Tygodniowe nowości na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Już w tym tygodniu na Netflix wróci „The Circle. USA” z 4. sezonem. Poza tym obejrzymy między innymi produkcję „Wstrzymaj oddech. Rekord pod lodem”, „El marginal”, nowy miniserial „Clark”, „Pentawerat” czy „Siostry krwi”.

Pełną rozpiskę nowości w tym tygodniu na platformie Netflix, wraz z datami ich premiery, znajdziecie poniżej.

„Wstrzymaj oddech. Rekord pod lodem” – 3 maja



Pasjonatka nurkowania swobodnego Johanna Nordblad podejmuje próbę pobicia rekordu świata w odległości pokonanej pod lodem na jednym oddechu



„Chris Distefano. Speshy weshy” – 3 maja



Po sześciu szklankach martini i z wyprzedanymi miejscami na widowni, komik Chris Distefano opowiada, jak atakowano go w mediach społecznościowych i dlaczego czeka na śmierć swojego ojca.



„The Circle. USA” – 4 maja



„The Circle – USA” powraca na czwarty sezon z jeszcze większym rozmachem! To będzie najbardziej nieprzyzwoity sezon ze wszystkich, a atmosfera jeszcze nigdy nie była tak gorąca. Na widzów czeka nowa grupa zawodników, a razem z nimi — więcej kłamstw, więcej dramatów, więcej pieniędzy i więcej niespodzianek. Kto zwycięży w konkursie na najlepszego influencera i zdobędzie atrakcyjną nagrodę pieniężną? Gospodynią programu jest komiczka Michelle Buteau.



„El marginal” – 4 maja



Rozdzielonych po próbie ucieczki Pastora i Diosito czekają nowe niebezpieczeństwa i nowe wyzwania. Jeden za kratami, drugi za więziennym murem — muszą stawić czoła konsekwencjom swoich działań i naprawić szkody, które wyrządzili w przeszłości. W więzieniu Puente Viejo nadal trwa walka o władzę. Borges, James i Bardo chcą wyrównać rachunki z Césarem i gangiem Sub-21. Czy uda im się zrealizować brutalny plan pod czujnym okiem naczelnika, Sergio Antína?



„Trzy metry nad niebem” – 4 maja



Współczesna opowieść o miłości, której akcja toczy się latem na włoskim wybrzeżu Adriatyku. Jej bohaterami są Ale i Summer, którzy — mimo że należą do bardzo różnych światów — czują do siebie nieodparty pociąg.



„Three mile island. O krok od katastrofy nuklearnej” – 4 maja



Na wyspie Three Mile Island w stanie Pensylwania o mały włos nie doszło o katastrofy w elektrowni atomowej. O tych wydarzeniach opowiadają główny inżynier i sygnalista, Richard Parks, a także osoby dotknięte przez te wydarzenia.



„Tylko 40 lat” – 4 maja



Wyobraź sobie, że światem — dla wyższego dobra — od czasów czarnej śmierci z 1347 roku rządzi tajne stowarzyszenie złożone z pięciu mężczyzn. Z początkiem nowego serialu kanadyjski dziennikarz zostaje przypadkiem uwikłany w misję odkrycia prawdy i — być może — uratowania świata. Pamiętaj, że nikt nie może dowiedzieć się o Pentaweracie.



„Dzieci dzikich zwierząt” – 5 maja



Zobacz, jak młode lwy, słonie, pingwiny, pancerniki i inne zwierzęta stawiają pierwsze kroki oraz uczą się życia w środowisku naturalnym.



„Pentawerat” – 5 maja



„Clark” – 5 maja



Serial fabularny „Clark” to historia człowieka, który przyczynił się do powstania określenia „syndrom sztokholmski”. Zobaczymy, jak udało mu się omamić i oczarować całą Szwecję, choć miał na koncie przemyt narkotyków, próby morderstwa, napaści, kradzieże i napady na banki. Serial powstał na podstawie faktów i kłamstw ujawnionych w autobiografii Clarka Olofssona i jest fabularyzowaną historią jednej z najbardziej kontrowersyjnych osób we współczesnej Szwecji. Reżyseruje Jonas Åkerlund.



„Siostry krwi” – 5 maja



Związane niebezpieczną tajemnicą przyjaciółki Sarah i Kemi muszą uciekać, gdy bogaty mężczyzna znika podczas swojego przyjęcia zaręczynowego.



„The Sound of Magic” – 6 maja



Magik mieszkający w opuszczonym wesołym miasteczku sprawia, że kłopoty pozbawionej złudzeń nastolatki w trudnym położeniu znikają i zastępuje je promień nadziei.



„Thar” – 6 maja



Morderstwo i tortury zadawane ofiarom przez tajemniczego sprawcę wstrząsają sennym, pustynnym miasteczkiem. Niemłody już policjant chce się wykazać w śledztwie.



„Marmaduke” – 6 maja



Nowa wersja przygód szalonego psa, to tym razem produkcja animowana, ponownie wkracza w świat psa Marmaduke, który tym razem będzie musiał poradzić sobie z wyjątkowo trudnym zadaniem. Nasz bohater złośliwy, ogromny pies, będzie mierzył się z tresurą i zadaniami w świecie, który należy od elitarnej piej wystawy



„Nieobliczalni 2” – 6 maja



Dwóch niedobranych, znających się z przeszłości policjantów podejmuje się śledztwa w podzielonym francuskim mieście, gdzie kwitnie zakrojony na szeroką skalę spisek.



„Bezsenność we dwoje” – 6 maja



Ostatnie lato przed rozpoczęciem college’u Auden spędza w malowniczym Colby Beach. Podczas gdy inne nastolatki imprezują za dnia, ona samotnie przemierza ulice, kiedy wszyscy już śpią. Wszystko zmienia się, gdy poznaje czarującego i tajemniczego Eliego cierpiącego, tak jak ona, na bezsenność. W czasie wspólnych nocnych wypraw Eli proponuje Auden przeżycie jej marzeń z dzieciństwa. Ich relacja skłania oboje do zastanowienia się, dlaczego podoba im się życie na uboczu, i zarazem motywuje do pokazania sobie nawzajem, jak żyć pełnią życia.



„Nowy Eden” – 6 maja



Grupa młodych ludzi udaje się na imprezę na odludną wyspę. Na miejscu okazuje się jednak, że ten pozorny raj jest pełen niebezpiecznych tajemnic i pułapek.



„Christina P: Mom Genes” – 8 maja



Komiczka Christina P ocenia w tym programie blaski i cienie rodzicielstwa i partnerstwa z powagą typową dla pokolenia X.

