Uwielbiamy go z „Dojrzewania”, powrócił w innej kultowej roli! Serial już w sieci

Mowa oczywiście o serialu „Tysiąc ciosów”, w którym oprócz Stephena Grahama, zagrała też w jednej z głównych ról Erin Doherty – druga z gwiazd hitowego „Dojrzewania”.

Przypomnijmy, serial jest historią zainspirowaną losami ludzi walczących o przetrwanie na londyńskim East Endzie w latach 80. XIX wieku. W drugim sezonie dawni bohaterowie stoją w obliczu nowych zagrożeń, próbując odzyskać kontrolę nad rejonem i własnym życiem.

Twórcą serialu jest Steven Knight („Peaky Blinders”, „House of Guinness”), a producentami wykonawczymi: Stephen Graham i Hannah Walters z Matriarch Productions, Damian Keogh i Kate Lewis z The Story Collective, Tom Miller i Sam Myer z Water & Power Productions oraz Jonny Richards z Disney+. Wielokrotnie nagradzany prezenter i historyk, profesor David Olusoga, pełni funkcję producenta wykonawczego, Stephen Haren i Charlotte Robinson – producentów, a Carolyn Parry-Jones – współproducentki.

Drugi po „Dojrzewaniu” hit ze Stephenem Grahamem powrócił!

Rok po wydarzeniach ukazanych w pierwszym sezonie Ezechiasz jest cieniem dawnego siebie, a odsunięty od rodziny Cukier Goodson powoli zapija się na śmierć. W momencie gdy Wapping chyli się ku upadkowi, pojawia się Mary Carr ze swoją wierną adiutantką, Alice Diamond. Pod nieobecność Mary, Eliza zawiodła jako królowa i kontrolę nad gangiem z Elephant and Castle przejął Indigo Jeremy. Mary powraca, by wskrzesić Czterdzieści Słonic i odzyskać koronę – odrywa Cukra od nałogu, by skorzystać z jego pomocy, i tworzy sojusz z Ezechiaszem, zamierzając ostatecznie pozbyć się Indigo Jeremy'ego. Jak zawsze Mary ma plan, tym razem jednak bardziej ryzykowny niż kiedykolwiek.

W rolach głównych ponownie występują Malachi Kirby, Erin Doherty oraz Stephen Graham.

Sześcioodcinkowy 2. sezon serialu „Tysiąc ciosów” jest dostępny od piątku 9 stycznia w całości na Disney+.

