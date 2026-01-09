Brał udział w „Kuchennych rewolucjach”. Teraz szuka go policja

Policja z Piekar Śląskich poszukuje Tomasza Ziemby na podstawie dwóch listów gończych. 35-latek został wcześniej skazany przez sąd za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem oraz udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy.

W związku z tym funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Tomasza Ziemby o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką policji. Informacje można zgłaszać pod numerem telefonu: 47 85 322 00.

Były bohater „Kuchennych rewolucji” poszukiwany przez policję

Jak się okazuje, poszukiwany Tomasz Ziemba jest dobrze znany widzom stacji TVN. Mężczyzna przed laty był uczestnikiem programu „Kuchenne rewolucje” Magdy Gessler. Był wówczas właścicielem restauracji Tasty w Piekarach Śląskich, która zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Gdy restauratorka dotarła na miejsce, nie kryła oburzenia tym, co zastała. Właściciel lokalu nie zatrudnił kucharza a pozostali pracownicy kompletnie nie potrafili gotować. Co więcej, w restauracji panował ogromny brud.

Mimo problemów Magda Gessler zdecydowała się przeprowadzić rewolucję. Zmieniła nazwę lokalu na „Szynk pod Cycokiem” i odświeżyła wystrój w śląskim stylu. Ostatecznie jednak kolacja finałowa się nie odbyła, ponieważ w lokalu zabrakło sprzętu. Restaurację finalnie pogrążyła pandemia, w trakcie której do mediów społecznościowych trafiały nagrania ukazujące skandaliczne warunki panujące w restauracji.

Gdy po sześciu tygodniach gospodyni „Kuchennych rewolucji” wróciła, aby sprawdzić efekty swojej pracy, zastała zamknięte drzwi. Z mediów społecznościowych zniknęły wszelkie ślady po restauracji. Tym samym rewolucja została okrzyknięta jedną z największych klap w historii programu TVN.

