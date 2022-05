Co nowego obejrzymy w tym tygodniu na HBO Max? Rozpiska premier

Od 1 maja oglądać możemy na platformie HBO Max wszystkie filmy o Jamiesie Bondzie w tym najnowszy i zarazem ostatni, w którym w agenta 007 wciela się Daniel Craig – czyli „Nie czas umierać”. Ponadto na HBO Max w najbliższych dniach wyczekiwany serial „Schody”, oparty na prawdziwej historii czy klasyki jak „Chłopiec w pasiastej piżamie”.

Sprawdź listę tygodniowych nowości na HBO Max i poszukaj czegoś dla siebie!

„Nie czas umierać” i wszystkie filmy Jamesie Bondzie – 1 maja



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Schody” – 6 maja



Serial przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette).



„Ferrari: Race to Immortality” – 1 maja



Film dokumentalny pokazuje unikalne spojrzenie na początki F1 w latach 50-tych XX w. z perspektywy zespołu Ferrari i tragicznych losów kierowców tej stajni. Enzo Ferrari powiedział kiedyś w kontekście sportów motorowych: „wygraj lub zgiń, a staniesz się nieśmiertelny”.



„Księżyc, 66 pytań” – premiera: 1 maja



Na jednym z przewijających się przez cały film nagrań wideo widzimy, jak mężczyzna przenosi swoją śpiącą córkę Artemis z pokoju do pokoju. Po latach, z powodu jego choroby, role muszą zostać odwrócone. Teraz Artemis zaczyna się nim opiekować i pomagać mu w najprostszych czynnościach.



„Punkt wrzenia” – premiera: 1 maja



Dla szefa kuchni Andy’ego zmiana dopiero się zaczęła, a on już ma spore opóźnienie. Jego restauracja jest przepełniona, po kuchni pałęta się niezadowolony inspektor sanitarny, a jakby tego było mało, na kolacji pojawiła się gwiazda gastronomii i szanowany krytyk kulinarny.



„Ciała elektryczne” – premiera: 1 maja



W przyszłości ludzkie ciało zostało zastąpione biomechaniczną konstrukcją, a każdy może dowolnie zmieniać swój wygląd, pod warunkiem, że go na to stać. Ludzie, których nie stać na wynajem ciał są zmuszeni je oddać. To właśnie może przytrafić się Emmie.



„Chłopiec w pasiastej piżamie” – 2 maja



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.



„Do diabła z miłością” – 3 maja



Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.



„Projekt Klary” – 5 maja



Pewnego dnia nauczycielka stawia przed uczniami gimnazjum wyzwanie - mają stworzyć i prowadzić przez jakiś czas własną firmę. 13-letnia Klara Martinez postanawia wykorzystać swój talent do swatania.



„Macabre” – 6 maja



Grupa sześciu przyjaciół podczas wspólnej wycieczki spotykają dziwną dziewczynkę o imieniu Maya. Grupa postanawia odprowadzić dziecko do jej domu w lesie. Po przybyciu na miejsce okazuje, że rodzina dziewczynki nie należy do normalnych - dla szóstki przyjaciół zaczyna się krwawy koszmar...



„Baader Meinhof” – 6 maja



Dynamiczny i przejmujący film o powstaniu jednej z najsłynniejszych organizacji terrorystycznych ubiegłego stulecia. Pełen dramatyzmu obraz o przemianach społecznych i portret dwójki ludzi, których skutki działań wpłynęły na historię naszego współczesnego świata. Lata 70. XX w., Berlin.



„Snajper” – 7 maja



Chris Kyle zostaje wysłany do Iraku w jednym celu - ma chronić innych uczestników misji. Dzięki niezwykle celnym strzałom na polu walki ratuje życie wielu żołnierzom, a w miarę jak wiadomość o jego odwadze się roznosi, zyskuje pseudonim „Legenda”. Jego sława dociera również poza linię wroga.



„Angry Birds Film” – 7 maja



Film zabierze nas na egzotyczną wyspę zamieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb.



„Zabójczy koktajl” – 8 maja



Sam dorastała w elitarnej grupie przestępczej zwanej „Firmą” i została wyszkolona na specjalistkę od najniebezpieczniejszych zleceń. Kiedy podczas jednego z zadań zabija niewłaściwą osobę, sprawy się komplikują, a Sam nie może już liczyć na wsparcie swojej organizacji.



„Birdman” – 8 maja



„Birdman” przedstawia historię zapomnianego aktora, który przed laty wcielał się w kultowego superbohatera. Mężczyzna próbuje odzyskać sławę i rodzinę, jednocześnie walcząc ze swoim wysokim ego.



„Charlotte” – 8 maja



Yuu Otosaka używa swojej umiejętności bez informowania o tym innych, by prowadzić spokojne, szkolne życie. Pewnego dnia trafia na dziewczynę zwaną Nao Tomori. Spotkanie to odkrywa prawdę o przeznaczeniu ludzi posiadających nadnaturalne zdolności.Czytaj też:

