronowickiego. Gospodynią programu została Małgorzata Rozenek-Majdan, „kobieta, która doskonale wie, jaką siłę daje zmiana” – czytamy w zapowiedzi. W telewizyjnej nowości towarzyszy bohaterkom w ich emocjonalnej drodze i wspiera je w najtrudniejszych momentach.

Stacja zapewnia, że „Bez kompleksów” to nie tylko show o wyglądzie. To ma być opowieść o kobietach, które chcą rozpocząć nowy etap w życiu i udowodnić, że transformacja zewnętrzna może stać się początkiem głębokiej, wewnętrznej przemiany. Premiera programu już w listopadzie w TVN7.

