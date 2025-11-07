Ostatnie pożegnanie Elżbiety Pendereckiej. Będzie wyjątkowe

Odeszła kobieta, która przez pół wieku współtworzyła krajobraz polskiego życia artystycznego. Elżbieta Penderecka, żona wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, wpływowa organizatorka i promotorka kultury, zmarła 31 października 2025 roku w wieku 78 lat.

Cała Polska żegna Elżbietę Penderecką

Jej śmierć zamknęła pewną epokę w historii polskiej muzyki. Uroczystości pożegnalne artystki zaplanowano na dwa dni. W duchu sztuki, którą kochała i której poświęciła całe życie. Pierwsza część uroczystości odbędzie się w piątek, 7 listopada, o godz. 19.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Będzie to wieczornica poświęcona pamięci zmarłej, utrzymana w atmosferze refleksji i muzyki. Przy urnie z prochami Elżbiety Pendereckiej zabrzmią utwory w wykonaniu artystów Sinfonietty Cracovii – orkiestry, którą sama powołała do życia i uczyniła oficjalną orkiestrą Krakowa.

Podczas ceremonii aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski zaprezentują poezję Cypriana Kamila Norwida i Czesława Miłosza – twórców, których duchowa głębia towarzyszyła Pendereckiej przez lata działalności. Wszyscy, którzy chcą oddać jej hołd, będą mogli wpisać się do specjalnej księgi pamiątkowej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dzień później – w sobotę, 8 listopada o godz. 12.00, również w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnią Chór Polskiego Radia – Lusławice, sopranistka Iwona Hossa, organista Andrzej Białko oraz dyrygenci Maciej Tworek i Jurek Dybał. Po raz ostatni muzyka, którą przez dekady promowała, wypełni krakowską świątynię.

Życie poświęciła sztuce

Elżbieta Penderecka urodziła się w 1947 roku w Krakowie. Choć ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jej prawdziwym żywiołem okazała się sztuka. Z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury.

Przez lata kierowała Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, które organizuje prestiżowy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała w zarządach międzynarodowych fundacji muzycznych i współpracowała z najważniejszymi instytucjami artystycznymi w Europie. To dzięki jej wizji i determinacji polska muzyka współczesna była obecna na największych scenach świata.

Dziedzictwo i uznanie

„Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej” – przypomina Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena.

W 2002 roku została uhonorowana Europejską Nagrodą Kultury przyznaną przez KulturForum Europa za działalność na rzecz promocji polskiej sztuki oraz – jak to ujęto w uzasadnieniu – „ambasadorowanie Polsce w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód”.

