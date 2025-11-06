Nie żyje Pono. Sokół: Umarł mój przyjaciel, legenda

„Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś” – napisał w mediach społecznościowych raper, publikując wspólne zdjęcie.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy, także od znanych osób. „Szok i niedowierzanie. Rest in Power Pono ZIP” – napisał Peja. „Nawet nie wiem co napisać … Pono Hołd na zawsze”; „Honor, Bóg, rodzina, trzyma tak jak lina alpinisty. Tak jak wszyscy za jednego, tak ja sam jeden za wszystkich. R.I.P”; „Odszedł Człowiek który w nie jednej trudnej chwili był kompasem dla mnie i wielu ludzi z mojego pokolenia”; „Szok. Wychowałem się na Waszej muzyce”; „Wyrazy współczucia wychowałam się na waszych tekstach” – piszą fani.

Informacja o śmierci artysty pojawiła się także na oficjalnym profilu ZIP Skład.

Nie żyje Pono. Z tego zostanie zapamiętany

Rafał Artur Poniedzielski, który nosił pseudonim artystyczny Pono, był polskim raperem i producentem muzycznym, a także działaczem społecznym. W 2006 roku wraz z windsurferką Zofią Klepacką założył Fundację Hey Przygodo, pomagającą potrzebującym, uzdolnionym dzieciom. Od 2009 roku prowadził też wytwórnię muzyczną 3Label.

Działalność muzyczną Pono rozpoczął w 1996 roku w zespole TPWC, który tworzył wraz z Sokołem. Rok później raperzy wraz z członkami składu Fundacja nr 1 utworzyli kolektyw pod nazwą ZIP Skład. W między czasie Pono założył też z Korasem i Fu grupę Zipera, z którą wydał trzy płyty (w 2000, 2004 i 2018 roku).

W 2002 roku Pono wydał swój pierwszy album studyjny „Hołd”, z którego znane są utwory takie jak „Tematzakazany”, „Nieśmiertelna nawijka ZIP Składowa” czy „Osaczony – z życia wzięte”. Jego druga płyta „Tak to widzę” trafiła do sprzedaży w 2006 roku. Krążek promowały teledyski do utworów „Pierdolę to” i „Nowy ład”. Rok później nakładem wytwórni muzycznej Prosto ukazał się debiutancki album TPWC „Teraz pieniądze w cenie”, z której piosenka „W aucie” przysporzyła duetowi ogólnopolską popularność. Kolejny album sygnowany jako Sokół feat. Pono i zatytułowany „Ty przecież wiesz co”, ukazał się w 2007 roku. Ostatni album TPWC „To prawdziwa wolność człowieka” miał premierę w 2009 roku.

Trzecim albumem solowym rapera był krążek zatytułowany „Wizjoner” z 2012 roku. Album promowały teledyski do utworów „Jestem wolny”, „Żelazna wola” oraz „Bańka”.

Podczas całej swojej kariery Pono współpracował z setkami artystów, w tym DJ 600V, DJ. B, Vienio, Pele, Fu, White House, Ascetoholix, Włodi, Hemp Gru, Olsen, WWO, THS Klika, Dixon37, Numer Raz oraz Pokój z Widokiem na Wojnę.