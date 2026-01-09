W 2021 roku widzowie pokochali ten polski serial. Powrócił, ale... z twistem

Mowa oczywiście o serialu „Klangor”, który w swoim drugim sezonie przyjmuje formę antologii: to samodzielna opowieść osadzona w znanym już, mrocznym uniwersum Świnoujścia, gdzie przeszłe układy i nierozwiązane sprawy wciąż odciskają piętno na życiu bohaterów. Nowa odsłona pozostaje wierna klimatowi pierwszej części, ponownie zaglądając w hermetyczny świat więzienia i ludzi, którzy nim rządzą. Znów w roli twórców wracają odpowiedzialni za pierwszą odsłonę: reżyser Łukasz Kośmicki oraz scenarzyści Kacper Wysocki i Kirk Kjeldsen.

Po raz kolejny bohaterowie ponownie zostają wciągnięci w spiralę przemocy i zła, której początek tkwi w pozornie zwyczajnych zdarzeniach. Codzienne problemy, nierozwiązane konflikty i decyzje podejmowane pod wpływem emocji uruchamiają łańcuch wydarzeń, który stopniowo narasta i wymyka się spod kontroli.

„Klangor” wrócił z nową historią. Wracamy do Świnoujścia, ale z inną historią

Nowy sezon rozpoczyna się od poznania Heli (Małgorzata Gorol), pracującej w Berlinie masażystki, która otrzymuje wiadomość sugerującą, że jej córka chce po latach odnowić kontakt. Powrót do Świnoujścia kończy się jednak odrzuceniem. Równolegle w miejscowym więzieniu dochodzi do zdarzeń, które zaczynają chwiać sprawnie działającą machiną narkotykowego przemytu. Od tego momentu losy bohaterów zaczynają się splatać, a sytuacja stopniowo się komplikuje.

Do znanych widzom ról powracają Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. Główną bohaterkę nowego sezonu, Helę Zdun, gra Małgorzata Gorol – w jednej z najbardziej wymagających i niejednoznacznych ról w swojej karierze. W nowej odsłonie pojawiają się również kolejni bohaterowie. W postać Wiki wciela się Mary Pawłowska, Piotr Trojan gra jej partnera Kubę Bojkę, Jacek Beler występuje jako więzień Olek Trzciński, a Weronika Książkiewicz jako Jagoda – obecna żona Artura Zawiszy.

Pierwsze odcinki 2. sezonu „Klangoru” są od dziś (piątek 9 stycznia) dostępne w serwisie streamingowym CANAL+. Kolejne będą udostępniane co tydzień.

