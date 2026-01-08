Nowy mocny film w streamingu. Thriller pełen „intensywnej, krwawej przemocy”

Film „Urwisko” zapowiadany jest jako „pełen emocjonujących pojedynków na miecze, taktycznych pułapek i krwawych bójek przygodowe kino akcji”. Wyreżyserowany przez Franka E. Flowersa, według scenariusza napisanego wspólnie z Joe Ballarinim thriller kostiumowy, osadzony jest w wyjątkowo bogatej historycznie i kulturowo scenerii Kajmanów, z zachwycającymi prawdziwymi lokalizacjami, takimi jak Jaskinia Czaszki (Skull Cave) i ikoniczny klif The Bluff – najwyższy punkt wyspy. Rodzeństwo Anthony Russo, Joe Russo oraz Angela Russo-Otstot pełnią funkcje producentów filmu za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej AGBO.

Nowy thriller od Prime Video. W lutym premiera „Urwiska”

Ercell „Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas) sądziła, że na zawsze uciekła od swojej brutalnej pirackiej przeszłości, odnajdując spokój na Kajmanach u boku kochającego męża T.H. (Ismael Cruz Cordova), syna Isaaca (Vedanten Naidoo) oraz szwagierki Elizabeth (Safia Oakley-Green). Jednak gdy jej znany z okrucieństwa były kapitan, Connor (Karl Urban), przybywa, by się zemścić, świat Ercell rozpada się na kawałki. Zmuszona stawić czoła demonom, które próbowała pogrzebać, Ercell zostaje ponownie wciągnięta w śmiertelną grę tajemnic i przetrwania. Uzbrojona w zabójczą sztukę walki mieczem, przebiegłe pułapki i niezłomną wolę ochrony tych, których kocha, rozpoczyna brutalną wojnę z bezlitosną załogą Connora. Walka o ocalenie rodziny staje się dla Ercell drogą do odkupienia, podczas której odzyskuje swoją moc i ponownie staje się wojowniczką, którą była kiedyś.

Film otrzymał kategorię „R” ze względu na „intensywną, krwawą przemoc”. Osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.

„Urwisko” zadebiutuje na platformie Prime Video 25 lutego 2026 roku.

