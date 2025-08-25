49-letni Tobey Maguire i młodziutka Lily Chee. Internet aż huczał od plotek

Na Instagramie śledzi ją 1,6 mln osób, na Tik-Toku 1,3 mln, a na YouTube ma 309 tys. subskrypcji. Azjatycko-amerykańska modelka pracowała już dla Marca Jacobsa czy Old Navy, brała udział w wydarzeniach luksusowych marek, jak Prada i Valentino, a także zagrała młodą Elektrę w filmie Disneya „Daredevil”. Wraz ze swoimi młodszymi siostrami Mabel i Nualą, są określane następnymi „siostrami Hadid lub Jenner”.

Od spotkań z mistrzynią olimpijską Eileen Gu na New York Fashion Week, po udział w eventach Balmain x Evian z gośćmi takimi jak Alton Mason, Chee z rozmysłem buduje swoją markę w branży modowej. Nie ma „znajomości” i nie ma za sobą znanych rodziców.

Staje się jedną z najbardziej znanych modelek na świecie. Co wiemy o Lily Chee?

Chee urdoziła się w Atlancie w stanie Georgia i ma mieszane pochodzenie etniczne – jej ojciec ma korzenie Chińskie i Malezyjskie, a matka Irlandzkie i Szkockie. W wieku 14 lat opowiedziała magazynowi Everly Mag o tym, jak została „odkryta” jako modelka, mając zaledwie dziewięć lat. Powiedziała, że jej przyszły agent zauważył ją, gdy stała w alejce z ziemniakami w lokalnym supermarkecie.

„W pewnym sensie wpadłam w to i od tamtej pory nie przestałam kochać tego, co robię” – powiedziała.

Od tamtego czasu pracowała z takimi markami jak Old Navy, Target czy Brandy Melville. Jednocześnie angażowała się w aktorstwo. Oprócz Elektry zagrała w takich tytułach jak „Sunset Park”, „The Other Two”, „Chic Girls” czy „Szpital New Amsterdam”.

Tobey Maguire spotykał się z modelką o 3 lata starszą od swojej córki?

W 2024 roku w sieci pojawiły się zdjęcia Chee w towarzystwie aktora znanego z pierwszego „Spider-Mana” Tobeya Maguire'a. Fotki wywołały kontrowersje, ponieważ wszystko wskazywało na to, że 49-letni aktor spotyka się z 20-letnią modelką, podczas gdy jego córka jest od niej młodsza tylko o 3 lata. W sprawie wypowiedziała się w końcu była żona gwiazdora Jennifer Meyer, z którą ma on dwójkę dzieci – wspomnianą 17-latkę Ruby i 15-letniego Otisa. Odpisała na komentarz w sieci, w którym internauta napisał, co myśli o tym, że jej były mąż „uprawia seks z kimś o 3 lata starszym od ich córki”.

„Zwykle nie reaguję na takie bzdury, ale on grzecznie pomagał koleżance wsiąść do samochodu. Jest dobrym facetem. A teraz został skrytykowany w internecie za spotykanie się z kimś, z kim nie jest” – podkreśliła.

Czytaj też:

Gwiazdor serialu ma 76 lat i wciąż zachwyca formą. Zdradził sekret wiecznej młodościCzytaj też:

Syn gwiazdora seriali i supermodelki aresztowany. Poważne zarzuty