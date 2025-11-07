Pono zmarł nagle. Podano przyczynę śmierci

Polski świat hip-hopu pogrążył się w smutku po niespodziewanej śmierci Pono – jednego z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Artysta zmarł 6 listopada 2025 roku w wieku 49 lat. Informację o jego odejściu przekazał Sokół, z którym Pono współtworzył kultowe projekty oraz członkowie ZIP Składu. Teraz na jaw wyszła prawdopodobna przyczyna śmierci artysty.

Sokół żegna przyjaciela: Kocham Cię, bracie

Wiadomość o śmierci Pono jako jeden z pierwszych przekazał Wojciech Sosnowski, znany jako Sokół. To właśnie z nim Pono stawiał pierwsze kroki w świecie rapu i wspólnie tworzył jeden z najważniejszych duetów w historii polskiego hip-hopu.

„Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś” – napisał Sokół w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie.

Jak zmarł Pono. „Był reanimowany przez blisko godzinę”

Teraz nieoficjalne informacje o okolicznościach śmierci rapera ujawnił serwis Glamrap. Według jego ustaleń Pono miał zawał serca. „Pono miał zawał serca. Robił dzisiaj biznesy w siedzibie Polsat. Wychodząc z auta do budynku, powiedział do swojego towarzysza, że źle się czuje i mu słabo. Za chwilę padł na ziemię. Był reanimowany przez blisko godzinę. Niestety bezskutecznie” – czytamy w serwisie.

Pono – legenda polskiego rapu

Rafał Artur Poniedzielski, znany szerzej jako Pono, był nie tylko raperem i producentem muzycznym, ale także działaczem społecznym. W 2006 roku wraz z windsurferką Zofią Klepacką założył Fundację Hey Przygodo, wspierającą uzdolnione dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Trzy lata później stworzył własną wytwórnię muzyczną 3Label.

Karierę rozpoczął w 1996 roku w duecie TPWC, który współtworzył z Sokołem. Rok później obaj dołączyli do ZIP Składu, legendarnej grupy, która na zawsze zapisała się w historii polskiego hip-hopu. Równolegle Pono działał w grupie Zipera razem z Korasem i Fu, wydając z nią trzy albumy studyjne.

Od „Hołdu” po „Wizjonera”

Pierwszy solowy album Pono zatytułowany „Hołd” ukazał się w 2002 roku. To właśnie z tej płyty pochodzą takie utwory jak „Tematzakazany”, „Nieśmiertelna nawijka ZIP Składowa” czy „Osaczony – z życia wzięte”. Ostatnim solowym albumem Pono był wydany w 2012 roku „Wizjoner”, promowany teledyskami do utworów „Jestem wolny”, „Żelazna wola” i „Bańka”.

Przez blisko trzy dekady działalności Pono współpracował z czołówką polskiej sceny rapowej. Na jego płytach pojawiali się m.in. Vienio, Pele, Fu, Ascetoholix, Włodi, Hemp Gru, Olsen, WWO, czy Numer Raz. Był jednym z tych artystów, którzy budowali polski hip-hop od podstaw – autentyczny, surowy i pełen szczerości. Dla wielu młodszych raperów stał się mentorem i inspiracją.

