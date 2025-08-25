Gwiazdor serialu ma 76 lat i wciąż zachwyca formą. Zdradził sekret wiecznej młodości

Patrick Duffy, niezapomniany Bobby Ewing z kultowego „Dallas”, zdradził, czego w życiu potrzeba, by zachować wspaniałą formę fizyczną i niezmąconą pogodę ducha.

Gwiazdor serialu „Dallas” ujawnił recepte na młodość

Aktor przyznał w wywiadzie, że doskonałą formę — ale nie tylko to — zawdzięcza swojej partnerce, 69-letniej Lindzie Purl, którą widzowie pamiętają z „Happy Days”. „Linda niechętnie mówi o tym, ile ćwiczy. Nie potrafi usiedzieć w miejscu. Tuż przed naszą rozmową, dziś rano wspinała się po górach. Wow” – powiedział Daily Mail Duffy o swojej partnerce, z którą jest od pięciu lat.

Patrick zdradził, że to właśnie Linda wywróciła jego styl życia do góry nogami. „Wymieniłem oba stawy biodrowe i dosłownie dwa dni po powrocie do domu, czyli trzy dni po wymianie stawu biodrowego, byłem z nią na zboczu góry, wspinając się, oczywiście za zgodą lekarza”.

Jak przyznaje, partnerka zmobilizowała go do aktywności i spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Mój styl życia zmienił się, ale wciąż się uczę i chcę nadążać. Więc pod tym względem wywarła na mnie ogromny wpływ”. Dodał także ze śmiechem, że nie ma w tym żadnych sekretów. Wystarczy jedynie pić dużo wody i jeszcze więcej śmiać się wspólnie przy każdej nadarzającej się okazji.

Prawdziwa miłość po czterdziestu latach

Para zna się od dekad, ale prawdziwa miłość wybuchła po wielu latach, kiedy ich drogi ponownie skrzyżowały się w Nowym Jorku. Gdy chwilę później wybuchła pandemia, zaczęli codziennie rozmawiać na Zoomie. „Znaleźliśmy wiele wspólnych wątków. Patrick czytał wiersz, który napisał, a potem słuchaliśmy muzyki. I tak to się zaczęło pogłębiać” – wspominała Purl.

instagram

Od tamtej pory są nierozłączni, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. W latach 2022–2023 razem pojawili się w „Modzie na sukces”, teraz grają w filmie przygodowym „Hollywood Grit”.

Czytaj też:

Syn gwiazdora seriali i supermodelki aresztowany. Poważne zarzutyCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix. Na ten kryminał czekali wszyscy!